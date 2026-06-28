Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan’ı yenerek tarih yazdı: Son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak; Cannavaro ise elendi

Shomurodov’un golü, galip gelmesi halinde en iyi sekiz üçüncü takım arasında son 16’ya yükselme şansı olan Özbekistan’a büyük bir umut verdi. Cannavaro’nun takımının üstünlüğü neredeyse bir saat sürdü; ardından Wissa’nın penaltısı skoru yeniden eşitledi.

Bu noktada – 68. dakikadayız – maçın gidişatı Demokratik Kongo Cumhuriyeti lehine dönüyor ve 78. dakikada Mayele'nin golüyle skor 2-1 oluyor. Afrikalılar tarihi bir başarıya çok yakın olduklarını hissediyorlar ve rakiplerine hiçbir fırsat tanımıyorlar; maçı 91. dakikada yine gecenin gerçek kahramanı Wissa'nın golüyle noktalıyorlar.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti şimdi son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak ve bu turu geçmesi halinde Meksika ile Ekvador arasında oynanacak maçın galibi ile mücadele edecek.