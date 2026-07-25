Konstantinos Karetsas, Milan ile Borussia Dortmund arasında: teklifler, Genk'in talebi ve Rafa Leao'nun bununla ilgisi ne?

Belçika kulüpleriyle son sezonlarda oldukça çetin pazarlıklar yapan Milan – bunu Club Brugge ile Charles de Ketelaere ve Ardon Jashari örnekleri açıkça gösteriyor – şimdilik beklemede kalıyor. Rafael Leao’nun hassas durumu da bunda etkili; oyuncu takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir isim ve hâlâ Fenerbahçe ile Galatasaray’ın radarında. Onun satışı önemli kaynak yaratacağı için Milan, oyuncuya olan beğenisini gizlememiş olsa da Karetsas için henüz adım atmış değil. Olası bir dönüm noktası gelecek haftanın başında bekleniyor; Borussia Dortmund, Yunan milli oyuncuyu Ruhr’a götürmek için belirleyici hamleyi yapmayı planlarken, Yunan basınındaki iddialara göre Milan da rakiplerini geride bırakmak adına ilk teklifini sunarak harekete geçebilir.