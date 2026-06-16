Koora Tribünleri... Salem Al-Dossari, Donis'i Suudi taraftarların hedefi haline getirdi... Sebep ise Mohamed Salah

Maçta Salem Al-Dossari ilk on birde yer aldı ve karşılaşmayı sonuna kadar tamamladı, ancak gol atamadı ya da asist yapamadı.

Doğrudan katkıları bir yana, "Tornado" her zamanki performansını sergileyemedi ve bu da onun, takım arkadaşı Hassan Tambakti'den (6) sonra Suudi milli takımında en kötü ikinci puanı (6,3) almasına neden oldu.

Al-Dossari, kaleye sadece tek bir şut attı ve bu şut direklerden ve üst direkten uzak geçti. 33 pas attı, bunların 24'ü isabetliydi, 13 kez topu kaybetti ve iki dripling denemesinden sadece birinde başarılı oldu.