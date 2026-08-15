Paris Saint-Germain, günler süren yoğun görüşmelerin ardından Torres'i Barcelona'dan resmen kadrosuna kattı. Fransa devi, Katalan kulübüyle bonservis bedelinin yaklaşık 50 milyon euro olduğu bildirilen transfer için tam anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki forvet, kendisini 2031'e kadar Fransa'nın başkentinde tutacak kazançlı beş yıllık sözleşmeye imza attı. Ayrıca Parc des Princes'te yeni sezon öncesinde prestijli 9 numaralı forma da kendisine verildi.

Torres, yurt içindeki son derece başarılı döneminin ardından Camp Nou'dan ayrıldı. 2022'nin başında Manchester City'den gelişinden bu yana üç La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve üç İspanya Süper Kupası kazandı.