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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Konferans Ligi: Kötü bir oyun sergileyen Atalanta, Krstovic sayesinde Kairat Almaty ile berabere kaldı

Atalanta
Atalanta - Kairat Almaty
Kairat Almaty
Konferans Ligi

Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Atalanta-Kairat Almaty: 1-1

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Serie A

08 Kas 2026

ATA

ATA

Dördüncü haftası oynanan Conference League'de Atalanta, Kairat Almaty ile evinde 1-1 berabere kaldı. Atalanta geriye düşse de ikinci yarıda Krstovic ile eşitliği sağladı. Bergamolu ev sahibi ekip puanını 4'e çıkarırken Kazakistan temsilcisi 2 puana yükseldi.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

GOLLER: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    94' - Uzatma dakikalarının son anında Pasalic şansını denedi, top üstten auta gitti.

    82' - Atalanta, kornerden gelişen pozisyonda Krstovic'in yakın mesafeden dokunuşuyla beraberliği sağladı.

    80' - Ederson'ın sağ ayağıyla gelişine çektiği şutta Anarbekov gole izin vermedi.

    75' - Carnesecchi yakın mesafeden gelen şutu kurtardı.

    71' - Elmas'ın sağ ayağıyla çektiği güzel şutu rakip kaleci kurtardı.

    64' - Elmas'ın golü, bariz ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    59' - Idele'nin sağ ayağıyla gelişine çektiği şutta top üstten auta gitti.

    53' - Gual, kontra atak sonrası Edmilson'ın pasıyla savunmayı geçip Carnesecchi ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 

    48' - Rowe'un bir kez daha denediği falsolu şut, kalenin oldukça üstünden ve yanından auta gitti.

    41' - Samardzic'in şut denemesi sonuçsuz kaldı.

    32' - Scamacca'nın sağ ayağıyla çektiği şutu Anarbekov kolayca kurtardı.

    30' - Pasalic çok yakın mesafeden fırsatı değerlendiremedi.

    29' - Carnesecchi, Kazak ekibinin ceza sahası çizgisinden peş peşe çektiği iki zayıf şutu kurtardı.

    25' - Rowe'un sağ ayağıyla çektiği güzel falsolu şutu rakip kaleci kornere çeldi.

    11' - Kasabulat, çok tehlikeli bir geri pasla kendi kalesine gol atma tehlikesi yaşadı.

    5' - Rowe'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

    4' - Rowe ceza sahası çizgisinden şansını denedi, Kazak kaleci kurtardı.

    2' - Kairat, Edmilson'ın kafa vuruşuyla gol aradı. 

  • RESMÎ İLK 11'LER VE MAÇ KÜNYESİ

    ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

    GOLLER: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74' Zappacosta); Elmas, Pasalic; Sulemana (46' Ederson), Samardzic (58' De Ketelaere), Rowe (58' Zalewski); Scamacca (67' Krstovic). Teknik direktör: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt (82' Baybek), Mata; Tuyakbayev (63' Jukkola), Mendonca (82' Sadybekov), Oksanen; Marc Gual (74' Tapalov), Edmilson (63' Bekbolat). Teknik direktör: Arutyunyan

    HAKEM: Weinberger

    SARI KART GÖRENLER: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrınskiy (K), Jukkola (K), Bekbolat (K)

    KIRMIZI KART GÖRENLER: -

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Gelecek maçlar
MON

MON

Serie A

08 Kas 2026

ATA

ATA