Kondé, Yamal'ı savunuyor: "O da Barcelona'da aynı şeyi yapıyor"

Fransa’nın savunma oyuncusu Jules Koundé, milli takımının Dünya Kupası finaline ulaşabileceğine olan tam güvenini vurguladı; soyunma odasındaki uyumun gücüne dikkat çekti ve İspanya ile oynanacak maçta top hakimiyetinin önemli olacağını belirtti. Ayrıca, Barcelona’daki takım arkadaşı Lamine Yamal’ı savunarak, onun sözlerinde herhangi bir kötü niyet olmadığını vurguladı.
Kondi, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasındaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Fransız milli takımındaki atmosferi ve Kylian Mbappé ile Ousmane Dembélé arasındaki özel ilişkiyi övdü. Ayrıca İspanya milli takımının güçlü yanlarını da değerlendiren Kondé, bu takımın top hakimiyetiyle rakiplerini yıpratmakta usta olduğunu vurguladı. Ardından Lamine Yamal’ı savunarak, onun sözlerinin kendine olan güvenini yansıttığını, başkalarına saygısızlık olmadığını açıkladı.