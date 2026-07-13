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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kondé, Yamal'ı savunuyor: "O da Barcelona'da aynı şeyi yapıyor"

J. Kounde
L. Yamal
K. Mbappe
O. Dembele
İspanya
Fransa
Dünya Kupası
Barcelona
Fransa
İspanya

Erken final

Fransa’nın savunma oyuncusu Jules Koundé, milli takımının Dünya Kupası finaline ulaşabileceğine olan tam güvenini vurguladı; soyunma odasındaki uyumun gücüne dikkat çekti ve İspanya ile oynanacak maçta top hakimiyetinin önemli olacağını belirtti. Ayrıca, Barcelona’daki takım arkadaşı Lamine Yamal’ı savunarak, onun sözlerinde herhangi bir kötü niyet olmadığını vurguladı.

Kondi, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasındaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Fransız milli takımındaki atmosferi ve Kylian Mbappé ile Ousmane Dembélé arasındaki özel ilişkiyi övdü. Ayrıca İspanya milli takımının güçlü yanlarını da değerlendiren Kondé, bu takımın top hakimiyetiyle rakiplerini yıpratmakta usta olduğunu vurguladı. Ardından Lamine Yamal’ı savunarak, onun sözlerinin kendine olan güvenini yansıttığını, başkalarına saygısızlık olmadığını açıkladı.

  • Deschamps’ın Konuşması

    Kondi, soyunma odasındaki uyumu pekiştiren konuşma hakkında şunları söyledi: “Deschamps’ın konuşması bizi çok etkiledi. Gerçekten muhteşem bir konuşmaydı ve bittiğinde uzun süre alkışlandı, çünkü kendisinin de söylediği gibi, kalbinden gelen sözlerdi. Tamamen samimiydi. Bu milli takım, turnuvanın başından beri, hatta 2022 ve 2024 yıllarındaki önceki kamplardan beri büyük bir uyum içindeydi. Herkesin uyum içinde yaşadığı ve herkesin aynı hedefe odaklandığı bir soyunma odası oluşturduk. Bu da en büyük güçlerimizden biri. Bu durum sahada da ortaya çıkıyor; birlikte oynamaktan keyif alıyoruz, birbirimiz için koşuyoruz ve takım arkadaşlarımız için çaba gösteriyoruz. Yarın finale yükselmek istiyorsak bunu en iyi şekilde sergilememiz gerekecek."

    Mbappé ve Dembélé arasındaki ilişkiye gelince ise şunları söyledi: “İkisi arasında neredeyse kardeş gibi bir ilişki var. İkili futbol konusunda birlikte büyüdü ve birbirlerini çok uzun yıllardır tanıyorlar. Ayrıca takıma büyük neşe katıyorlar. İster Ousmane ister Kylian olsun, ikisi de soyunma odasındaki çoğu oyuncu gibi şakalaşmayı seviyor ve bu da saha dışında takıma harika ve son derece olumlu bir atmosfer kazandırıyor. Saha içindeyse ise, ikisinin ne kadar önemli olduğu herkesin gözü önünde. İkisi de belirleyici oyuncular ve Dünya Kupası’nın başından beri fark yaratmaya devam ediyorlar. Umarız yarın da aynısı tekrarlanır.”

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  • Horoz Sistemi

    Kondi, Fransa milli takımının savunma açısından gösterdiği gelişmeden bahsederek şöyle dedi: "İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, ancak bu başarı sadece savunma hattına değil, tüm takıma aittir. Her şey forvetlerin baskısı ve rakibin oyun kurmasını zorlaştırma şekilleriyle başlar. Turnuva boyunca bu konuda büyük gelişme kaydettik; forvetler ve orta saha oyuncuları iyi iş çıkardığında, savunmada daha az zorlanıyoruz."

    Ve şöyle devam etti: “Stoper ikilisine gelince, Saliba ve Upamecano’nun birbirlerini harika bir şekilde tamamladığını düşünüyorum. İkisi de en üst seviyede büyük deneyime sahip, birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve her biri farklı özellikler sergiliyor. Diao daha çok arka alandan topu çıkarmaya eğilimliyken, William ise büyük bir sakinlik katıyor. İkisi birlikte son derece güçlü bir ikili oluşturuyorlar.”

  • Genellikle, Yamal

    Lamine Yamal’ın İspanya’yı Dünya Kupası şampiyonluğunun en büyük favorisi olarak gördüğü açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bunu saygısızlık olarak görmüyorum. O da Barcelona'da aynı şeyi yapıyor. Onu çok iyi tanıyorum. Bu, kendine güvenini pekiştirme şekli. Güçlü yanlarının çok iyi farkında. Bunu onun için ek bir motivasyon olarak görüyorum, saygısızlık içeren bir davranış olarak değil."

    Koundé, İspanya milli takımını durdurmak için Fransa’nın planını şöyle açıkladı: “İkimiz de son derece hücumcu iki takımız. İspanya, tarihsel olarak top hakimiyetine dayanır, ancak kontrataklarla da rakibe zarar verebilir. Biz de topu elimizde tutarken rahat hissediyoruz, ancak boşluklar bulduğumuzda duruma uyum sağlamayı ve bu geçişlerden yararlanmayı biliyoruz. Yarın da top hakimiyetine ihtiyacımız olacak, çünkü İspanya karşısında 90 dakika boyunca topun peşinden koşamazsınız. Bunu yaparsanız, sonunda her yerde boşluklar bulursunuz ve çok zorlanırsınız.”

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  • İspanya'nın hilesi

    Barcelona’nın savunma oyuncusu şunları ekledi: “İspanya’nın gerçek gücü her zaman takım oyununda yatmıştır. Futbol kimliği hâlâ top hakimiyetine dayanıyor. Rakibi yormak için topu sürekli bir taraftan diğer tarafa dolaştırarak boşluklar bulmaya ve rakibin hataya düşmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bu hâlâ onların kimliğidir. Bizim tarzımız biraz farklı, belki de daha çok geçişlere dayalı, ama biz de topu elimizde tutmayı seviyoruz ve yarın tam da bunu yaparak İspanya’yı kendi oyunundan uzaklaştırmak istiyoruz."

    Kondé sözlerini şöyle tamamladı: “14 Temmuz bizim ulusal bayramımız ve elbette Nizza saldırısının kurbanlarını ve ailelerini anacağız. Ancak bu günün tüm Fransızları gururlandıran bir gün olmasını da istiyoruz. Dünya Kupası’nın başından beri muazzam bir destek hissettik ve bu bize büyük bir duygu katıyor. Tüm bunların ötesinde, bu bir Dünya Kupası yarı finali maçı ve başlı başına muazzam bir motivasyon kaynağı olan olağanüstü bir karşılaşma.”