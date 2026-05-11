Konu Xabi Alonso! Liverpool FC'nin Real Madrid ile temasa geçtiği söyleniyor

Slot, 2027 yılına kadar Liverpool ile sözleşmeli. Kırmızılarla İngiltere şampiyonluğunu rahatlıkla kazandığı güçlü bir ilk sezonun ardından, bu sezon işler hiç de yolunda gitmiyor.

Üç kupa yarışmasında da (Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, Lig Kupası) erken elenirken, ligde de şampiyonluk mücadelesiyle hiçbir ilgisi kalmadı. Lider Arsenal'in 20 puan gerisinde olan LFC, sadece dördüncü sırada yer alıyor; ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ilk sıradaki takıma dört puan fark atarak nispeten güvence altına alınmış durumda.

Yine de son haftalarda ve aylarda Slot ve oyun tarzına yönelik kısmen sert eleştiriler yağdı. İngiliz medyası, kulübün en azından teknik direktör pozisyonunda bir değişiklik yapmayı düşündüğünü bildirdi.