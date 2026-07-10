Bu henüz başlangıç aşamasında olan transfer döneminde hiçbir kulüp, Tottenham Hotspur kadar yüksek bir transfer ücreti ödemedi: transfermarkt.de’ye göre şu ana kadar ödenen tutar 267 milyon avro oldu; bu rakam, ikinci sırada yer alan Manchester City’den 167 milyon avro daha fazla.

Spurs'un aksine, Cityzens en fazla parayı – 135 milyon avro – tam anlamıyla “olağanüstü” sıfatını hak eden bir oyuncuya harcadı: Güçlü İngiltere milli takımının şu ana kadar oynadığı beş Dünya Kupası maçının hepsinde ilk on birde yer alan Elliot Anderson.

Geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan Spurs ise, büyük umut vaat eden ancak henüz kendilerini kanıtlamaları gereken oyunculara çok fazla para harcıyor. Bu durum, aşırı ısınmış İngiliz transfer piyasası için bile olağanüstü bir durum.

Premier Lig kulüplerinin yüksek transfer ücretleri ödemesi artık sıradan bir durum. Ancak yeni olan şey, hangi oyuncu kategorisi için bile olsa, eski kulüplerinin üç haneli milyonlarca tutar talep etmeye başlamasıdır.



