Koora Tribünleri... Salem Al-Dossari, Donis'i Suudi taraftarların hedefi haline getirdi... Sebep ise Mohamed Salah

Bu rakamlar, Suudi taraftarların ve bazı medya mensuplarının öfkesini uyandırdı; öfke sadece Salem Al-Dossari’ye değil, maçın sonuna kadar onu sahada tutmakta ısrar eden Donis’e de yöneldi.
Tariq Al-Nofal şöyle yazdı: "Milli takımın kalan maçlarında yedek kulübesinde kalması gereken ilk oyuncu, felaket bir performans sergileyen ve zayıf bir nokta olan Salem Al-Dossari'dir."
Mashari Al-Qarni ise şu soruyu sordu: "Neden (Sultan) Mandash, Ayman Yahya veya Khaled Al-Ghanam oyuna girmedi de, tamamen formdan düşmüş olmasına rağmen Salem (Al-Dossari) 90 dakika boyunca sahada kaldı?"
Ve ekledi: "Açıkçası Donis ikinci yarıda maçı iyi okumadı ve savunmada aşırıya kaçtı, ama her halükarda şükürler olsun."
Mohammed Al-Otaibi ise şöyle yazdı: "Sayın Donis, kötü performans gösteren Salem Al-Dosari'nin bu ana kadar sahada kalmasının nedenini öğrenebilir miyiz?".
Ve şöyle devam etti: "Defans ve hücumda felaket bir performans, top kayıpları ve hatalı paslar. Tanrı aşkına, 4-4-2 taktiğiyle baskı yapıp mücadele ettikten sonra ikinci yarıda geri çekilip 5 defans oyuncusuyla oynamak ne yazık. 3 puan cebimizdeydi."