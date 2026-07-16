Ölüm kaçınılmazsa, korkakça ölmek bir acizliktir. Bu şiir dizesi sadece ebedi bir bilgelik değildi; aynı zamanda 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin karşısında aynı sonucu doğuran, ancak tamamen farklı hikâyeler anlatan iki maç için en uygun başlık gibi görünüyordu.

Bu hikayelerden birinde, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel yarı final maçında korkuya kapıldı; ikinci yarının başında gol attıktan sonra geriye çekildi ve topu ve inisiyatifi rakibine bıraktı. Tedbirli olmanın kurtuluş yolu olabileceğini düşünse de sonu acı oldu; ne savunma onu yenilgiden kurtardı, ne de eleştirilerden korudu.

Diğer hikayede ise Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan, son 16 turundaki karşılaşmaya dünya şampiyonu ile arasındaki farkın büyüklüğünün farkında olarak girdi, ancak bu farkı pes etmenin bir nedeni haline getirmeyi reddetti. Mısır milli takımı cesur bir tavırla oynadı ve fırsat buldukça Arjantin kalesini hedef aldı; sonuçta (3-2) mağlup olarak sahadan ayrıldı, ancak taraftarların saygısını ve maçı izleyen herkesin övgüsünü kazandı.

İşte burada iki okul arasındaki gerçek fark ortaya çıkıyor. Yenilgi her zaman başarısızlığın göstergesi değildir; sonuna kadar mücadele edildiğinde cesaretin bir kanıtı haline gelebilir, oysa erken pes etmenin ardından geldiğinde daha da acı verici olur. Tuchal ile Hossam Hassan arasında sonuç aynıydı, ancak yöntem tüm farkı yarattı.