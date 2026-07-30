Sıradaki "bomba"nın, Manchester City'ye kuzey Londra'ya transferine onay vermesi için baskı yaptığı bildirilen Savinho olduğu yaygın şekilde düşünülüyor. Brezilyalı oyuncunun gelişi, yakın zamanda Mateus Fernandes'in 85 milyon sterlinlik transferiyle daha da güçlenen ve zaten pahalı olan hücum hattını destekleyecek. De Zerbi, kulübün bekleri için özel taktik gereksinimlerine uyum sağlayabilecek hücum oyuncularına öncelik verdiğini doğruladı.

"Bir kanat oyuncusu çok geniş oynayan bir kanat olabilir, içeri kat edebilen bir kanat olabilir, beksiz oynayan bir kanat olabilir, bekle birlikte oynayabilen bir kanat olabilir" diye açıkladı teknik direktör. "Şu anda elimizde dört harika bek var, belki de dünyadaki en önemli dört bek, çünkü bence Pedro Porro dünyanın en iyi sağ beki; [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson var ve Djed Spence sağda da solda da oynayabiliyor.

"Bir kanat oyuncusu almadan önce beki düşünmeliyiz, çünkü başlangıç noktamız bek, yani zaten sahip olduğumuz oyuncu, değil mi?"

Sıradaki transferin yakın olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle dedi: "Umarım, ama kesin olarak bitmiş değil."



