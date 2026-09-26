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Komşuya baskın! Man Utd, David Eze'nin Old Trafford akademisine katılmasıyla bir hafta içinde Man City'den ikinci harika çocuğu kaptı
United, City'den transfer çalımını tamamladı
United, şehirdeki rakibi City'den yetenekli merkez orta saha oyuncusu Eze'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 16 yaşındaki gelecek vadeden oyuncu, 17 yaşına bastığında profesyonel sözleşmeye resmen imza atacağını belirten profesyonellik öncesi bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
Eze, United'ın Etihad sisteminden Karrim Cassim'i kadrosuna kattığını doğrulamasından sadece iki gün sonra resmen tanıtıldı. Eze'nin gelişi, yerel rakibinden yapılan etkileyici çifte transferi tamamladı.
Resmî açıklama, genç oyuncunun gelişini doğruladı
United, Manchester'daki transferini tamamlamasının ardından genç oyuncuyu karşıladı. Kırmızı Şeytanlar'a imza atan 16 yaşındaki futbolcuya, yeni transfer Cassim'e yapılan karşılamayı yansıtır şekilde Old Trafford turu da yaptırıldı.
Kulübün resmî açıklamasında, "Yetenekli genç oyuncu David Eze, Manchester United'a katıldı" denildi. "Merkez orta saha oyuncusu, Manchester City'den ayrıldıktan sonra kulübe katıldı.
"City'nin akademi sisteminde yetişen 16 yaşındaki oyuncu, İngiltere genç milli takım seviyesinde de forma giydi. Herkes David'e United'da bol şans diliyor ve onu kulübe hoş geldin diyor."
Old Trafford için Avrupa ilgisi reddedildi
Eze, yaz transfer döneminde büyük talep gören bir oyuncuydu ve Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünden somut ilgi gördü. Dublin doğumlu olduğu için orta saha oyuncusu bir Avrupa pasaportuna sahipti ve bu da ona yurt dışına transferini tamamlamak için farklı yasal seçenekler sundu.
Avrupa genelindeki bu alternatif yollara rağmen genç oyuncu, kariyerini sonunda Old Trafford'da sürdürmeyi seçti. Eze, alt yaş kategorilerindeki yükselişi sırasında İngiltere'yi hem 16 Yaş Altı hem de 17 Yaş Altı seviyelerinde temsil ederek şimdiden değerli bir uluslararası deneyim de kazandı.
United akademisi için stratejik transfer odağı
Brexit kuralları nedeniyle kulübün akademi oyuncu alımı arayışı fiilen Birleşik Krallık ile sınırlı. Bu düzenleyici kısıtlamalar yüzünden United, son birkaç yılda komşu takımlardan en iyi genç oyuncuları kadrosuna katma konusunda özellikle proaktif davrandı. Eze, 17. yaş gününe ulaştığında profesyonel sözleşmesini resmen imzalamadan önce gelişimine artık Carrington'da başlayacak.
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