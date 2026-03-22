"Kontrolsüz, saldırgan ve şiddet dolu" - Mason Greenwood'un bir müdahale sonucu "ciddi şekilde yaralanmasının" ardından Marsilya teknik direktörü öfkelendi
Velodrom'da kargaşa çıktı
Beye, Pazar günü 2-1 yenilginin ardından yaptığı maç sonrası değerlendirmede sözünü sakınmadı. Tartışma, 13. dakikada Greenwood'un hızlı bir kontra atağı başlatması, ancak Lille savunmacısı Calvin Verdonk'un geç ve sert müdahalesiyle yere indirilmesiyle alevlendi. Şiddetli çarpışma, kanat oyuncusunu havaya uçurdu ve ev sahibi takımın yedek kulübesini hemen öfkelendirdi. Forvet, faulün ardından oyuna devam etmeye çalışsa da, müdahalenin şiddeti çok fazlaydı. Sadece beş dakika daha oyunda kalabildi ve 18. dakikada oyundan çıktı, bu da yüksek riskli Ligue 1 karşılaşmasının dinamiklerini tamamen değiştirdi.
Beye, Greenwood'un sakatlığı üzerine sert çıktı
RMC Sport'un haberine göre, baş antrenör basın mensuplarına yaptığı açıklamada taviz vermedi ve hakemlere sert bir eleştiri yöneltti. Beye, "Haraldsson'un müdahalesi kontrolsüz, saldırgan ve şiddet içerikliydi" dedi. "Verdonk'un faulünde gol fırsatının engellendiği söylenemezse bile, oyuncu sakatlandığı için yine de şiddetli bir darbe söz konusu. Ardından Haraldsson, oyuncunun arkasından ona yüklendi. Kırmızı kart için yumruk atılması gerekiyorsa, tamam... Ama bu şiddet cezalandırılmalı. Hakemler sarı kart kararı verdi. Ancak ciddi şekilde sakatlanan bir oyuncumuz var ve bu durum maçımızın gidişatını değiştirdi."
Haraldsson kırmızı karttan kurtuldu
Forvet oyuncusuna yapılan ilk faul, iki takımın oyuncuları arasında sahada büyük bir kavgaya yol açtı. Hararetli arbede sırasında Haraldsson, sakatlanan forveti sırtından sertçe itti. Hakem Benoit Bastien olaya müdahale ederek sonunda Verdonk, Haraldsson ve İngiliz oyuncuya sarı kart gösterdi. İzlandalı milli oyuncuya sadece uyarı verilmesi kararı, Marsilya teknik direktörünü şaşkına çevirdi ve öfkelendirdi. Teknik direktör, böylesine bariz bir saldırganlık eylemine karşı ciddi bir ceza verilmemesinin, özellikle de yıldız forvetinin kaotik maçın ilk dakikalarında maruz kaldığı fiziksel tehlike göz önüne alındığında, oyuncularını korumadığını savundu.
- AFP
Lille'in son dakikalardaki geri dönüşü ev sahibi takımı şaşkına çevirdi
Ev sahibi takım için hücumdaki kilit oyuncunun kaybı belirleyici oldu. İlk yarı bitmeden hemen önce Ethan Nwaneri’nin golüyle öne geçmelerine rağmen, ikinci yarıda işleri sarpa sardı. Thomas Meunier kısa sürede skoru eşitledi ve tecrübeli forvet Olivier Giroud 86. dakikada dramatik bir şekilde galibiyet golünü attı; böylece üçüncü sıradaki Marsilya ile beşinci sıradaki Lille arasındaki puan farkı sadece iki puana indi. Oyuncusunun kavgada oynadığı rolü savunan Beye, şu sonuca vardı: "Görüntüyü izlediğimde, Greenwood'un korkudan kaynaklanan tepkisini anlıyorum. Üç oyuncuya sarı kart gösterilmesi, olanlara uygun bir karar değil."
