Kondé, Yamal'ı savunuyor: "O da Barcelona'da aynı şeyi yapıyor"

Kondi, soyunma odasındaki uyumu pekiştiren konuşma hakkında şunları söyledi: “Deschamps’ın konuşması bizi çok etkiledi. Gerçekten muhteşem bir konuşmaydı ve bittiğinde uzun süre alkışlandı, çünkü kendisinin de söylediği gibi, kalbinden gelen sözlerdi. Tamamen samimiydi. Bu milli takım, turnuvanın başından beri, hatta 2022 ve 2024 yıllarındaki önceki kamplardan beri büyük bir uyum içindeydi. Herkesin uyum içinde yaşadığı ve herkesin aynı hedefe odaklandığı bir soyunma odası oluşturduk. Bu da en büyük güçlerimizden biri. Bu durum sahada da ortaya çıkıyor; birlikte oynamaktan keyif alıyoruz, birbirimiz için koşuyoruz ve takım arkadaşlarımız için çaba gösteriyoruz. Yarın finale yükselmek istiyorsak bunu en iyi şekilde sergilememiz gerekecek."

Mbappé ve Dembélé arasındaki ilişkiye gelince ise şunları söyledi: “İkisi arasında neredeyse kardeş gibi bir ilişki var. İkili futbol konusunda birlikte büyüdü ve birbirlerini çok uzun yıllardır tanıyorlar. Ayrıca takıma büyük neşe katıyorlar. İster Ousmane ister Kylian olsun, ikisi de soyunma odasındaki çoğu oyuncu gibi şakalaşmayı seviyor ve bu da saha dışında takıma harika ve son derece olumlu bir atmosfer kazandırıyor. Saha içindeyse ise, ikisinin ne kadar önemli olduğu herkesin gözü önünde. İkisi de belirleyici oyuncular ve Dünya Kupası’nın başından beri fark yaratmaya devam ediyorlar. Umarız yarın da aynısı tekrarlanır.”