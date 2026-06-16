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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Koora Tribünleri... Salem Al-Dossari, Donis'i Suudi taraftarların hedefi haline getirdi... Sebep ise Mohamed Salah

FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır
S. Al-Dawsari
G. Donis
M. Salah
H. Hassan
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Suudi Arabistan
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Suudi Arabistan milli takım kaptanı, Uruguay maçının tamamında sahada yer aldı

Suudi Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası'ndaki Uruguay maçı sonrasında Yunan teknik direktörü Giorgos Donis'i "Yeşiller" taraftarlarıyla karşı karşıya getirdi.

Suudi Arabistan milli takımı, grup aşamasının ilk turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçta Uruguay ile 1-1 berabere kaldı.

  • Salem Al-Dosari ne yaptı?

    Maçta Salem Al-Dossari ilk on birde yer aldı ve karşılaşmayı sonuna kadar tamamladı, ancak gol atamadı ya da asist yapamadı.

    Doğrudan katkıları bir yana, "Tornado" her zamanki performansını sergileyemedi ve bu da onun, takım arkadaşı Hassan Tambakti'den (6) sonra Suudi milli takımında en kötü ikinci puanı (6,3) almasına neden oldu.

    Al-Dossari, kaleye sadece tek bir şut attı ve bu şut direklerden ve üst direkten uzak geçti. 33 pas attı, bunların 24'ü isabetliydi, 13 kez topu kaybetti ve iki dripling denemesinden sadece birinde başarılı oldu.

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  • Donis giyotin altında

    Bu rakamlar, Suudi taraftarların ve bazı medya mensuplarının öfkesini uyandırdı; öfke sadece Salem Al-Dossari’ye değil, maçın sonuna kadar onu sahada tutmakta ısrar eden Donis’e de yöneldi.

    Tariq Al-Nofal şöyle yazdı: "Milli takımın kalan maçlarında yedek kulübesinde kalması gereken ilk oyuncu, felaket bir performans sergileyen ve zayıf bir nokta olan Salem Al-Dossari'dir."

    Mashari Al-Qarni ise şu soruyu sordu: "Neden (Sultan) Mandash, Ayman Yahya veya Khaled Al-Ghanam oyuna girmedi de, tamamen formdan düşmüş olmasına rağmen Salem (Al-Dossari) 90 dakika boyunca sahada kaldı?"

    Ve ekledi: "Açıkçası Donis ikinci yarıda maçı iyi okumadı ve savunmada aşırıya kaçtı, ama her halükarda şükürler olsun."

    Mohammed Al-Otaibi ise şöyle yazdı: "Sayın Donis, kötü performans gösteren Salem Al-Dosari'nin bu ana kadar sahada kalmasının nedenini öğrenebilir miyiz?".

    Ve şöyle devam etti: "Defans ve hücumda felaket bir performans, top kayıpları ve hatalı paslar. Tanrı aşkına, 4-4-2 taktiğiyle baskı yapıp mücadele ettikten sonra ikinci yarıda geri çekilip 5 defans oyuncusuyla oynamak ne yazık. 3 puan cebimizdeydi."

  • Mohamed Salah örneği

    Taraftarlar, skor 1-1 berabereyken yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ı Belçika maçından çıkaran Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan'ı örnek almadığı için Donis'i eleştirdi.

    Adil bin Abdulmuhsin El-Melhem şöyle yazdı: "Donis bizi üç puandan mahrum bıraktı. Mısır teknik direktörü Hossam Hassan, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın iyi performans göstermediğini gördü ve onu oyundan aldı."

    Ve şöyle devam etti: "Maçın başından beri hücum yapamıyoruz, Salem (Al-Dossari), Firas (Al-Buraikan) ve Musab (Al-Juwair) tamamen kayıplar, buna rağmen Donis, Salem ve Firas'ı değiştirmeyi ve üstünlüğü korumayı reddetti."

    Mohammed Al-Ahmari ise şöyle yazdı: "Taraftarların ve oyuncuların zihninde, sahada en iyinin kalması gerektiği fikrini pekiştirmeliyiz. Bu bir milli takım ve bu bir Dünya Kupası. 94 yılına ve benzeri dönemlere geri dönmek istemiyoruz."

    Ve şöyle açıkladı: "Donis, Hossam Hassan'ın (Mohamed) Salah'ı oyundan çıkardığı gibi, Salem (Al-Dosari)'yi oyundan çıkarmak konusunda cesur olmalıydı. Bir kez daha söylüyorum, sahadaki performans her zaman benimle senin arandaki bahis konusu olmalıdır."

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