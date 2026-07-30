Sıradaki “bomba”nın, Manchester City'ye kuzey Londra'ya transferine onay vermesi için baskı yaptığı bildirilen Savinho olduğu yaygın şekilde düşünülüyor. Brezilyalının gelişi, kısa süre önce Mateus Fernandes'in 85 milyon sterlinlik transferiyle güç kazanan zaten pahalı hücum hattını daha da kuvvetlendirecek. De Zerbi, kulübün bekleri için kendi özel taktik gereksinimlerine uyum sağlayabilecek hücum oyuncularına öncelik verdiğini doğruladı.

Teknik adam, “Bir kanat oyuncusu çok geniş oynayan bir kanat olabilir, içe kat edebilen bir kanat olabilir, beksiz oynayan bir kanat olabilir, bekle birlikte oynayabilen bir kanat olabilir” dedi. “Şu anda dört harika bek oyuncumuz var, belki de dünyadaki en önemli dört bek, çünkü bence Pedro Porro dünyanın en iyi sağ beki; [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson ve Djed Spence de sağda ve solda oynayabiliyor.

“Bir kanat oyuncusu almadan önce beki düşünmeliyiz, çünkü başlangıç noktamız bek, yani zaten sahip olduğumuz oyuncu, değil mi?”

Bir sonraki transferin yakın olup olmadığı sorulduğunda ise, “Umarım, ama kesin olarak bitmiş değil” yanıtını verdi.



