Aston Villa'ya karşı alınan 2-4'lük acı yenilginin ardından Salah, "eski günlerin heavy metal futboluna" geri dönülmesi yönündeki talebiyle, Reds'te zaten gergin olan ortamı daha da kızıştırmıştı. Carragher ise Sky Sports'ta bu konuda hiç çekinmeden konuşarak forvet oyuncusuna sert bir şekilde yüklendi.
"Konu FC Salah olmamalı": Liverpool FC'nin efsanesi, Reds'in süperstarını eleştirdi ve onu Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı
"Hiç şaşırmadım," dedi eski defans oyuncusu soğukkanlılıkla. Carragher için bu olay, önceden haber verilen bir dramaydı ve ona başka bir dünya yıldızının onursuz sonunu hatırlattı: "Herkese demiştim: Sezon bitmeden bir şeyler olacak. O yine bir bomba patlatacak, tıpkı Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılışında olduğu gibi. Bunun belki de sezon bittikten sonra, o çoktan başka bir takıma geçtikten sonra olacağını düşünmüştüm, ama hayır."
Carragher şöyle devam etti: "Bir röportajda onu egoist olarak nitelemiştim ve bence bu yine geçerli. Liverpool için gerçekten önemli bir hafta yaklaşıyor. Henüz Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak kalmadılar ve konu Liverpool FC olmalı, FC Salah değil."
Salah, Slot'a sert sözlerle yüklendi
Tetikleyici, teknik direktör Arne Slot ve yöntemlerini adeta yerden yere vuran Salah'ın paylaşımı oldu. Mısırlı oyuncu şöyle yazdı: "Bu kulübün şüphecilerden inananlara, inananlardan da şampiyonlara dönüşmesini yaşadım. Bu, sıkı çalışmayı gerektirdi ve ben her zaman kulübün bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok. Şimdi tekrar kaybetmiş olmamız çok acı verici ve taraftarlarımızın hak ettiği bir şey değil. Liverpool'un yeniden rakiplerin korktuğu cesur bir hücum takımı olmasını ve tekrar şampiyonluklar kazanan bir takım olmasını diliyorum."
Derin anlamlar içeren sözler. Orta saha ikonu Steven Gerrard da konuya dahil oldu ve bu gizemli mesajın, Slot'un liderliğinde tamamen bölünmüş bir soyunma odası ve kendi kimliğinin yitirilmesinin kesin kanıtı olduğunu vurguladı.
"El bombasından pimi çekti"
Televizyon yorumcusu Gary Neville, Carragher'ın yanına geçerek özellikle Mısırlı oyuncunun zamanlamasını sert bir şekilde eleştirdi. Kendi teknik direktörünü kamuoyu önünde bu şekilde küçük düşürmenin, dünyanın hiçbir üst düzey kulübünde kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtti.
"O, odanın ortasında el bombasının pimini çekti ve şimdi öylece dışarı çıkıyor," diye analiz etti Neville. "Mo pek de mutlu değil. Bu hoş bir durum değil. O bir Manchester United oyuncusu olsaydı, ben de çok kızardım."
Aynı zamanda Neville, modern futboldaki güç dengesini de biliyor: "Ancak bu tür, bu statüye ve kişiliğe sahip bir oyuncuyu asla susturamazsınız. Söyleyecek bir şeyleri varsa, söyleyeceklerdir. Ve tam da duymak istemediğiniz anda söyleyeceklerdir. Bu çok anlamlı bir yorumdu. Arne Slot bunu hiç de hoş karşılamayacaktır."
Slot, Brentford maçında Salah'a şans verecek mi?
Slot için Brentford maçı öncesindeki durum bir intihar görevi niteliğinde. Salah'ı cezalandırıp yedek kulübesine oturtursa, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde değerli bir sporcu kalitesini riske atmış olur.
Carragher bu nedenle koçtan azami pragmatizm bekliyor: "Bir teknik direktörün asla kendi ayağına kurşun sıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Hafta sonu Mo Salah'ın sahaya çıkması Liverpool'a galibiyet için en iyi şansı sunuyorsa, onu ilk 11'de oynatmak gerekir."
Slot'un kulüp içindeki sarsılmış konumu, durumu daha da zorlaştırıyor. "Mo Salah'ı bencil olduğu için eleştirmiştim. Arne Slot bencil olmamalı. Kulübü düşünmeli, kulüp için en iyisinin ne olduğunu düşünmeli," dedi Carragher. "Liverpool'un Brentford karşısında iyi bir sonuca ihtiyacı varsa ve en iyi kadrosunda olduğunu düşünüyorsa, onu sahaya sürmelidir. Arne Slot şu anda Liverpool'da pek de güçlü bir konumda değil ve bu yüzden Salah bu açıklamaları yaptı. Şu anda taraftarların desteğini almıyor. Bu yüzden Salah bunu yaptı. Onu gerçekten çok zor bir duruma soktu."