AFP
Çeviri:
"Konuşabilmesi gerekirdi!" - Florian Wirtz, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'a üstü kapalı bir gönderme içeren Mohamed Salah'ın Instagram paylaşımını neden "beğendiğini" açıkladı
Karşı çıkan grup, ayrılan efsaneyi destekliyor
Wirtz, takımın mevcut taktiksel yönelimini eleştiren Salah'ın Instagram'da paylaştığı sert gönderisini kamuoyu önünde destekleyen bir düzine A takım oyuncusundan biriydi. Daha önce Inter maçında kadroya alınmaması üzerine Slot ile ilişkisi bozulmuş gibi görünen Mısırlı yıldız, eski teknik direktör Jürgen Klopp'un enerjik oyun tarzına geri dönülmesini talep etti. Bu dijital dayanışma gösterisi, mevcut teknik kadro yönetiminde soyunma odasında yaygın bir memnuniyetsizlik olduğu yönündeki yoğun spekülasyonları körükledi.
Wirtz, takım arkadaşının internette yayıldığı yorumunu savundu
Takım arkadaşlarıyla yedikleri akşam yemeği sırasında sosyal medyada kopan fırtınayı değerlendiren 116 milyon sterlinlik orta saha oyuncusu, tecrübeli forvetin kamuoyuna yaptığı açıklamaların medya tarafından tamamen abartıldığını vurguladı. The Athletic’e konuşan Wirtz şunları söyledi: “Restoranda güzel vakit geçirdik. Mo ayrılacağı için onunla biraz zaman geçirmek hoştu. Mo kulübü uzun zamandır tanıyor. O sadece dürüst bir adam.
Ne düşünüyorsa onu söylüyor. Bunda bir sorun olmamalı. Konuşmak istiyorsan, konuşabilmelisin. Elbette, Mo da dahil olmak üzere hepimiz için biraz zor bir sezondu. Bence olay olduğundan daha fazla abartıldı. Kimseye saldırdığını düşünmüyorum.”
Orta saha oyuncusu, teknik kadro içindeki anlaşmazlık iddialarını yalanladı
Medyada, takımın Hollandalı teknik direktörlerine karşı Salah’ın tarafını aktif olarak tuttuğuna dair yaygın varsayımlara rağmen, Wirtz bu etkileşimin kurumsal bir isyandan ziyade profesyonel bir saygıyı yansıttığını savundu.
Wirtz şunları ekledi: “Hayır, öyle bir şey yok. Genel olarak Mo’nun zihniyetini seviyorum – olaylara bakış açısını, çalışma şeklini. Dinlenmeye değer birisi, çünkü çok şey görmüş. Kimseye saldırmıyordu. Oyuncuların verdiği ‘beğeniler’ yüzünden olay çok abartıldı bence.
"Bana göre, bu sadece ayrılacağı için söylemek istediği bir şeydi. Kulüpteki herkesi daha çok çalışmamız ve daha iyisini yapmamız gerektiği konusunda uyarmak istedi. Bu sezondan hiç de memnun değiliz.
"Bence pazar günü Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu sezonu biraz olsun kurtarabiliriz. Bunu başarmalıyız. Sonra yazın kafamızı boşaltıp gelecek sezona hücum etmeliyiz, çünkü çok iyi bir kadromuz var ve çok daha iyisini yapabiliriz."
Eleme mücadelesinin son günü
Slot, ayrılacak forvet oyuncusuna Pazar günü Brentford karşısında son bir veda maçı oynatma konusunda büyük bir taktiksel ve diplomatik ikilemle karşı karşıya. Merseyside kulübü, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımını resmen garantilemek için Anfield'daki bu duygusal karşılaşmadan tek bir puan alması yeterli. Kupa kazanamayan ve istikrarsız geçen bir sezonun ardından, takımın yaz tatili ve hayati önem taşıyan psikolojik bir sıfırlama için dağılmadan önce bu sonucu elde etmek hayati önem taşıyor.