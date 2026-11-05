94' - Uzatma dakikalarının son anında Pasalic şansını denedi, top üstten auta gitti.
82' - Atalanta, kornerden gelişen pozisyonda Krstovic'in yakın mesafeden dokunuşuyla beraberliği sağladı.
80' - Ederson'ın sağ ayağıyla gelişine çektiği şutta Anarbekov gole izin vermedi.
75' - Carnesecchi yakın mesafeden gelen şutu kurtardı.
71' - Elmas'ın sağ ayağıyla çektiği güzel şutu rakip kaleci kurtardı.
64' - Elmas'ın golü, bariz ofsayt nedeniyle iptal edildi.
59' - Idele'nin sağ ayağıyla gelişine çektiği şutta top üstten auta gitti.
53' - Gual, kontra atak sonrası Edmilson'ın pasıyla savunmayı geçip Carnesecchi ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.
48' - Rowe'un bir kez daha denediği falsolu şut, kalenin oldukça üstünden ve yanından auta gitti.
41' - Samardzic'in şut denemesi sonuçsuz kaldı.
32' - Scamacca'nın sağ ayağıyla çektiği şutu Anarbekov kolayca kurtardı.
30' - Pasalic çok yakın mesafeden fırsatı değerlendiremedi.
29' - Carnesecchi, Kazak ekibinin ceza sahası çizgisinden peş peşe çektiği iki zayıf şutu kurtardı.
25' - Rowe'un sağ ayağıyla çektiği güzel falsolu şutu rakip kaleci kornere çeldi.
11' - Kasabulat, çok tehlikeli bir geri pasla kendi kalesine gol atma tehlikesi yaşadı.
5' - Rowe'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
4' - Rowe ceza sahası çizgisinden şansını denedi, Kazak kaleci kurtardı.
2' - Kairat, Edmilson'ın kafa vuruşuyla gol aradı.