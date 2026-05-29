Kooora'ya özel... Zamalek, Afrika kupalarına katılmak için özel izin alacak mı? Al Ahli'nin durumu ne?

Charbel, Koora'ya verdiği demeçte, "CAF tarafından yayınlanan Kulüp Lisans Yönetmeliği'nin 59 ila 63. maddelerine göre, kulübün 31 Mart'a kadar herhangi bir ödenmemiş borcu olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Eğer borcu olduğu ortaya çıkarsa, iki aylık bir süre, yani 31 Mayıs'a kadar, borcunu ödediğini veya alacaklılarla bir anlaşmaya vardığını ya da davanın hala devam ettiğini (karara itiraz edilmesi durumunda) kanıtlaması için süre verilir."

"Sabit borçtan kastettiğimiz: yetkili bir mahkeme tarafından karar verilen ve kesinleşen borçtur. Bir oyuncunun haklarına ilişkin kararın kulüp tarafından yetkili bir mahkemeye temyiz edilmesi durumunda karar kesinleşmez ve bu durumda CAF'ın kulübe lisans vermeyi reddetme hakkı yoktur" diye ekledi.

Uluslararası avukat, Zamalek'in 31 Mayıs'a (önümüzdeki Pazar) kadar, borçlarını ödediğini veya borçların taksitlendirilmesi ya da ödeme tarihinin ertelenmesi konusunda bir anlaşmaya vardığını kanıtlaması gerektiğini, aksi takdirde Afrika Şampiyonlar Ligi'ne veya CAF'ın düzenlediği diğer turnuvalara katılma lisansı alamayacağını açıkladı.

CAF tarafından yayınlanan kulüp lisans yönetmeliğinin, kulüplerin oyunculara, diğer kulüplere, kıtasal federasyona ve hatta devletin vergi dairesine olan borçlarını ödemelerini sağlamak için katı kurallar koyduğunu belirtti.