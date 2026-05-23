"Konuşabilmesi gerekirdi!" - Florian Wirtz, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'a üstü kapalı bir gönderme içeren Mohamed Salah'ın Instagram paylaşımını neden "beğendiğini" açıkladı

Medyada, takımın Hollandalı teknik direktörlerine karşı Salah’ın tarafını aktif olarak tuttuğuna dair yaygın varsayımlara rağmen, Wirtz bu etkileşimin kurumsal bir isyandan ziyade profesyonel bir saygıyı yansıttığını savundu.

Wirtz şunları ekledi: “Hayır, öyle bir şey yok. Genel olarak Mo’nun zihniyetini seviyorum – olaylara bakış açısını, çalışma şeklini. Dinlenmeye değer birisi, çünkü çok şey görmüş. Kimseye saldırmıyordu. Oyuncuların verdiği ‘beğeniler’ yüzünden olay çok abartıldı bence.

"Bana göre, bu sadece ayrılacağı için söylemek istediği bir şeydi. Kulüpteki herkesi daha çok çalışmamız ve daha iyisini yapmamız gerektiği konusunda uyarmak istedi. Bu sezondan hiç de memnun değiliz.

"Bence pazar günü Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu sezonu biraz olsun kurtarabiliriz. Bunu başarmalıyız. Sonra yazın kafamızı boşaltıp gelecek sezona hücum etmeliyiz, çünkü çok iyi bir kadromuz var ve çok daha iyisini yapabiliriz."



