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'Köpek balığı gibiyim!' - Roberto De Zerbi, Tottenham'ın bu transfer döneminde, halihazırda yaklaşık 240 milyon £ harcadıktan sonra daha fazla transfer yapacağını söyledi
Piyasadaki “köpekbalığı” zihniyeti
De Zerbi, Tottenham'ın transfer çalışmalarıyla ilgili bir güncelleme yaptı ve yeni yeteneklere olan iştahının hâlâ dinmediğini açıkça ortaya koydu. Oyuncu transferindeki agresif yaklaşımından söz eden eski Brighton teknik direktörü, yöntemlerini anlatmak için çarpıcı bir metafor kullandı.
"Transfer piyasasında bir oyuncuyu istediğimde köpekbalığı gibi olurum, hayır deme şansı yok!" İtalyan teknik adam Football London'a konuştu.
Harcamalar şimdiden baş döndürücü seviyelere ulaştı, ancak De Zerbi işin yalnızca kısmen tamamlandığında ısrar etti. "Transfer piyasası kesinlikle bitmedi ama transfer piyasasındaki projemizin yüzde 60'ını tamamladık. Şimdi bir bombamız daha var!" diye ekledi.
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Hücum hattını kurmak
Sıradaki "bomba"nın, Manchester City'ye kuzey Londra'ya transferine onay vermesi için baskı yaptığı bildirilen Savinho olduğu yaygın şekilde düşünülüyor. Brezilyalı oyuncunun gelişi, yakın zamanda Mateus Fernandes'in 85 milyon sterlinlik transferiyle daha da güçlenen ve zaten pahalı olan hücum hattını destekleyecek. De Zerbi, kulübün bekleri için özel taktik gereksinimlerine uyum sağlayabilecek hücum oyuncularına öncelik verdiğini doğruladı.
"Bir kanat oyuncusu çok geniş oynayan bir kanat olabilir, içeri kat edebilen bir kanat olabilir, beksiz oynayan bir kanat olabilir, bekle birlikte oynayabilen bir kanat olabilir" diye açıkladı teknik direktör. "Şu anda elimizde dört harika bek var, belki de dünyadaki en önemli dört bek, çünkü bence Pedro Porro dünyanın en iyi sağ beki; [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson var ve Djed Spence sağda da solda da oynayabiliyor.
"Bir kanat oyuncusu almadan önce beki düşünmeliyiz, çünkü başlangıç noktamız bek, yani zaten sahip olduğumuz oyuncu, değil mi?"
Sıradaki transferin yakın olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle dedi: "Umarım, ama kesin olarak bitmiş değil."
Bir kaptanın ayrılığına onay vermek
Yeni yüzler gelirken, bazı önemli isimler de vedaya hazırlanıyor. De Zerbi, Serie A'ya dönmek isteyen kaptan Cristian Romero'nun önünde durmayacağını doğruladı. Inter sportif direktörü Piero Ausilio da 2026 Dünya Kupası finalistini San Siro'ya getirmek için aktif görüşmelerin zaten sürdüğünü kabul etti.
"Romero oyuncu olarak dünyanın en iyi stoperlerinden biri ama sonunda oyuncuların iradesine saygı duymak istediğimi söyledim" diye açıkladı De Zerbi. Nisan ayında kadroyla bire bir görüşmeler yaptığını da anlattı: "Dedim ki: 'Ligde kalmama yardım edin, sonra ben de ayrılmanıza yardım edeyim'. Ligde kalmama yardım etmezseniz, benimle birlikte suyun altında kalırsınız!
"Ama Romero benimle inanılmazdı. En üst düzeydi. Davranışlarıyla, saygısıyla, son maçta oynamadığında acı çekti. Dünya Kupası'na hazırlanmak için Arjantin'e gitmek istediği doğru değil. Doğru değil."
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Standartları ve kuralları korumak
Teknik direktör, bu geçiş döneminde ilgi gören Lucas Bergvall ve Djed Spence gibi genç yıldızların geleceğine değinirken net konuştu. Onların takımda kalmasını istese de kulüpte kalacak herkesin kendi katı davranış kurallarına uyması gerektiğinde ısrar etti.
De Zerbi, şu anda kadronun kıyısında kalan oyuncuları uyararak, "Kalacaklarsa, benim kurallarıma uyarak kalmalılar, sahadaki kararlara uyarak" dedi. "İki maç, üç maç sonra bir oyuncu oynamıyorsa ve mutsuz olmaya ya da diğer oyunculara, antrenörlere, kulüp çalışanlarına, kulübe karşı doğru davranmamaya başlıyorsa, çok ama çok büyük bir hata yapmış oluruz çünkü geçen sezondan ders almamış oluruz."
Ancak şimdilik De Zerbi'nin yenilenen kadrosu, bu cumartesi Chelsea'ye karşı oynanacak sezon öncesi hazırlık maçına hazırlanıyor.
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