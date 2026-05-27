"Konuşacak çok şeyimiz var" - Vinicius Junior, Real Madrid'le olan sözleşmesini 2027'nin ötesine uzatmak için "acele etmiyor"
Sözleşme durumu kontrol altında
Popüler Brezilyalı yayıncı CazeTV ile yaptığı samimi röportajda Vinicius, sözleşme durumunu ele aldı ve tüm Madrid taraftarlarına son derece sakin bir mesaj gönderdi. Henüz yeni bir uzun vadeli sözleşmeyi imzalamak için acil bir baskı olmadığını vurgulayan oyuncu, şu sözlerle açıkça ifade etti: “Sözleşmemi yenilemek için acelem yok. 2027’ye kadar Madrid ile konuşacak çok şeyimiz var.”
Florentino Pérez ile karşılıklı güven
Vinicius, kulüp yönetimi ile aralarında var olan karşılıklı güveni vurgulayarak, şu anda önceliğinin sadece Madrid ekibindeki günlük hayatın tadını çıkarmak olduğunu vurguladı. Oyuncu ile kulüp başkanı Florentino Pérez arasındaki ilişki her zaman mükemmel olarak nitelendirilmiştir ve Vinicius, son basın toplantısında bu bağı pekiştirmek istedi. “Madrid sakin, ben de sakinim. Başkan bana güveniyor, ben de ona güveniyorum,” dedi forvet oyuncusu.
Kaptanlık görevinden duyulan gurur
Vinicius, Madrid’in soyunma odasındaki liderlerden biri olarak kendini kanıtladı; bu başarıya büyük önem veriyor. Son sezonlarda birçok tecrübeli oyuncunun ayrılmasının ardından Brezilyalı oyuncu, hem saha içinde hem de saha dışında daha fazla sorumluluk üstlenmeye başladı.
Takım hiyerarşisindeki bu terfi, onun takımın temel direği olarak statüsünü daha da sağlamlaştırdı. Vinicius için kaptanlık pazubandını takmak, 18 yaşında Flamengo'dan geldiği zaman başlayan yolculuğunda önemli bir dönüm noktasıdır. "Artık takım kaptanlarından biriyim. Bu kadar genç olmama rağmen, bu çok nadir görülen önemli bir şey," diye itiraf etti.
Bernabeu'da bir ömür
Brezilyalı oyuncu, konuşmasının sonunda geleceğiyle ilgili tüm söylentileri yalanlayarak kulübe sonsuz sadakatini taahhüt etti. Dünya çapındaki yetenekler genellikle diğer seçkin Avrupa kulüplerine veya gelişmekte olan pazarlara transfer olacağı yönünde haberlere konu olurken, Vinicius kalbinin hâlâ Madrid’de olduğunu açıkça ortaya koydu; zira burada kazanılabilecek tüm önemli kupaları çoktan kazandı. “Kendimi [Real Madrid] dışında hiç hayal etmedim. Hayatım boyunca burada kalmak istiyorum,” diye açıkladı.