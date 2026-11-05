94' - Uzatma dakikalarının son anında Pasalic şansını denedi, top üstten auta gitti.

82' - Atalanta, kornerden gelişen pozisyonda Krstovic'in yakın mesafeden dokunuşuyla beraberliği sağladı.

80' - Ederson'ın sağ ayağıyla gelişine çektiği şutta Anarbekov gole izin vermedi.

75' - Carnesecchi yakın mesafeden gelen şutu kurtardı.

71' - Elmas'ın sağ ayağıyla çektiği güzel şutu rakip kaleci kurtardı.

64' - Elmas'ın golü, bariz ofsayt nedeniyle iptal edildi.

59' - Idele'nin sağ ayağıyla gelişine çektiği şutta top üstten auta gitti.

53' - Gual, kontra atak sonrası Edmilson'ın pasıyla savunmayı geçip Carnesecchi ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

48' - Rowe'un bir kez daha denediği falsolu şut, kalenin oldukça üstünden ve yanından auta gitti.

41' - Samardzic'in şut denemesi sonuçsuz kaldı.

32' - Scamacca'nın sağ ayağıyla çektiği şutu Anarbekov kolayca kurtardı.

30' - Pasalic çok yakın mesafeden fırsatı değerlendiremedi.

29' - Carnesecchi, Kazak ekibinin ceza sahası çizgisinden peş peşe çektiği iki zayıf şutu kurtardı.

25' - Rowe'un sağ ayağıyla çektiği güzel falsolu şutu rakip kaleci kornere çeldi.

11' - Kasabulat, çok tehlikeli bir geri pasla kendi kalesine gol atma tehlikesi yaşadı.

5' - Rowe'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

4' - Rowe ceza sahası çizgisinden şansını denedi, Kazak kaleci kurtardı.

2' - Kairat, Edmilson'ın kafa vuruşuyla gol aradı.