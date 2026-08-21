Yardımcı ekip tercihleri ve bazı isimleri kadro dışı bırakması hakkında Mourinho şunları söyledi: «Yeni bir kulübe katılmak her zaman zordur. Mümkün olduğunca az değişiklik yapmaya ve belirli bir zihniyet ile çalışma tarzını aşılamama yardımcı olacak kişilerden faydalanmaya çalışıyorum. Kendilerine büyük güven duyduğum kişileri getirmeye çalışıyorum. Yedi analistimiz var ve ben sadece bir tanesini getirdim, bundan da çok memnunum».
Şunları ekledi: «Spor bilimi, veriler, efor yönetimi ve bireysel özelleştirme konularında sadece tek bir kişiden faydalandım. Zaten burada olan kişiler de gelişti ve çalışma yöntemimize uyum sağladı».
Sami hakkında ise şöyle konuştu: «Her kulüpte, organizasyonun içinden bir kişinin bulunmasını tercih ederim. İlk dönemimde Aitor vardı, şu anki dünya şampiyonu. Benim dönemimden, sevdiğim özelliklere sahip Real Madrid oyuncularını düşündüm».
Devam etti: «Xabi üst düzey bir teknik direktör, Alvaro üst düzey bir teknik direktör, Modric hâlâ oynuyor, Granero ise bir iş insanı. Seçenekleri iki ya da üç isme indirdim».
Sözlerini şöyle sürdürdü: «Onunla ilk konuşmamda, işleri öğrenmek istedim. Bana şöyle dedi: Eğer yarın ayrılmam gerekirse, yarın ayrılırım. O bu zihniyeti anlıyor, oyuncularla iyi bir ilişkisi var ve sahada çok gelişiyor».
Diğer isimler hakkında ise şunları söyledi: «Benfica'da benimle olan diğer kişilere gelince, onlar güvendiğim insanlar. Biri daha çok hücum organizasyonuna, diğeri ise duran toplara odaklanıyor».
Mourinho sözlerini şöyle noktaladı: «Lopes ve Nuno beni hayal kırıklığına uğrattı. Lopes'i şahsen tanımıyorum ve nasıl çalıştığını da bilmiyorum. Belki yapmamam gereken bir şey yaptım. Bu, takımın temel bir parçasıydı ve şimdi benimle çalışacak birini istedim».
Şunu da ekledi: «Durum on yıl önceki gibi değildi. Takım 11 oyuncudan oluşuyor, bu yüzden bir değişiklik yapmaya karar verdim. Bentus ile Silva'nın son derece uygun olabileceğini düşündüm. Farklı becerileri, farklı uzmanlık alanları ve farklı yöntemleri var. Çalışma şeklimizden çok memnunum. İyi bir kadromuz ve iyi oyuncularımız var; eğer işler yolunda gitmezse, kötü olan teknik direktördür».