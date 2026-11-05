Gelecek maçlar MON Serie A 09:00 ATA

Conference League'in dördüncü haftasında Atalanta, sahasında Kairat Almaty ile 1-1 berabere kaldı. Atalanta geriye düşse de ikinci yarıda Krstovic ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla ev sahibi Bergamo ekibi puanını 4'e, Kazakistan temsilcisi ise 2'ye yükseltti. Sarri'nin takımı sönük bir performans sergiledi. Çok az fırsat yaratan ev sahibi ekip, ikinci yarının başında geriye düştü ve sonrasında da zor anlar yaşadı. Maçın son bölümünde ise oyuna sonradan giren Krstovic sayesinde durumu ancak kısmen düzeltebildi.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

GOLLER: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)