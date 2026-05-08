Konferans Ligi yarı finalinde alınan yenilginin ardından Strazburg taraftarlarından yağmur gibi yağan yuhalamalar karşısında gerginliği yatıştırmaya çalışan 'büyük adam' Emanuel Emegha övgü topladı
Strasbourg'un Avrupa hayali, taraftarların öfkesi arasında sona erdi
Strasbourg, bu geceki 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa macerasını noktaladı ve Konferans Ligi yarı finalinde Rayo Vallecano'ya toplamda 2-0 yenilerek elendi. Yarı finale yükselmek Fransız kulübü için tarihi bir başarı olsa da, Stade de la Meinau'daki atmosfer maçın bitiş düdüğünün ardından hızla bozuldu.
Kulüp yönetimi ile ilişkileri gerginleşen yerel ultraslar, devre arasında takımı yuhalayarak maçın başlarında gerginliği hissettirmişti. Maçın bitiminde ise hayal kırıklığı yönetim kurulundan sahadaki oyunculara kaymıştı. Takım, taraftarlara teşekkür etmek için tribüne doğru ilerlerken alkışlarla değil, yuhalamalar, hakaretler ve saldırgan hareketlerle karşılandı.
Emegha, transfer açıklamasının ardından hedef tahtasına oturdu
Tacizlerin büyük bir kısmı, sakatlığı nedeniyle maçı tribünden izleyen Emegha’ya yönelmiş görünüyordu. Hollandalı forvet, yaz aylarında Chelsea’ye transfer olacağını açıklamasının ardından taraftarların bir kesiminden eleştiri almıştı.
Siyah giysiler giyen ve güneş gözlüğü takan Emegha, taraftarlarla konuşmak için oyuncuları taraftarlardan ayıran çitlere yaklaştı. Taraftarlara oyuncuları hedef almak yerine takımı desteklemeleri için çağrıda bulunuyor gibi görünüyordu. Durumun daha da tırmanabileceğini hisseden Moreira araya girerek takım arkadaşını çatışmadan uzaklaştırdı.
Moreira, Emegha'yı neden kenara çektiğini açıklıyor
Birkaç Strazburg oyuncusu ortamı yatıştırmaya çalıştı. Gerginlik tırmanırken Ben Chilwell ve Moreira'nın seyircilere sakin olmaları için çağrıda bulunduğu görüldü. Maçtan sonra Canal+'ya konuşan Moreira, düşmanca tepkiye şaşırdığını dile getirdi.
Belçikalı kanat oyuncusu, "Taraftarların sinirlendiğini, hakaretler savurduğunu gördüm, buna gerek yoktu" dedi. "Emegha'nın kulüpteki durumunu biliyoruz. Ben sadece daha büyük bir çatışmayı önlemeye çalıştım. O harika bir insan, harika bir oyuncu, bizi savunmaya çalıştı. Ben sadece sorunu daha da büyütmek istemedim."
Strasbourg, bozulan ilişkileri düzeltmekle karşı karşıya
Maçın bitiş düdüğünün ardından stadyumda gergin bir hava hakim oldu. Bazı oyuncular tribünlere kısa süreli alkışladı, ancak takım sahadan ayrılırken ortam gerginliğini korudu. Strasbourg'un Conference League yarı finallerine kadar uzanan etkileyici performansı rağmen, düşmanca tepki taraftarlar ile takım arasında giderek genişleyen bir uçurumu ortaya koyuyor. Bu ilişkiyi yönetmek, özellikle gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamazlarsa, kulüp için büyük bir zorluk haline gelebilir. Strasbourg şu anda Ligue 1 tablosunda sekizinci sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Monaco'nun sekiz puan gerisinde.