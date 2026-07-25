Borussia Dortmund ile Racing Genk'in, Belçika ekibinde forma giyen Yunan pasaportlu 2007 doğumlu yetenekli oyun kurucu Konstantinos Karetsas'ın geleceğini şekillendirmek için oynadığı tam anlamıyla bir satranç maçı söz konusu.Ancak arka planda, daha geri planda kalsa da Milan da var; İtalyan ekibi uzun süredir bu oyuncu profilini beğeniyor ve onu, yeni teknik direktör Rubén Amorim'in aklındaki 3-4-2-1 dizilişinde sağ 10 numara rolüne mükemmel şekilde oturabilecek bir isim olarak görüyor.
Çeviri:
Konstantinos Karetsas, Milan ile Borussia Dortmund arasında: teklifler, Genk'in talebi ve Rafa Leao'nun bununla ilgisi ne?
Bilek güreşi
Bugün itibarıyla durum şu: Borussia Dortmund, en somut temasları yürüten kulüp konumunda ve şu ana kadar Genk'in taleplerini karşılamayan bir dizi resmi teklif sundu. Sky Deutschland'ın haberine göre, geçen salı yapılan son artırılmış teklif 30 milyon euro artı bonuslar (35 milyona ulaşacak şekilde) ve gelecekteki satıştan bir pay içeriyordu. Belçika kulübü ise oyuncunun Alman ekibiyle Haziran 2031'e kadar bir anlaşmaya vardığının farkında olmasına rağmen geri adım atmıyor ve bonuslarla birlikte 40 milyon euroya kadar çıkabilecek, garanti 35 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep etmeyi sürdürüyor.
Milan ne yapıyor?
Belçika kulüpleriyle son sezonlarda oldukça çetin pazarlıklar yapan Milan – bunu Club Brugge ile Charles de Ketelaere ve Ardon Jashari örnekleri açıkça gösteriyor – şimdilik beklemede kalıyor. Rafael Leao’nun hassas durumu da bunda etkili; oyuncu takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir isim ve hâlâ Fenerbahçe ile Galatasaray’ın radarında. Onun satışı önemli kaynak yaratacağı için Milan, oyuncuya olan beğenisini gizlememiş olsa da Karetsas için henüz adım atmış değil. Olası bir dönüm noktası gelecek haftanın başında bekleniyor; Borussia Dortmund, Yunan milli oyuncuyu Ruhr’a götürmek için belirleyici hamleyi yapmayı planlarken, Yunan basınındaki iddialara göre Milan da rakiplerini geride bırakmak adına ilk teklifini sunarak harekete geçebilir.
Şimdilik Ossola var
Bugün Glasgow'da Celtic'e karşı oynanacak hazırlık maçı, Milan'daki ilk iki haftalık çalışmasında Samuel Chukwueze'ye (Fulham'daki kiralık döneminin ardından geri döndü) orta-sağ bölgede çok yönlü bir oyuncu olarak şans veren Amorim için kesinlikle yol gösterici olacak; hem 10 numara olarak hem de ters ayaklı bir kanat beki olarak. Ayrıca Portekizli teknik adamın dikkatini çeken, Milan altyapısından yetişen 2007 doğumlu Lorenzo Ossola da öne çıkıyor. Sezon öncesinin ilk hazırlık sınavından gelecek geri dönüşlerin ardından Amorim, 10 numara pozisyonuna kısa süre içinde üst düzey bir takviye yapılması için patron Gerry Cardinale'ye baskısını artırabilir.
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