İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Kırmızılar, Real Madrid'i arayarak İspanyol teknik adam hakkında bilgi aldı ve Alonso'nun Bernabéu'daki kısa ve hayal kırıklığı yaratan teknik direktörlük döneminin perde arkasını araştırdı.
Konu Xabi Alonso! Liverpool FC'nin Real Madrid ile temasa geçtiği söyleniyor
Anfield'da, Arne Slot'un mirasını ona emanet etmeden önce, eski orta saha stratejistinin Madrid'de neden feci bir şekilde başarısız olduğunu tam olarak anlamak istiyorlar. Sonuçta Mersey'deki durum oldukça hassas.
Liverpool'un 400 milyon avrodan fazla yatırım yapmasına rağmen bir enkazla karşı karşıya kaldığı felaket bir sezonun ardından, Slot'un günleri sayılı. Alonso, uzun süredir birçok kişi tarafından LFC'nin teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
Arne Slot, Liverpool FC'de baskı altında
Slot, 2027 yılına kadar Liverpool ile sözleşmeli. Kırmızılarla İngiltere şampiyonluğunu rahatlıkla kazandığı güçlü bir ilk sezonun ardından, bu sezon işler hiç de yolunda gitmiyor.
Üç kupa yarışmasında da (Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, Lig Kupası) erken elenirken, ligde de şampiyonluk mücadelesiyle hiçbir ilgisi kalmadı. Lider Arsenal'in 20 puan gerisinde olan LFC, sadece dördüncü sırada yer alıyor; ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ilk sıradaki takıma dört puan fark atarak nispeten güvence altına alınmış durumda.
Yine de son haftalarda ve aylarda Slot ve oyun tarzına yönelik kısmen sert eleştiriler yağdı. İngiliz medyası, kulübün en azından teknik direktör pozisyonunda bir değişiklik yapmayı düşündüğünü bildirdi.
Alonso ve Real'in soyunma odasındaki bölünme
Çeşitli medya haberlerine göre Alonso, Real Madrid soyunma odasını derinden bölmüştü. Durum geçen Ekim ayında giderek kötüleşmişti; zira o dönemde Vinicius Junior ve Fede Valverde gibi birçok kilit oyuncu, Alonso’nun yoğun taktik antrenmanları ve video analizlerinden oluşan yöntemlerinden duydukları memnuniyetsizliği giderek daha açık bir şekilde dile getirmeye başlamıştı.
Ancak Alonso'nun önlemlerine gayet iyi uyum sağlayan ve sistemi ve oyun stilini kökten değiştirme yaklaşımını destekleyen bir grup da vardı. Onlar için, özellikle Vinicius'un sürekli şikayetleri sadece bir bahaneydi, çünkü Brezilyalı oyuncunun Alonso yönetimindeki statüsü, selefi Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki statüsüyle aynı değildi.
Bir grup oyuncunun Alonso'ya karşı saygısızlığı o kadar büyükmüş ki, bazı oyuncular taktik toplantılarında uyuyormuş gibi yapmış ve Alonso'nun konuşmaları sırasında konuşmuşlar. Bu durum, sadece takımdaki Alonso'nun destekçilerini derinden kızdırmakla kalmamış, hâlâ kulüpsüz olan teknik direktörün de öfkelenmesine neden olmuş. "Buraya bir anaokuluna geldiğimi bilmiyordum," diye hayretler içindeki Alonso bir ara bağırmış.