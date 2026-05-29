Kooora'ya özel... Zamalek, Afrika kupalarına katılmak için özel izin alacak mı? Al Ahli'nin durumu ne?

Bir hukuk uzmanı, Al-Abyad'ın Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılım koşullarını açıklıyor

Mısırlı Zamalek kulübünün gelecek sezon Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılım konusundaki tutumu pek çok soruyu gündeme getirdi; zira kulüp, yönetim düzeyinde Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde 18 davada kayıt yasağıyla karşı karşıya bulunuyor ve bu durum, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) yönetmeliklerine göre kıtasal turnuvaya katılım lisansı almasını engelliyor.

Zamalek, geçen sezon 2021-2022'den bu yana ilk kez Mısır Süper Ligi şampiyonluğunu kazanarak, Afrika'nın en güçlü kıtasal kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.

Zamalek'in karşı karşıya olduğu davalara rağmen, Mısır Kulüpler Birliği üyesi Tharwat Suweilam, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida'nın Beyaz Takım'ın turnuvaya katılması için ilişkilerini kullanarak müdahale edeceğini belirten çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu açıklama, krizin yasal olarak nasıl çözüleceğine dair spekülasyonların önünü açtı.

Kooora, Zamalek'in kıtasal turnuvaya katılım konusundaki durumunu ve Mısır Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Al Ahly'nin rakibinin yerine turnuvaya katılıp katılamayacağını öğrenmek için Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı ve avukat Ralph Charbel'in görüşünü aldı.

    Sıkı kurallar… ve katılım için tek bir şart

    Charbel, Koora'ya verdiği demeçte, "CAF tarafından yayınlanan Kulüp Lisans Yönetmeliği'nin 59 ila 63. maddelerine göre, kulübün 31 Mart'a kadar herhangi bir ödenmemiş borcu olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Eğer borcu olduğu ortaya çıkarsa, iki aylık bir süre, yani 31 Mayıs'a kadar, borcunu ödediğini veya alacaklılarla bir anlaşmaya vardığını ya da davanın hala devam ettiğini (karara itiraz edilmesi durumunda) kanıtlaması için süre verilir."

    "Sabit borçtan kastettiğimiz: yetkili bir mahkeme tarafından karar verilen ve kesinleşen borçtur. Bir oyuncunun haklarına ilişkin kararın kulüp tarafından yetkili bir mahkemeye temyiz edilmesi durumunda karar kesinleşmez ve bu durumda CAF'ın kulübe lisans vermeyi reddetme hakkı yoktur" diye ekledi.

    Uluslararası avukat, Zamalek'in 31 Mayıs'a (önümüzdeki Pazar) kadar, borçlarını ödediğini veya borçların taksitlendirilmesi ya da ödeme tarihinin ertelenmesi konusunda bir anlaşmaya vardığını kanıtlaması gerektiğini, aksi takdirde Afrika Şampiyonlar Ligi'ne veya CAF'ın düzenlediği diğer turnuvalara katılma lisansı alamayacağını açıkladı.

    CAF tarafından yayınlanan kulüp lisans yönetmeliğinin, kulüplerin oyunculara, diğer kulüplere, kıtasal federasyona ve hatta devletin vergi dairesine olan borçlarını ödemelerini sağlamak için katı kurallar koyduğunu belirtti.

  • İstisna yok

    Mısırlı "ON" kanalında yaptığı açıklamada, Abu Rida'nın kıtasal turnuvalarda Mısır'ı temsil eden kulüplerden biri olması nedeniyle Zamalek krizini dostane bir şekilde çözmek için devreye gireceğini söyleyen Suleim'in sözleri sorulduğunda, Charbel istisna yapılamayacağını vurguladı ve krizi çözmenin tek yolunun birikmiş borçların ödenmesi ya da uzlaşma sağlanması olduğunu belirtti.

    Sharbel, Koora'ya yaptığı açıklamada, "Sanırım kastettiği şey, alacaklı oyuncular ile Zamalek kulübü arasında aracılık yaparak, Zamalek'in lisans almasına olanak sağlayacak şekilde oyuncuların alacakları konusunda dostane bir uzlaşma sağlanmasıdır" dedi.

  • Mayıs sonu mu, yoksa Haziran mı?

    Zamalek'in kıtasal turnuvalara katılabilmesi için borçlarını ödeyeceğine dair teminat sunması gereken son tarih sorulduğunda, hukuk uzmanı "Aslında son tarih her yıl 31 Mayıs'tır, ancak CAF tarafından yayınlanan Kulüp Lisans Yönetmeliği'nin 68. ve 69. maddeleri uyarınca bu tarih uzatılabilir" dedi.

    "Kulüp Lisans Yönetmeliği'nin 68. maddesi, yasal bir hüküm bulunmaması durumunda, Afrika Futbol Konfederasyonu Yürütme Komitesi'ne kulüpler arası müsabakaların düzenlenmesine ilişkin kararları alma konusunda geniş bir yetki vermektedir ve bu, 31 Mayıs'ta sona eren sürenin uzatılması için de geçerlidir" diye ekledi.

    Mısır basını, CAF'ın kulüplere sürenin önümüzdeki Haziran sonuna kadar uzatıldığını bildirdiğini yazmıştı.

    Sharbel, "Yürütme Komitesi süreyi uzatabilir, ancak bunu haklı kılan koşulların varlığı şartıyla, kendi keyfine göre değil, çünkü uzatma kararı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz edilebilir" diye devam etti.

    Peki ya Al-Ahli?

    Yayılan haberlere göre, Al-Ahly'nin, Zamalek'in bekleyen davaları nedeniyle onun yerine CAF'a katılım başvurusu yapma veya herhangi bir nedenle rakibine lisans verilmesine itiraz etme hakkı olup olmadığı sorulduğunda, uzmanın cevabı netti.

    Kooora'ya verdiği demeçte, "CAF tarafından yayınlanan Kulüp Lisans Yönetmeliği'nin 5. maddesine göre, başvuru Mısır Futbol Federasyonu Lisans Komitesi'ne yapılmalıdır" dedi.

    Zamalek'in Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartlarını yerine getirememesi durumunda yerine geçecek takım konusunda ise Charbel, yönetmeliklere göre bu konuda karar verme yetkisinin CAF Kulüpler Yarışmaları Organizasyon Komitesi'nde olduğunu belirtti.

    Ligi üçüncü sırada bitiren Al Ahly'nin, Zamalek'in yerine ikinci sıradaki Pyramids ile birlikte turnuvaya katılıp katılmayacağı sorusuna ise, "Evet, turnuvaya katılmaya en yakın sıradaki kulübün katılması doğaldır. Bu, konulan şartları yerine getirmesi koşuluyla en adil çözümdür" diye yanıt verdi.

    Avukat, "Eğer belirli bir federasyonun şartları karşılayan hiçbir kulübü yoksa, o ülke turnuvada hiçbir kulüple temsil edilmez. Bu durum, 2024-2025 sezonunda Gambiya'dan hiçbir kulübün CAF yarışmalarına katılmaması durumunda yaşandı" diye ekledi.

    Kayıt durdurma cezalarından kaçınmak için Arap kulüplerine tavsiyesini sorulan Lübnanlı avukat, "Kulübün mali gücünü aşan sözleşmeler yapılmamalı ve kulübün yanında her gün bir uluslararası spor avukatı bulunarak sözleşmelerin tüm detayları ve olası ihtilaflar takip edilmeli, tüm taraflar için adil ve dostane çözümler bulunmaya çalışılmalıdır" dedi.