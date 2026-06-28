Fabio Cannavaro’nun teknik direktör olarak katıldığı ilk Dünya Kupası, üç maçta sıfır puanla sona erdi. Özbekistan takımı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 10. dakikadan 68. dakikaya kadar önde kaldı ve tarihi bir şekilde son 16 turuna yükselme hayali kurdu. Ancak sonunda gecenin kahramanı, iki gol atan (arada Mayele'nin golü de vardı) Wissa oldu; bu gollerle skoru 3-1'e sabitleyen Wissa, Afrika ekibini K Grubu'nda 3 maçta 4 puan toplayarak en iyi üçüncü takım olarak bir sonraki tura taşıdı.
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan’ı yenerek tarih yazdı: Son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak; Cannavaro ise elendi
MAÇ
Shomurodov’un golü, galip gelmesi halinde en iyi sekiz üçüncü takım arasında son 16’ya yükselme şansı olan Özbekistan’a büyük bir umut verdi. Cannavaro’nun takımının üstünlüğü neredeyse bir saat sürdü; ardından Wissa’nın penaltısı skoru yeniden eşitledi.
Bu noktada – 68. dakikadayız – maçın gidişatı Demokratik Kongo Cumhuriyeti lehine dönüyor ve 78. dakikada Mayele'nin golüyle skor 2-1 oluyor. Afrikalılar tarihi bir başarıya çok yakın olduklarını hissediyorlar ve rakiplerine hiçbir fırsat tanımıyorlar; maçı 91. dakikada yine gecenin gerçek kahramanı Wissa'nın golüyle noktalıyorlar.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti şimdi son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak ve bu turu geçmesi halinde Meksika ile Ekvador arasında oynanacak maçın galibi ile mücadele edecek.
MAÇ SONUÇLARI
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ - ÖZBEKİSTAN 3-1
GOLCÜLER: 10' Shomurodov (U), 69' Wissa (pen.) (C), 78' Mayele (C), 90'+1 Wissa (C)
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (4-4-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83' Kayembe); Mbuku (72' Elia), Moutoussamy (72' Mukau), Sadiki, Cipenga (72' Bongonda); Wissa, Bakambu (51' Mayele). Teknik Direktör: Desabre
ÖZBEKİSTAN (3-4-3): Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Urozov (82' Sergeyev); Alijonov, Shukurov (59' Hamrobekov), Mozgovoy (82' Iskanderov), Nasrullayev; Fayzullayev (73' Urunov), Shomurodov, Hamdamov (59' Ganiev). Teknik Direktör: Cannavaro HAKEM: Felix Zwayer
SARI KART: Sadiki (C), Mbuku (C), Moutoussamy (C), Khusanov (U), Nasrullayev (U)