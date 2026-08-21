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imago-sport-1081483838.jpgAlberto Gardin

Çeviri:

"Konuşmak kolay, yapmaksa daha zor": Mourinho'dan Real Madrid'in yıldızlarına sert mesaj ve hayal kırıklığı uyarısı

J. Mourinho
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
F. Valverde
A. Tchouameni
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
Rodri
Portekiz
Brezilya
İngiltere
Fransa
Uruguay
İspanya
Fas
Côte d’Ivoire

Diomande, Tchouameni ve Valverde'den Vinicius, Mbappe ve Bellingham'a: Special One sırları ifşa ediyor

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, 2026-2027 sezonu İspanya Ligi'nin ikinci hafta müsabakaları kapsamında yarın cumartesi «Stage Front» stadında oynanacak Espanyol karşılaşması öncesindeki basın toplantısında takımla ilgili birçok konu hakkında konuştu.

Espanyol, yeni sezona Levante karşısında aldığı 3-0'lık büyük galibiyetle başladıktan sonra bu maça yüksek moralle çıkıyor. Böylece ilk üç puanını hanesine yazdıran takım, kalesini gole kapatmayı da başardı. Katalan ekibi, güçlü başlangıcını sürdürmek için saha ve seyirci avantajını kullanmayı umuyor.

Buna karşılık Real Madrid, açılış haftasında Real Sociedad karşısındaki maçının, 2026 Dünya Kupası'na oyuncularıyla katılımdan en çok etkilenen kulüplere toparlanma ve hazırlanma için ek süre tanıma amacıyla alınan istisnai bir tedbir kapsamında ertelenmesinin ardından bu sezon İspanya Ligi'ndeki ilk resmi deplasman maçını oynuyor.

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  • imago-sport-1081483951.jpgAlberto Gardin

    Mourinho, Espanyol'ü övdü ve Real Madrid'in hazır olup olmadığını değerlendirdi

    Mourinho, Espanyol maçıyla ilgili şunları söyledi: «İyi bir takım. Uzun süre aynı teknik direktör tarafından çalıştırılan takımlar tam anlamıyla hazır olur, kendine özgü bir rutine ve dinamizme sahip olur. İyi oynuyorlar ve büyük hırsları var.»

    Real Madrid teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: «İlk maçları çok hoşuma gitti. Üç puanları var, üç gol attılar ve kalelerinde gol görmediler, taraftar da mutlu. Karşılaşacağımız duruma hazırız.»

    Sezon başlamadan önceki hislerine dair ise şunları ifade etti: «İyiyim ve sakinim. Bu başka bir sezon. Takımı farklı gruplar hâlinde hazırlamak zor; bazı oyuncular 36 antrenman ve 6 maç oynadı, bazıları ise az sayıda maç ve sınırlı sayıda antrenman yaptı.»

    Sözlerini şöyle sürdürdü: «Herkes için çeşitli antrenmanlar hazırlayabildim ve mevcut durumdan çok memnunum. Bana bir hafta daha isteyip istemediğimi soracak olursanız, cevabım evet olur; ama hazırlık maçlarından bıktık. Gerçek maçlar istiyoruz.»

    Şunları da açıkladı: «Geçen sezon sakatlanan oyuncular uzun süre yok olacak ve iki ya da üç hafta içinde dönmelerini beklemiyorum. Bu maçta yer almayan ve geçen sezon takımda olmayan tek isim Endrick.»

    Tchouaméni'nin durumuyla ilgili olarak da şöyle konuştu: «İyi durumda, ancak iyileşmesini hızlandırmak için bugün, yarın ve pazar günü antrenman yapması gerekiyor. Bu maça tam anlamıyla hazır olmasına imkân vermeyen bir durumda geldi.»

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  • imago-sport-1081482192.jpgAlberto Gardin

    Mourinho, Diomande'nin açıklamalarına yanıt verdi: Tchouameni ile Valverde arasındaki anlaşmazlık

    Real Madrid'e gelişini çevreleyen baskılar hakkında Mourinho şunları söyledi: «Ben buna baskı demiyorum, heyecan diyorum. Bu olumlu bir duygu ve bu heyecanı hissetmediğim gün ortada bir sorun var demektir».

    Sözlerine şöyle devam etti: «İlk maçlarda ya da genel olarak futbol maçlarında baskı hissetmiyorum. Yaptığımız işe büyük bir güvenim var; oyuncuların hırsına, zihniyetine ve bana gösterdikleri tutkuya da güveniyorum.. Zorlu bir maç, ama yarın yola çıktığımızda bunu üç puanla döneceğimizden emin bir şekilde yapacağız».

    Diomande'nin, Mourinho için ölmeye hazır olduğunu vurguladığı sözleri hakkında Portekizli teknik direktör şöyle konuştu: «Sözlerini kelimesi kelimesine almadan söyleyeyim, hoşuma giden bir ifade. Takım için, Real Madrid için ölmeye hazır olduğunu söylemesini tercih ederdim, ama benim adımı andığında ne demek istediğini anlıyorum».

    Şöyle açıkladı: «Konuşmak kolay, ama yapmak daha zor. Diomande'nin yaptıkları, herkeste gördüklerimden farklı değil. Onları kararlı ve doğru olanı yapma isteğiyle dolu görüyorum. Takım büyüyor ve kenetlenmiş durumda.. Mükemmel bir takım değiliz, zaten öyle bir takım da yok. Sorunlardan kaçınacağımı sanmıyorum, mutlaka gelecekler, ama işin özünde takım güçlü. Diomande'nin mesajı herkese yönelik».

    Mourinho, Tchouaméni ile Federico Valverde arasındaki ilişki hakkında da konuştu: «Buraya beraberimde bir sürü bilgiyle geldim. Üç yıldır buradayım, tanıdıklarım var; siz de basında kendi tanıdıklarınıza sahipsiniz.. Birçok konudan haberdar oldum, sadece Tchouaméni ve Federico meselesinden değil. Sıfırdan başlamaya karar verdim, tabii ki ayrıcalıklı bir konumdan».

    Şunları ekledi: «Tchouaméni ile konuşmama gerek yoktu. Her şeyi normal gördüm. Geçen sezon ne olduğunu, ben sorunu bilmeden bana anlatsaydınız, sonra da şimdi nasıl etkileşim içinde olduklarını görseydim, ne olduğunu hayal bile edemezdim.. Mesele barış yapmakla ilgili değil, normal durumla, dostlukla ve iş birliğiyle ilgili; sanki hiçbir şey olmamış gibi».

  • imago-sport-1081482536.jpgAlberto Gardin

    Başarılı sezonun kriterleri ve Real Madrid liderlerine övgü

    Real Madrid ile başarılı bir sezonun ölçütleri hakkında konuşan Mourinho şunları söyledi: «Bu konuya bakmanın birçok yolu var, ancak tek pratik yol sonuçlara odaklanmaktır».

    Şöyle devam etti: «Birçok alanda büyük ölçüde gelişebilir, yapıyı genişletebilirsiniz ve değiştirilmesi gereken pek çok şey var, ama en önemlisi sonuçlardır. Elimizde üç kupa ve bir de daha küçük bir kupa var. Real Madrid'de sezonu kupasız kapatmak başarılı bir sezon değildir».

    Mourinho, altyapı oyuncularından bazılarına A takımda fırsat verdiğini de açıklayarak şunları söyledi: «Cestero, Ceria ve Rivas yarın yedek kulübesinde oturacak. Geniş bir kadromuz yok ve bu oyuncular uzun süre yoktu. En fazla 22 oyuncuyla çalışmayı tercih ederim. Bunlar boş kalan mevkileri dolduruyor ve bizimle harika bir uyum içinde çalışıyorlar».

    Şunları ekledi: «Genç oyuncuları, fırsatın onlar için de açık olduğunu göstererek motive etmek istiyorum. Bu hafta bu üçünün sırası, daha fazlası da olacak. Yapmayı sevdiğim bir şey var, altyapıda takdir gören bir şey; bunun oyuncuları motive edeceğini düşünüyorum».

    Mourinho, takımın liderleri hakkında ise şöyle konuştu: «Herkesten memnunum. Liderlerin de beni tanımaya başladığını düşünüyorum. Gözlem yapma, analiz etme ve beni iyi anlama yeteneğine sahipler. Ben kendimi sözlerimle tanıtmak için konuşmuyorum, aksine beni kendi analizleriyle tanımalarını istiyorum. Liderler, liderlik sürecinin içinde; takım üyeleri arasında bir birlik ve derin bir empati duygusu var».

    Devamında şunları söyledi: «Teknik ekiple her sabah saat sekizde toplanıyoruz. Gelenler bize, farklı türde bir empatiye sahip bir takım gördüklerini söyledi. Liderler henüz zor bir anda liderlik etmek zorunda kalmadı, ama o an gelecek ve ne zaman gerçekleşeceğini göreceğiz. Oyuncular sorunlardan kaçınmama yardım ediyor, takım da liderlerin bir düşünce ve sükûnet döneminden keyif almasına yardımcı oluyor».

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  • imago-sport-1081483947.jpgAlberto Gardin

    Mourinho hayal kırıklığına karşı uyardı: Geçmişe özlem duymuyor

    Portekizli teknik adam, oyuncularının hayal kırıklığıyla başa çıkması gerektiğinden bahsederek şunları söyledi: «Pazarlığa açık olmayan konularda taviz vermemeliyiz. Bağlılık her maçta esastır ve hayal kırıklığı anlarını, ister sonuçlar yüzünden ister kişisel hayal kırıklığı yüzünden olsun, aşmalıyız. Birçoğunun hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum, çünkü bir seçim yapmak zorunda kalacağım ilk sefer olacak; bir oyuncu maça başlarken bir başkası yedek kulübesinde oturacak.»

    Şöyle devam etti: «Bununla hem bireysel hem de kolektif olarak başa çıkmaları gerekiyor. Maça 15 oyuncuyla başlayamam, sadece 11 oyuncu sahaya çıkabilir. Bunun zor olacağını tahmin ediyorum, çünkü ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Birinin performansı hayal kırıklığı yüzünden düştüğü gün ise karar benim için kolay olacak.»

    Real Madrid forvetlerinden istediği defansif görevlerle ilgili olarak Mourinho şunları söyledi: «Bu, maça ve rakibe göre değişir. 11 oyuncuyla savunma yapman gerekiyor. Eğer takım bizi kendi sahamızın yarısında baskı altına alıyorsa, hepimiz savunma yapmalıyız. Onların sahasının yarısında oynuyorsak, oynamalı ve baskı yapmalıyız.»

    Şöyle açıkladı: «Birden fazla yöntem var, biri baskı yapmak, diğeri alanları daraltmak. Bazı oyuncular sert baskı yapmak zorunda kalacak, bazıları da alanları daraltmak zorunda kalacak. Bazı oyuncuların savunma yaparken diğerlerinin sadece topu beklemesi fikri işe yaramaz. Herkesin tepkisi her zaman mükemmel oldu ve hiçbir sorun yok.»

    Geçtiğimiz yıllar boyunca Real Madrid'i uzaktan takip etme deneyimi hakkında ise şunları söyledi: «Ben geçmiş üzerine uzun uzun düşünen ya da özlem duyan biri değilim. Portekiz'den 20 yıl önce ayrıldım ve geçen yıl birkaç ay dışında geri dönmedim.»

    Sözlerine şöyle devam etti: «Özleyecek çok fazla şeyim yok ve geride bıraktıklarımı düşünmüyorum. Real Madrid ile kazanılan her kupanın ardından başkandan bir telefon gelirdi ve ben hep şöyle cevap verirdim: Hayır, bu beni ilgilendirmiyor. Çalışmalarımın olumlu bir etkisi olması beni mutlu ediyor, ama kupalar Carlo'nun, Zidane'ın, oyuncuların ve taraftarların malı. Her zaman sevinçle.»

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho, Vinicius'un sözleşme yenilemesini övdü

    Vinicius Junior'ın sözleşme yenilemesi hakkında konuşan Mourinho şunları söyledi: «Bu benim için sürpriz olmadı. Durumu bana açıkladıklarında ilk sorum şu oldu: Kalmak istiyor mu, istemiyor mu? Kalmak istediğini söylediler, ben de rahatladım. Onun konumu hakkında ya da en iyi on oyuncu arasında olup olmadığı konusunda tahminde bulunmak istemiyorum, ama en iyiler arasında yer alıyor ve en iyiler burada olmalı.»

    Vinicius'un ne istediğini nasıl anladığına dair ise Mourinho şunları ifade etti: «Nedenini bilmiyorum, belki daha önce bir sorunu vardı, bilmiyorum. Benim gördüğüm şey, kazanma isteği. Ne istediğimi de kuşkusuz biliyor. Sanırım maçlara hazırlanma şeklimizden memnun ve rahat, ilk günden beri kazanmak istiyor. İmzasını atmadan önce her kısa konuşma şu cümleyle bitiyordu: Gelişeceğiz, yeniden kazanacağız, mutlu olacağız. Bu hep onun hedefiydi.»

    İmzasının takıma tam olarak ne zaman yansıyacağına dair ise şöyle konuştu: «Bu artık benim takımım, iyi günde de kötü günde de. Eğer mükemmel takım kavramından bahsediyorsak, öyle bir şey yok. Her gün gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı teknik direktörün iki ya da üç yıl birlikte kaldığı takımları severim, çünkü bu, bilgi birikimi ve anlayış yoluyla takımı geliştirir.»

    Ayrıca şunları belirtti: «Bir takımın her zaman gelişecek alanı vardır ve önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Rekabet bizi beklemeyecek ve önümüzde belirleyici bir maç var. En iyisinin henüz gelmediğini söylediğimde, siz oyuncuları düşünüyordunuz, ama ben maçları kastediyordum. Hazırlık maçlarını ciddiyetle oynadık ve artık ortada puanlar söz konusu olduğuna göre, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.»

  • imago-sport-1081483851.jpgAlberto Gardin

    Mourinho, Vinicius, Mbappe ve Bellingham üçlüsü hakkında konuştu

    Mourinho, elinde 11 oyuncudan oluşan ideal bir kadro bulunup bulunmadığı sorulduğunda şöyle konuştu: «Oyuncular kimin oynayacağını zaten biliyor. Ben olayları saklayan bir tip değilim, onlar da biliyor; belki iki saat içinde bilgileriniz gelir ama ben söylemeyeceğim».

    Şöyle devam etti: «İdeal bir ilk 11'im yok, olsaydı da istemezdim. Rekabetin kapısını açık tutmak istiyorum, çok fazla maç var ve her üç günde bir maç olacak. Sonra oyuncular üç haftalık tatile gidiyor, döndüklerinde ne kadar hazır olduklarını bilemiyorsunuz».

    Sözlerini şöyle sürdürdü: «Savunmamızı nasıl kurmak, nasıl baskı yapmak ve nasıl yoğunlaştırmak istediğimizi biliyoruz. Farklı sistemlere sahip takımlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz, taktiksel bilinci inşa ediyoruz ve eğer Trent, Dumfries, Cucurella ve Carreras gibi üst düzey oyunculardan bahsediyorsak, birinin 50 dakika, diğerinin 10 dakika oynaması imkânsız. Bu mümkün değil, çünkü çok yüksek kalitemiz var».

    Real Madrid'in orta sahada yeni bir oyuncuya ihtiyacı olduğu konusunda ise şunları söyledi: «Bir eksiklik yaşadığımızı düşünmüyorum. Rodri harika bir transfer olurdu ama elimizde Tchouameni, Bernardo ve Arda var; zamanla bu mevkilerde oynayabilecek. Bir sorunumuz yok».

    Vinicius, Mbappe ve Bellingham'ı bir arada oynatma ihtimaline dair Mourinho şöyle konuştu: «Onlar müthiş oyuncular ve müthiş oyuncularla oynamak istiyorlar. Büyük oyuncular aynı seviyede olmayan oyuncularla oynadıklarında hayal kırıklığına uğrarlar».

    Şunları ekledi: «Taktiksel uyum daha zor olabilir. Ancelotti, Vinicius için Brezilya Milli Takımı'nın ideal kadrosunu buldu, Deschamps Kylian için, Tuchel Jude için buldu; ama üçü için birden Mourinho'nun ideal kadrosunu bulmak zor. Yine de bunu yapmaları gerekiyor çünkü iyi bir performans sergileme yeteneklerine inanıyorlar. Onlar üst düzey oyuncular ve mevkileri birbiriyle çakışmıyor. Onlarla harika bir sezon geçireceğiz».

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  • imago-sport-1081162662.jpgKirchner-Media

    Mourinho, teknik ekibini değiştirmesinin nedenlerini açıkladı

    Yardımcı ekip tercihleri ve bazı isimleri kadro dışı bırakması hakkında Mourinho şunları söyledi: «Yeni bir kulübe katılmak her zaman zordur. Mümkün olduğunca az değişiklik yapmaya ve belirli bir zihniyet ile çalışma tarzını aşılamama yardımcı olacak kişilerden faydalanmaya çalışıyorum. Kendilerine büyük güven duyduğum kişileri getirmeye çalışıyorum. Yedi analistimiz var ve ben sadece bir tanesini getirdim, bundan da çok memnunum».

    Şunları ekledi: «Spor bilimi, veriler, efor yönetimi ve bireysel özelleştirme konularında sadece tek bir kişiden faydalandım. Zaten burada olan kişiler de gelişti ve çalışma yöntemimize uyum sağladı».

    Sami hakkında ise şöyle konuştu: «Her kulüpte, organizasyonun içinden bir kişinin bulunmasını tercih ederim. İlk dönemimde Aitor vardı, şu anki dünya şampiyonu. Benim dönemimden, sevdiğim özelliklere sahip Real Madrid oyuncularını düşündüm».

    Devam etti: «Xabi üst düzey bir teknik direktör, Alvaro üst düzey bir teknik direktör, Modric hâlâ oynuyor, Granero ise bir iş insanı. Seçenekleri iki ya da üç isme indirdim».

    Sözlerini şöyle sürdürdü: «Onunla ilk konuşmamda, işleri öğrenmek istedim. Bana şöyle dedi: Eğer yarın ayrılmam gerekirse, yarın ayrılırım. O bu zihniyeti anlıyor, oyuncularla iyi bir ilişkisi var ve sahada çok gelişiyor».

    Diğer isimler hakkında ise şunları söyledi: «Benfica'da benimle olan diğer kişilere gelince, onlar güvendiğim insanlar. Biri daha çok hücum organizasyonuna, diğeri ise duran toplara odaklanıyor».

    Mourinho sözlerini şöyle noktaladı: «Lopes ve Nuno beni hayal kırıklığına uğrattı. Lopes'i şahsen tanımıyorum ve nasıl çalıştığını da bilmiyorum. Belki yapmamam gereken bir şey yaptım. Bu, takımın temel bir parçasıydı ve şimdi benimle çalışacak birini istedim».

    Şunu da ekledi: «Durum on yıl önceki gibi değildi. Takım 11 oyuncudan oluşuyor, bu yüzden bir değişiklik yapmaya karar verdim. Bentus ile Silva'nın son derece uygun olabileceğini düşündüm. Farklı becerileri, farklı uzmanlık alanları ve farklı yöntemleri var. Çalışma şeklimizden çok memnunum. İyi bir kadromuz ve iyi oyuncularımız var; eğer işler yolunda gitmezse, kötü olan teknik direktördür».

  • imago-sport-1081481972.jpgAlberto Gardin

    Mourinho 2013'te bugünün Mourinho'suna hangi tavsiyeyi verirdi?

    Bir gazeteci, Real Madrid'in şu anki teknik direktörü Jose Mourinho'ya, 2013 yılında takımın teknik direktörüyken kendisine hangi tavsiyeyi verebileceğini sordu. Mourinho şu yanıtı verdi: «Güzel, felsefi ve zor bir soru. Bakın, mesele basitçe şu: Bugünün Mourinho'su, 2013'ün Mourinho'suna tavsiye verebilecek olan kişidir. 2013'ün Mourinho'su bunu yapabilecek bir konumda değil.»

    Ve ekledi: «Babana sen mi tavsiye verirsin, yoksa baban mı sana verir? Her zaman sakin olman gerekir. Benim için sakinlik, beş, on hatta yirmi yıl öncesine göre daha kolay hale geldi.»

    Ardından esprili bir dille sürdürdü: «Bana hâlâ her sezon kırmızı kart gördüğünü söyleyebilirsin, ama ben bu tür bir sakinlikten bahsetmiyorum. Eğer 24'ü 7 ile çarparsan, uzun saatler süren futbol elde edersin. O saatler boyunca sakinliğini korumak zorundasın. Ben geldiğimdeki halimden de, ayrıldığımdaki halimden de daha iyiyim. İşin özü budur.»

    Geçen sezonki Benfica maçı hakkında Mourinho şöyle konuştu: «O maç boyunca garajda kaldım ve otobüsten izledim. Ama şakayı bir kenara bırakırsak, hiçbir şekilde herhangi bir temasım olmadı. Hem Real Madrid hem de Benfica için önemli bir maçtı ve hiç kimseyle iletişim kurmadım.»

    Real Madrid ile ilk temasın ne zaman kurulduğuna dair ise şunları söyledi: «Başlangıçta söylentiler vardı, sonra temas geldi. Önce bir temas, sonra bir görüşme, ardından söylentiler ve haberler oldu. Şimdi durum tam tersi. Her yıl bir söylenti çıkıyor ve ben buna pek önem vermedim. Real Madrid benimle temas kurduğunda, biz mücadeleden elenmiştik ve bu sezonun sonlarına doğruydu. O sırada bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordular ve sanırım bu, Benfica'nın son iki maçı sırasındaydı.»

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