Konferans Ligi yarı finalinde alınan yenilginin ardından Strazburg taraftarlarından yağmur gibi yağan yuhalamalar karşısında gerginliği yatıştırmaya çalışan 'büyük adam' Emanuel Emegha övgü topladı

Strasbourg, bu geceki 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa macerasını noktaladı ve Konferans Ligi yarı finalinde Rayo Vallecano'ya toplamda 2-0 yenilerek elendi. Yarı finale yükselmek Fransız kulübü için tarihi bir başarı olsa da, Stade de la Meinau'daki atmosfer maçın bitiş düdüğünün ardından hızla bozuldu.

Kulüp yönetimi ile ilişkileri gerginleşen yerel ultraslar, devre arasında takımı yuhalayarak maçın başlarında gerginliği hissettirmişti. Maçın bitiminde ise hayal kırıklığı yönetim kurulundan sahadaki oyunculara kaymıştı. Takım, taraftarlara teşekkür etmek için tribüne doğru ilerlerken alkışlarla değil, yuhalamalar, hakaretler ve saldırgan hareketlerle karşılandı.