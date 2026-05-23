"Konuşma tam bir felaketti!" - Pep Guardiola, Man City teknik direktörü olarak ayrılışını oyunculara nasıl anlattığını anlatırken "çok gergindi"

Maç öncesi son basın toplantısında gazetecilere konuşan 55 yaşındaki teknik adam, gurur ve minnettarlığın derin bir karışımını dile getirdikten sonra, Pazar günü oynayacağı son maçı nasıl kutlamayı planladığını anlattı. Guardiola şöyle konuştu: "İngiltere'deki 10 yılımdan gerçekten memnunum. Doğru kelimeleri bulamıyorum. Memnun, mutlu ve gururluyum. Bu belki de hayatımın en önemli deneyimiydi, aksi takdirde 10 yıl kalmazdım. Yıllar boyunca gördüğüm sevgi ve ilgiden dolayı daha fazla minnettar olamazdım.

"Mesele ne zaman olduğu değil. Bugün ya da yarın değil, 'tamam, hadi yapalım' diye hissettiğiniz bir an. Dün ya da bir hafta önce değil, biraz öyle ama tabii ki rekabet içindeyiz ve tamamen uzaklaşmak istiyorum çünkü oyuncuların benimle, benim de onlarla olmam gerekiyor. Artık başka bir şey için mücadele edemeyeceğimiz an, çünkü her şey zaten başarılmış, işte o an söyleme zamanıdır. Pazar günü halkıma düzgün bir veda etmek istiyorum, sahada hepsine sarılmak istiyorum ve bu yüzden bunu açıkladık."