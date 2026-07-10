Newcastle United’a Sandro Tonali için 108 milyon avro, 21 yaşında kulüpleriyle arka arkaya iki kez Premier Lig’den küme düşme başarısını gösteren Mateus Fernandes için ise 100 milyon avroya yakın bir rakam. Buna ek olarak, Brighton'dan stoper Jan Paul van Hecke için yaklaşık 60 milyon avro harcandı; ayrıca transfer ücreti ödenmeden, ancak maaş açısından kesinlikle ucuz olmayan deneyimli oyuncu Andrew Robertson da Liverpool'dan kadroya katıldı.
Çeviri:
Kontrolsüz transfer piyasası: Tottenham Hotspur, alışveriş çılgınlığını nasıl zirveye taşıyor?
Bu henüz başlangıç aşamasında olan transfer döneminde hiçbir kulüp, Tottenham Hotspur kadar yüksek bir transfer ücreti ödemedi: transfermarkt.de’ye göre şu ana kadar ödenen tutar 267 milyon avro oldu; bu rakam, ikinci sırada yer alan Manchester City’den 167 milyon avro daha fazla.
Spurs'un aksine, Cityzens en fazla parayı – 135 milyon avro – tam anlamıyla “olağanüstü” sıfatını hak eden bir oyuncuya harcadı: Güçlü İngiltere milli takımının şu ana kadar oynadığı beş Dünya Kupası maçının hepsinde ilk on birde yer alan Elliot Anderson.
Geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan Spurs ise, büyük umut vaat eden ancak henüz kendilerini kanıtlamaları gereken oyunculara çok fazla para harcıyor. Bu durum, aşırı ısınmış İngiliz transfer piyasası için bile olağanüstü bir durum.
Premier Lig kulüplerinin yüksek transfer ücretleri ödemesi artık sıradan bir durum. Ancak yeni olan şey, hangi oyuncu kategorisi için bile olsa, eski kulüplerinin üç haneli milyonlarca tutar talep etmeye başlamasıdır.
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Tottenham Hotspur: Dünya Kupası kadrosunda yer almayan iki oyuncu için 200 milyon Euro’dan fazla
İtalyan Sandro Tonali, Newcastle’da tartışmasız bir as oyuncu olarak kabul ediliyordu ve zor günler geçiren takımda şüphesiz bir umut ışığıydı. Orta saha oyuncusu geçen sezon 53 maça çıktı, üç gol attı ve yedi golün hazırlayıcısı oldu.
İyi bir sezondu, ancak ilk bakışta 100 milyon avroyu aşan bir piyasa değerini açıklayacak türden bir sezon değildi. Tonali, Premier Lig’de transfer ücreti açısından en pahalı transferler listesinde şu anda dokuzuncu sırada yer alıyor.
Onun sadece üç sıra arkasında ise West Ham United’dan gelen yeni takım arkadaşı Mateus Fernandes yer alıyor. Portekizli oyuncu, 2025 yılında ilk olarak Southampton FC ile Premier Lig'den küme düşmüştü. Ardından bu orta saha oyuncusu, yaklaşık 44 milyon avroya West Ham United'a transfer oldu, uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra bir kez daha küme düşmeyi kabullenmek zorunda kaldı. Yine de Tottenham, 21 yaşındaki oyuncu için 99 milyon avro ödüyor ve onu 2031 yılına kadar kadrosuna bağlıyor.
Her ikisi de Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ve “ortalamanın üzerinde, ancak kesinlikle olağanüstü değil” kategorisine giren bu iki orta saha oyuncusu, toplamda 200 milyon avrodan fazla bir bedele mal oluyor.
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"Spurs'un yaptıkları hoşuma gidiyor": İngiltere'de Tottenham'ın transfer çılgınlığı olumlu karşılanıyor
Paul van Hecke’nin Kuzey Londra’ya transferi de bu tabloya uyuyor. Liverpool’dan bedelsiz transfer edilen Robertson ile birlikte, Tottenham’da birkaç hafta içinde neredeyse tamamen yeni bir orta saha hattı oluşmuş oldu.
Tottenham’ın uzun süre küme düşme mücadelesi verdiği hayal kırıklığı yaratan geçen sezonun ardından, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde yeni bir başlangıç yapılması hedefleniyor. İtalyan teknik adam, hazırlık döneminde takımını tam anlamıyla uyumlu hale getirebilmek için bilinçli olarak erken transferlere ağırlık veriyor.
İngiltere’de bu gelişme hiçbir şekilde eleştirel bir bakışla karşılanmıyor. Sky yorumcusu Jamie Carragher bu yaklaşımı açıkça memnuniyetle karşıladı. “Spurs’un yaptıklarını beğeniyorum ve De Zerbi’nin yaptıklarını da beğeniyorum,” dedi.
Carragher’a göre, Tottenham yıllardır transfer işlemlerini sıklıkla transfer döneminin sonuna kadar erteliyordu. Şimdi ise kulüp tam tersi bir yol izliyor ve teknik direktöre mümkün olduğunca erken bir aşamada planlama güvencesi sağlıyor.
Spor açısından bu strateji anlaşılabilir görünüyor. Ancak finansal açıdan geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Çünkü her transfer, piyasayı bir ölçüde değiştirir.
Bu nedenle eski milli futbolcu Gary Neville, sadece Tottenham’ın harcamalarına değil, diğer Premier Lig kulüplerinin satış gelirlerine de dikkat çekti. "Bu bana Tottenham’ın hırslı olduğunu gösteriyor. Ama biliyor musunuz, benim özellikle dikkatimi çeken ne oldu? Newcastle. Isak için 130 milyon sterlin. Gordon için 69 milyon sterlin. Tonali için 100 milyon sterlin." O, Newcastle’ın son iki yaz döneminde oyuncularının ayrılmasıyla elde ettiği gelirleri kastetti.
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Transfer ücretlerindeki bu yeni patlama, FC Bayern ve diğer kulüpler için ne anlama geliyor?
Premier Lig, artık uzun zamandır sadece astronomik meblağlar ödeyen bir lig olmaktan çıkmıştır. Oyuncularını satıyor – artık sadece kendi aralarında değil, eskiden neredeyse sadece en büyük süperstarlara özgü olan fiyatlarla da. Bu sayede kasalara daha fazla para giriyor ve bu para da piyasayı dolduruyor – normal liglerdeki diğer tüm kulüpler ise geride kalıyor.
Bu gelişmenin tüm pazara ne kadar hızlı yansıdığı, geçen yaz Nick Woltemade için yaşanan pazarlık sürecinde zaten ortaya çıkmıştı.
FC Bayern Münih, sonunda VfB Stuttgart’a onun için muhtemelen 60 ile 65 milyon avro arasında bir meblağ ödeyecekti. Son anda, Liverpool’dan Alexander Isak için 145 milyon avro almış olan Newcastle devreye girdi ve 75 milyon avro teklif etti: Woltemade, İngiltere’ye gitti.
Tottenham şimdi bu fiyat baremini bir kez daha yukarı çekiyor. Bunun sonucu bir domino etkisi olabilir. İki iyi Premier Lig orta saha oyuncusunun toplam bedeli 200 milyon avroyu aşarsa, diğer kulüplerin kendi satış fiyatları konusundaki beklentileri de otomatik olarak artar.
Kulüpler gelecekte benzer transferlere daha sık atıfta bulunacak, menajerler müzakerelerde yeni argümanlar elde edecek ve hatta ikinci kademe oyuncular bile birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek transfer ücretlerine ulaşacak. Tottenham’ın yatırımlarının sportif açıdan da karşılığını verip vermeyeceği ise en erken önümüzdeki sezon belli olacak.
Premier Lig’in en pahalı transferleri kimler?
Sıra
Oyuncu
Transfer ücreti (milyon Euro)
Transfer edildiği takım - transfer edildiği takım
1
Alexander Isak
145
Newcastle - Liverpool
2
Elliot Anderson
135
Nottingham - Manchester City
3
Florian Wirtz
125
Leverkusen - Liverpool
4
Enzo Fernandez
121
Benfica - Chelsea
5
Jack Grealish
117,5
Aston Villa - Manchester City
6
Declan Rice
116,6
West Ham United - Arsenal
7
Moises Caicedo
116
Brighton - Chelsea FC
8
Romelu Lukaku
113
Inter - Chelsea FC
9
Sandro Tonali
108
Newcastle - Tottenham Hotspur
10
Paul Pogba
105
Juventus - Manchester United
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