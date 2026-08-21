Mourinho, Espanyol maçıyla ilgili şunları söyledi: «İyi bir takım. Uzun süre aynı teknik direktör tarafından çalıştırılan takımlar tam anlamıyla hazır olur, kendine özgü bir rutine ve dinamizme sahip olur. İyi oynuyorlar ve büyük hırsları var.»

Real Madrid teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: «İlk maçları çok hoşuma gitti. Üç puanları var, üç gol attılar ve kalelerinde gol görmediler, taraftar da mutlu. Karşılaşacağımız duruma hazırız.»

Sezon başlamadan önceki hislerine dair ise şunları ifade etti: «İyiyim ve sakinim. Bu başka bir sezon. Takımı farklı gruplar hâlinde hazırlamak zor; bazı oyuncular 36 antrenman ve 6 maç oynadı, bazıları ise az sayıda maç ve sınırlı sayıda antrenman yaptı.»

Sözlerini şöyle sürdürdü: «Herkes için çeşitli antrenmanlar hazırlayabildim ve mevcut durumdan çok memnunum. Bana bir hafta daha isteyip istemediğimi soracak olursanız, cevabım evet olur; ama hazırlık maçlarından bıktık. Gerçek maçlar istiyoruz.»

Şunları da açıkladı: «Geçen sezon sakatlanan oyuncular uzun süre yok olacak ve iki ya da üç hafta içinde dönmelerini beklemiyorum. Bu maçta yer almayan ve geçen sezon takımda olmayan tek isim Endrick.»

Tchouaméni'nin durumuyla ilgili olarak da şöyle konuştu: «İyi durumda, ancak iyileşmesini hızlandırmak için bugün, yarın ve pazar günü antrenman yapması gerekiyor. Bu maça tam anlamıyla hazır olmasına imkân vermeyen bir durumda geldi.»