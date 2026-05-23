"Konuşma tam bir felaketti!" - Pep Guardiola, Man City teknik direktörü olarak ayrılışını oyunculara nasıl anlattığını anlatırken "çok gergindi"
Katalan teknik direktör, duygusal vedasını doğruladı
Başarılı teknik direktör, Cuma sabahı Premier Lig sezonunun son haftası öncesinde basının karşısına çıkmadan önce taraftarlara dokunaklı bir veda mesajı vererek resmi olarak sessizliğini bozdu. City yönetimi daha sonra, onun on yıllık görev süresindeki dönüştürücü etkisini onurlandırmak için kapsamlı planlar açıkladı ve Kuzey Tribünü’nün onun onuruna yeniden adlandırılacağını ve bir heykelin dikileceğini doğruladı. Guardiola, kulüple bağlarını tamamen koparmak yerine, City Football Group bünyesinde küresel elçi olarak kalmak üzere uzun vadeli bir yönetici anlaşması imzaladı.
Guardiola, on yıllık hakimiyet dönemini değerlendiriyor
Maç öncesi son basın toplantısında gazetecilere konuşan 55 yaşındaki teknik adam, gurur ve minnettarlığın derin bir karışımını dile getirdikten sonra, Pazar günü oynayacağı son maçı nasıl kutlamayı planladığını anlattı. Guardiola şöyle konuştu: "İngiltere'deki 10 yılımdan gerçekten memnunum. Doğru kelimeleri bulamıyorum. Memnun, mutlu ve gururluyum. Bu belki de hayatımın en önemli deneyimiydi, aksi takdirde 10 yıl kalmazdım. Yıllar boyunca gördüğüm sevgi ve ilgiden dolayı daha fazla minnettar olamazdım.
"Mesele ne zaman olduğu değil. Bugün ya da yarın değil, 'tamam, hadi yapalım' diye hissettiğiniz bir an. Dün ya da bir hafta önce değil, biraz öyle ama tabii ki rekabet içindeyiz ve tamamen uzaklaşmak istiyorum çünkü oyuncuların benimle, benim de onlarla olmam gerekiyor. Artık başka bir şey için mücadele edemeyeceğimiz an, çünkü her şey zaten başarılmış, işte o an söyleme zamanıdır. Pazar günü halkıma düzgün bir veda etmek istiyorum, sahada hepsine sarılmak istiyorum ve bu yüzden bunu açıkladık."
Guardiola, oyunculara yaptığı 'felaket' konuşmasını açıkladı
Guardiola, ayrılacağı haberine soyunma odasındaki tepkiyi açıklarken şunları ekledi: "Konuşma tam bir felaketti, hiç olmadığı kadar gergindim.
"Hepinize söylediğim gibi onlara da söylüyorum, çocukluğumdan beri sahip olduğum bu tutku ve enerjiyi gerektiren görevleri gelecekte yerine getiremeyeceğimi hissediyorum. Kendime karşı dürüst olmalıyım, ama özellikle bana her şeyi veren kulübe ve bana inanılmaz derecede güvenen insanlara karşı."
Etihad'ın veda töreni, devasa geçit töreninden önce gerçekleşti
City, Pazar günü Aston Villa'yı ağırlayacak ve bu heyecan dolu karşılaşmada taraftarlar, kulübün en başarılı teknik direktörüne resmi bir veda töreni düzenleyecek. Şampiyon Arsenal'in ardından Premier Lig'i ikinci sırada tamamlamayı garantileyen takım, tüm dikkatini teknik direktörüne layık bir veda töreni düzenlemeye verecek. Pazartesi günü ise erkek, kadın ve genç takımlarının da katılacağı devasa bir kutlama geçit töreni düzenlenecek ve bu törenle altın bir yönetim dönemi sona erecek.