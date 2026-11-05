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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Konferans Ligi: Kötü bir performans sergileyen Atalanta, Krstovic sayesinde Kairat Almaty ile berabere kaldı

Atalanta
Atalanta - Kairat Almaty
Kairat Almaty
Konferans Ligi

Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Atalanta-Kairat Almaty: 1-1

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MON

MON

Serie A

08 Kas 2026

ATA

ATA

Conference League'in dördüncü haftasında Atalanta, sahasında Kairat Almaty ile 1-1 berabere kaldı. Atalanta geriye düşse de ikinci yarıda Krstovic ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla ev sahibi Bergamo ekibi puanını 4'e, Kazakistan temsilcisi ise 2'ye yükseltti. Sarri'nin takımı sönük bir performans sergiledi. Çok az fırsat yaratan ev sahibi ekip, ikinci yarının başında geriye düştü ve sonrasında da zor anlar yaşadı. Maçın son bölümünde ise oyuna sonradan giren Krstovic sayesinde durumu ancak kısmen düzeltebildi.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

GOLLER: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    94' - Uzatmaların son dakikasında Pasalic şansını deniyor, top üstten auta çıkıyor

    82' - Atalanta, kornerden gelişen pozisyonda Krstovic'in yakın mesafeden dokunuşuyla beraberliği yakalıyor

    80' - Ederson'un sağ ayağıyla yaptığı volede Anarbekov gole izin vermiyor

    75' - Carnesecchi, yakın mesafeden gelen şutu kurtarıyor

    71' - Elmas'ın sağ ayağıyla çektiği güzel şutu rakip kaleci kurtarıyor

    64' - Elmas'ın golü, bariz ofsayt nedeniyle iptal ediliyor

    59' - Idele'nin sağ ayağıyla yaptığı volede top üstten auta çıkıyor

    53' - Gual, kontraatakta savunmayı geçip Carnesecchi ile karşı karşıya kalıyor ve Edmilson'un asistinde sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla topu ağlara gönderiyor 

    48' - Rowe bir kez daha şansını deniyor; falsolu şutu kalenin çok üstünden ve yanından auta çıkıyor

    41' - Samardzic'in şut girişimi sonuçsuz kalıyor

    32' - Scamacca şansını deniyor, sağ ayağıyla çektiği şutu Anarbekov rahatlıkla kurtarıyor

    30' - Pasalic, kale dibinde bir fırsatı kaçırıyor

    29' - Carnesecchi, Kazak ekibinin ceza sahası sınırından art arda çektiği iki zayıf şutta iki kurtarış yapıyor

    25' - Rowe'un sağ ayağıyla çektiği güzel falsolu şutu rakip kaleci kornere çeliyor

    11' - Kasabulat, son derece tehlikeli geri pasıyla kendi kalesine gol atma tehlikesi yaşıyor

    5' - Rowe'un kafa vuruşunda top üstten auta çıkıyor

    4' - Rowe ceza sahası sınırından şansını deniyor, Kazak kaleci kurtarıyor

    2' - Kairat, Edmilson'un kafa vuruşuyla şansını deniyor 

  • RESMÎ İLK 11’LER VE MAÇ KÜNYESİ

    ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

    GOLLER: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74' Zappacosta); Elmas, Pasalic; Sulemana (46' Ederson), Samardzic (58' De Ketelaere), Rowe (58' Zalewski); Scamacca (67' Krstovic). Teknik direktör: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt (82' Baybek), Mata; Tuyakbayev (63' Jukkola), Mendonca (82' Sadybekov), Oksanen; Marc Gual (74' Tapalov), Edmilson (63' Bekbolat). Teknik direktör: Arutyunyan

    HAKEM: Weinberger

    SARI KART GÖRENLER: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrınskiy (K), Jukkola (K), Bekbolat (K)

    KIRMIZI KART GÖRENLER: -

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