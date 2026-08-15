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Köpekbalığı Paris'e indi! PSG, Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i 50 milyon € karşılığında kadrosuna kattı
PSG, Ferran Torres'in €50 milyonluk transferini tamamladı
Paris Saint-Germain, günler süren yoğun görüşmelerin ardından Torres'i Barcelona'dan resmen kadrosuna kattı. Fransa devi, Katalan kulübüyle bonservis bedelinin yaklaşık 50 milyon euro olduğu bildirilen transfer için tam anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki forvet, kendisini 2031'e kadar Fransa'nın başkentinde tutacak kazançlı beş yıllık sözleşmeye imza attı. Ayrıca Parc des Princes'te yeni sezon öncesinde prestijli 9 numaralı forma da kendisine verildi.
Torres, yurt içindeki son derece başarılı döneminin ardından Camp Nou'dan ayrıldı. 2022'nin başında Manchester City'den gelişinden bu yana üç La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve üç İspanya Süper Kupası kazandı.
Dünya Kupası kahramanı Paris'e geldi
Bu flaş transfer, Torres'in sadece birkaç hafta önce en büyük sahnede milli kahraman statüsünü pekiştirmesinin ardından geldi. Dinamik hücum oyuncusu, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı 106. dakikada attığı dramatik galibiyet golüyle İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırdı.
PSG, yeni yıldız transferini karşılamak için kısa bir resmî açıklama yayımladı. Kulüp, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain, Ferran Torres'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duymaktadır" ifadelerini kullandı. "Dünya Kupası kazanan İspanyol hücum oyuncusu, 2031'e kadar kulüple sözleşme imzaladı ve 9 numaralı formayı giyecek."
Teknik direktör Enrique ile yeniden bir araya gelmek
Fransa'nın başkentine taşınmak, Torres için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bunun başlıca nedeni, onu eski İspanya teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden buluşturacak olması. PSG'nin başındaki isim, forvetin bilinen bir hayranı ve daha önce onu milli takım düzeninde kritik bir taktik unsur haline getirmişti.
Torres, Barcelona ile olan sözleşmesinin son 12 ayına girmişti. Masada yakın vadede bir uzatma olmaması nedeniyle hücum oyuncusu, başka bir yerde düzenli ilk 11 dakikalarını garanti altına almak için yaz ayrılığını aktif olarak değerlendirdi. Tecrübeli golcü Robert Lewandowski ile birlikte forma rekabetinin son derece sert olmasına rağmen Torres oldukça etkili kalmayı başardı. Hansi Flick yönetiminde geçen son iki sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 94 maçta 40 gol atmayı yine başardı.
- Getty Images
Barcelona hücum hattına takviye arıyor
Devasa 50 milyon euro’luk nakit girişi, Barcelona için önemli bir mali rahatlama sağlıyor. Katalan ekibi, ayın başlarında PSG’den gelen ilk 40 milyon euro’luk teklifi hızlıca reddetmişti. Bu kritik kaynak, İspanyol devine transfer döneminin kalan bölümünde çok daha fazla taktiksel esneklik sağlayacak.
Flick’in ekibinin, bu ses getiren ayrılığın ardından hücum hattını güçlendirmek için artık titizlikle çalışması gerekiyor. La Liga devleri, oluşan boşluğu doldurmaya yardımcı olmaları için Newcastle’dan Anthony Gordon’ı ve Borussia Dortmund’dan Karim Adeyemi’yi zaten kadrosuna kattı.
Bu arada Torres, Enrique’nin yıldızlarla dolu PSG kadrosuna hemen entegre olacak. Çok yönlü İspanyol forvetin, PSG bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne bir kez daha ciddi şekilde yüklenirken merkezi bir figür olarak öne çıkması kuvvetle bekleniyor.
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