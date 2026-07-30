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‘Köpekbalığı gibiyim!’: Roberto De Zerbi, Tottenham’ın bu transfer döneminde, şimdiden yaklaşık 240 milyon sterlin harcamış olmasına rağmen, daha fazla transfer yapacağını söyledi
Piyasada "köpekbalığı" zihniyeti
De Zerbi, Tottenham'ın transfer hamlesine dair bir güncelleme yaptı ve yeni yeteneklere olan iştahının hâlâ dinmediğini açıkça ortaya koydu. Oyuncu transferindeki agresif yaklaşımından söz eden eski Brighton patronu, yöntemlerini anlatmak için çarpıcı bir metafor kullandı.
"Transfer piyasasında bir oyuncuyu istediğimde köpekbalığı gibi oluyorum, hayır deme şansı yok!" İtalyan teknik adam Football London'a konuştu.
Harcamalar şimdiden baş döndürücü seviyelere ulaştı, ancak De Zerbi işin yalnızca kısmen tamamlandığında ısrar etti. "Transfer piyasası kesinlikle bitmedi ama transfer piyasasındaki projemizin yüzde 60'ını tamamladık. Şimdi bir bomba daha var!" diye ekledi.
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Hücum hattını oluşturmak
Sıradaki “bomba”nın, Manchester City'ye kuzey Londra'ya transferine onay vermesi için baskı yaptığı bildirilen Savinho olduğu yaygın şekilde düşünülüyor. Brezilyalının gelişi, kısa süre önce Mateus Fernandes'in 85 milyon sterlinlik transferiyle güç kazanan zaten pahalı hücum hattını daha da kuvvetlendirecek. De Zerbi, kulübün bekleri için kendi özel taktik gereksinimlerine uyum sağlayabilecek hücum oyuncularına öncelik verdiğini doğruladı.
Teknik adam, “Bir kanat oyuncusu çok geniş oynayan bir kanat olabilir, içe kat edebilen bir kanat olabilir, beksiz oynayan bir kanat olabilir, bekle birlikte oynayabilen bir kanat olabilir” dedi. “Şu anda dört harika bek oyuncumuz var, belki de dünyadaki en önemli dört bek, çünkü bence Pedro Porro dünyanın en iyi sağ beki; [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson ve Djed Spence de sağda ve solda oynayabiliyor.
“Bir kanat oyuncusu almadan önce beki düşünmeliyiz, çünkü başlangıç noktamız bek, yani zaten sahip olduğumuz oyuncu, değil mi?”
Bir sonraki transferin yakın olup olmadığı sorulduğunda ise, “Umarım, ama kesin olarak bitmiş değil” yanıtını verdi.
Bir kaptanın ayrılığına onay vermek
Yeni yüzler gelirken, bazı önemli isimler de vedaya hazırlanıyor. De Zerbi, Serie A'ya dönmek isteyen kaptan Cristian Romero'nun önünde durmayacağını doğruladı. Inter sportif direktörü Piero Ausilio, 2026 Dünya Kupası finalistini San Siro'ya getirmek için aktif görüşmelerin zaten sürdüğünü kabul etti.
"Romero oyuncu olarak dünyanın en iyi stoperlerinden biri ama sonunda oyuncuların iradesine saygı duymak istediğimi söyledim," diye açıkladı De Zerbi. Nisan ayında kadroyla bire bir görüşmeler yaptığını da anlattı: "Dedim ki: 'Ligden düşmemem için bana yardım edin, sonra ben de gitmenize yardım edeyim'. Ligden düşmemem için bana yardım etmezseniz, benimle birlikte suyun altında kalırsınız!
"Ama Romero benimle inanılmazdı. Üst düzeydi. Davranışlarıyla, saygısıyla, son maçta oynamadığında acı çekti. Dünya Kupası'na hazırlanmak için Arjantin'e dönmek istediği doğru değil. Doğru değil."
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Standartları ve kuralları korumak
Teknik direktör, geçiş döneminde ilgi gören Lucas Bergvall ve Djed Spence gibi genç yıldızların geleceği hakkında konuşurken net bir tavır sergiledi. Onların kalmasını istese de, kulüpte kalacak herkesin kendi katı davranış kurallarına uyması gerektiğinde ısrar etti.
"Kalacaklarsa, benim kurallarıma ve sahadaki kararlarıma uyarak kalmalılar" diyen De Zerbi, şu anda kadroda geri planda kalan isimleri uyardı. "İki maç, üç maç sonra bir oyuncu oynamıyorsa ve üzülmeye ya da diğer oyunculara, antrenörlere, personele, kulübe karşı doğru davranmamaya başlarsa, çok ama çok büyük bir hata yapmış oluruz çünkü geçen sezondan ders çıkarmamış oluruz."
Ancak şimdilik De Zerbi'nin yenilenen kadrosu, bu cumartesi Chelsea'ye karşı oynanacak sezon öncesi hazırlık maçlarına hazırlanıyor.
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