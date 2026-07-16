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Korkak olarak ölmek bir zaaf... Tukhil’in korkusu, Hossam Hassan’a masumiyet belgesi kazandırıyor

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Mısır
T. Tuchel
H. Hassan
FEATURES
Analysis
İngiltere
Arjantin
ABD
Mısır
Almanya

Kaybın tek bir tane... ama maçın bitiş düdüğünden sonra herkesin seni nasıl hatırlayacağı, nasıl oynadığına bağlıdır

Ölüm kaçınılmazsa, korkakça ölmek bir aciziyettir. Bu şiir dizesi sadece ebedi bir bilgelik değil, aynı zamanda 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin karşısında aynı sonucu doğuran, ancak tamamen farklı iki hikâye anlatan iki maç için de en uygun başlık gibi görünüyordu.

Bu hikayelerden birinde, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel yarı final maçında korkuya kapılmayı tercih etti; ikinci yarının başında gol attıktan sonra geriye çekildi ve topu ve inisiyatifi rakibine bıraktı. Tedbirli olmanın kurtuluş yolu olabileceğini düşünse de sonu acı oldu; ne savunma onu yenilgiden kurtardı, ne de eleştirilerden korudu.

Diğer hikayede ise Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan, son 16 turundaki karşılaşmaya dünya şampiyonuyla arasındaki farkın büyüklüğünün farkında olarak girdi, ancak bu farkı pes etmenin bir nedeni haline getirmeyi reddetti. Mısır milli takımı cesur bir tavır sergiledi ve fırsat buldukça Arjantin kalesini hedef aldı; sonuçta (3-2) mağlup olarak sahadan ayrıldı, ancak taraftarların saygısını ve maçı izleyen herkesin övgüsünü kazandı.

İşte burada iki okul arasındaki gerçek fark ortaya çıkıyor. Yenilgi her zaman başarısızlığın göstergesi değildir; sonuna kadar mücadele edildiğinde cesaretin bir kanıtı haline gelebilir, oysa erken pes etmenin ardından geldiğinde daha da acı verici olur. Tuchel ile Hossam Hassan arasında sonuç aynıydı, ancak yöntem tüm farkı yarattı.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel’in korkusu İngiltere’nin hayalini yok ediyor

    Dün Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan maç, hem olaylar açısından hem de nihai sonuç bakımından heyecan vericiydi. İlk yarının büyük bir kısmı fiziksel mücadeleler ve sert çatışmalarla geçti; her iki takım da maçı tamamen domine edemedi ve tur atlama hakkı küçük bir ayrıntıyla belirlenecek gibi görünüyordu.

    Ancak ikinci yarıyla birlikte tablo tamamen değişti. İngiltere milli takımı daha cesur ve canlı bir görüntü sergiledi, maça kendi ritmini dayatmayı başardı ve Arjantin savunması üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı; bu da 55. dakikada Anthony Gordon’un attığı golle sonuçlandı.

    Bu gol, İngiltere’ye baskıyı sürdürmesi ya da en azından Arjantin’in beraberlik arayışında bırakacağı boşlukları değerlendirmesi için güven vermesi gerekirdi; ancak Thomas Tuchel, maçın bitimine yarım saatten fazla süre kalmasına rağmen tamamen kendi ceza sahası çevresine çekilme kararı alarak maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

    Alman teknik direktör sadece geri çekilmekle kalmadı, aynı zamanda hücumdaki tüm riskli hamlelerin önünü de kapattı; ne kontrataklardan ne de oyuncularının hızlarından yararlanmaya çalışmadı; aksine Ezri Konsa, Dan Burn ve Niko O’Reilly’yi oyuna sokarak savunma hatlarını güçlendirdi; sanki maçın son dakikalarına girilmiş gibi davrandı, oysa süre hâlâ uzundu.

    Bu geri çekilme, Arjantin’e tam da aradığı fırsatı verdi. Topa tam hakimiyet, kesintisiz baskı ve İngiliz kalesine arka arkaya gelen ataklar… Ta ki Lionel Messi, her zamanki dehasıyla devreye girip Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in geri dönüş gollerini hazırlayana kadar. Böylece dünya şampiyonu, maçın son dakikalarında skoru tersine çevirdi.

    Ancak o anda Tuchel, işlerin elinden çıktığını fark etti ve durumu kurtarmak için geç bir hamle olarak Ivan Toney ile Marcus Rashford’u oyuna sürdü, ancak maç çoktan kaybedilmişti.

    İngiltere maçı kaybetti ve taraftarların 1966’dan beri kazanamadıkları Dünya Kupası şampiyonluğunu geri kazanma hayali suya düştü; çünkü milli takım, her şeyden çok teknik direktörünün korkusunun bedelini ödedi.

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  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    Husam Hassan’ın cesareti

    Bunun tam tersine, Hossam Hassan, Mısır’ın Arjantin ile oynadığı son 16 turu maçına farklı bir zihniyetle çıktı; oyuncularından maç boyunca ceza sahası önünde pozisyon almalarını istemedi ve dünya şampiyonuna direnç göstermeden topu teslim etmedi; aksine, savunmadaki sağlamlık ile hücumdaki cesaret arasında bir denge kurdu.

    Mısır milli takımı hızlı geçişlere mükemmel bir şekilde güvendi, böylece öne geçmeyi başardı ve herkesin şaşkınlığı içinde ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıya da bu yaklaşımdan sapılmadı; Firavunlar, fırsat buldukça Arjantin kalesini tehdit etmeye devam etti.

    İkinci yarı başlarken Mısır, muhteşem bir kontra atakla ikinci golü atmayı başardı, ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. Hayal kırıklığına rağmen takım geri çekilmedi, aksine denemeye devam etti ve bir kez daha fileleri havalandırarak son şampiyon karşısında skoru 2-0'a getirdi.

    Bu rahat üstünlüğe rağmen Mısır milli takımı kendi ceza sahası içinde savunmaya çekilmedi; topu dışarı çıkarmaya ve ataklar kurmaya devam etti. Hatta Firavunlar, kale önündeki fırsatları bitirmede biraz aceleci davranmasalardı, üçüncü golle maçı bitirecek bir darbe vurabilirdi.

    Ancak Arjantin’in tecrübesi ve Messi’nin bitmek bilmeyen çözümleri sonunda durumu belirledi. Maçın son 11 dakikasında dünya şampiyonu, tecrübe farkını iyi değerlendirerek, bu aşamaya ilk kez katılan Mısırlı oyuncuların tecrübe eksikliğinden yararlanarak arka arkaya üç gol attı ve maçı tamamen tersine çevirdi.

    Eleme acısı ve maçı gölgeleyen hakem tartışmalarına rağmen, Mısır milli takımı turnuvadan başı dik ayrıldı. Maç sonrası konuşmalar, yenilginin sonucundan çok, sergilenen cesur performans ve takımın karakteri üzerineydi. Hüsam Hasan ise, büyük takımlarla karşılaşmanın mutlaka geri çekilmek anlamına gelmediğini, aksine son ana kadar onlarla rekabet edebileceğine inanmak olduğunu kanıtlayarak geniş çapta övgüler aldı.

  • FBL-EGY-WC-2026AFP

    Tochil, Hossam Hassan'ın masumiyetini kanıtlıyor

    Mısır’ın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, Hossam Hassan’a yönelik eleştiriler dinmedi. Bazıları, Mısırlı teknik direktörün son ana kadar kendi oyun tarzına sadık kalarak hata yaptığını ve son dakikalarda savunma oyuncusu Hossam Abdel-Majeed’i oyuna sokarak, Arjantin’in hücumunun önündeki tüm boşlukları kapatmak için takımı beş savunmacılı bir dizilişe geçmesi gerektiğini savundu.

    Bu görüşe göre, skoru korumak kontratakları düşünmekten daha önemliydi; çünkü topu dışarı çıkarmaya yönelik her girişim, savunmanın arkasındaki boşlukların genişlemesine yol açıyordu ve bu da Arjantinli oyunculara kritik dakikalarda hızlarını ve hücum güçlerini kullanma fırsatı verdi.

    Ancak futbol, sadece birkaç gün sonra bir cevap vermeyi uygun gördü. Yarı finalde Thomas Tuchel, eleştirenlerin talep ettiği hemen hemen her şeyi yaptı; sadece bir ekstra stoperi sahaya sürmekle kalmadı, savunmasını iki stoperle daha güçlendirdi, hatlarını tamamen kapattı ve topu dışarı çıkarmak ya da kaleyi tehdit etmek için gerçek bir girişimde bulunmadan top hakimiyetini Arjantin’e bıraktı.

    Bu aşırı temkinli yaklaşıma rağmen, plan öne geçmeyi korumayı başaramadı; aksine, maç Arjantin’in aralıksız saldırısına dönüştü ve İngiltere son dakikalarda iki gol yiyerek elendi; böylece, Tuchel’in kaçınmaya çalıştığı şekilde, turnuvaya kalma hayali de suya düştü.

    Aradaki fark, Mısır’ın mağlubiyetinin oynamaya çalışıp dünya şampiyonuyla ataklarda karşılıklı mücadele etmesinin ardından gelmesi, İngiltere’nin ise sadece savunma yaparken yenilmesi idi. Bu nedenle Hossam Hassan, bazı kararları etrafında dönen tartışmaların ortasında turnuvadan elendi; Tuchel ise, oynamaktan çok korkarak kaybeden “korkak teknik direktör” etiketi yapıştığı için medya ve taraftarların eleştirilerinin hedefi haline geldi.

    Böylece bu iki maç, aşırı geri çekilmenin zafer garantisi olmadığını ve savunmanın tek başına Arjantin gibi bir rakip karşısında hiçbir takımı koruyamayacağını kanıtladı. Yenilgi tek olabilir, ancak yenilginin nasıl geldiği, maçın bitiş düdüğünden sonra herkesin sizi nasıl hatırlayacağını belirler.

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