Kooora'ya özel... Zamalek, Afrika kupalarına katılmak için özel izin alacak mı? Al Ahli'nin durumu ne?

Mısırlı Zamalek kulübünün gelecek sezon Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılım konusundaki tutumu pek çok soruyu gündeme getirdi; zira kulüp, yönetim düzeyinde Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde 18 davada kayıt yasağıyla karşı karşıya bulunuyor ve bu durum, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) yönetmeliklerine göre kıtasal turnuvaya katılım lisansı almasını engelliyor.
Zamalek, geçen sezon 2021-2022'den bu yana ilk kez Mısır Süper Ligi şampiyonluğunu kazanarak, Afrika'nın en güçlü kıtasal kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.
Zamalek'in karşı karşıya olduğu davalara rağmen, Mısır Kulüpler Birliği üyesi Tharwat Suweilam, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida'nın Beyaz Takım'ın turnuvaya katılması için ilişkilerini kullanarak müdahale edeceğini belirten çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu açıklama, krizin yasal olarak nasıl çözüleceğine dair spekülasyonların önünü açtı.
Kooora, Zamalek'in kıtasal turnuvaya katılım konusundaki durumunu ve Mısır Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Al Ahly'nin rakibinin yerine turnuvaya katılıp katılamayacağını öğrenmek için Lübnanlı uluslararası hukuk uzmanı ve avukat Ralph Charbel'in görüşünü aldı.