Eze, yaz transfer döneminde büyük talep gören bir oyuncuydu ve Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünden somut ilgi gördü. Dublin doğumlu olduğu için orta saha oyuncusu bir Avrupa pasaportuna sahipti ve bu da ona yurt dışına transferini tamamlamak için farklı yasal seçenekler sundu.

Avrupa genelindeki bu alternatif yollara rağmen genç oyuncu, kariyerini sonunda Old Trafford'da sürdürmeyi seçti. Eze, alt yaş kategorilerindeki yükselişi sırasında İngiltere'yi hem 16 Yaş Altı hem de 17 Yaş Altı seviyelerinde temsil ederek şimdiden değerli bir uluslararası deneyim de kazandı.