94' - Uzatmaların son dakikasında Pasalic şansını deniyor, top üstten auta çıkıyor
82' - Atalanta, kornerden gelişen pozisyonda Krstovic'in yakın mesafeden dokunuşuyla beraberliği yakalıyor
80' - Ederson'un sağ ayağıyla yaptığı volede Anarbekov gole izin vermiyor
75' - Carnesecchi, yakın mesafeden gelen şutu kurtarıyor
71' - Elmas'ın sağ ayağıyla çektiği güzel şutu rakip kaleci kurtarıyor
64' - Elmas'ın golü, bariz ofsayt nedeniyle iptal ediliyor
59' - Idele'nin sağ ayağıyla yaptığı volede top üstten auta çıkıyor
53' - Gual, kontraatakta savunmayı geçip Carnesecchi ile karşı karşıya kalıyor ve Edmilson'un asistinde sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla topu ağlara gönderiyor
48' - Rowe bir kez daha şansını deniyor; falsolu şutu kalenin çok üstünden ve yanından auta çıkıyor
41' - Samardzic'in şut girişimi sonuçsuz kalıyor
32' - Scamacca şansını deniyor, sağ ayağıyla çektiği şutu Anarbekov rahatlıkla kurtarıyor
30' - Pasalic, kale dibinde bir fırsatı kaçırıyor
29' - Carnesecchi, Kazak ekibinin ceza sahası sınırından art arda çektiği iki zayıf şutta iki kurtarış yapıyor
25' - Rowe'un sağ ayağıyla çektiği güzel falsolu şutu rakip kaleci kornere çeliyor
11' - Kasabulat, son derece tehlikeli geri pasıyla kendi kalesine gol atma tehlikesi yaşıyor
5' - Rowe'un kafa vuruşunda top üstten auta çıkıyor
4' - Rowe ceza sahası sınırından şansını deniyor, Kazak kaleci kurtarıyor
2' - Kairat, Edmilson'un kafa vuruşuyla şansını deniyor