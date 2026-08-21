Ahli, yakın tarihinin en güzel dönemlerinden birini yaşıyordu; yerini yeniden kazanan bir takım, tarih yazmaya devam etme hayaliyle tribünlere geri dönen taraftarlar, istikrarlı bir teknik proje kuran bir teknik direktör ve takımın kimliğinin bir parçası hâline gelen yıldızlar. Ancak zirveye ulaşıldıktan sonra yaşananlar zorlu bir soruyu gündeme getirmeye başladı: Ahli neden kendi inşa ettiğini kendi eliyle yıkıyormuş gibi görünüyor?

Kısa bir süre içinde "Er-Raki", projesinin en önemli temel taşlarından bir kısmını kaybetti. Riyad Mahrez, takımın en önemli oyuncularından biri olduğu üç sezonun ardından ayrıldı. Ahli, sözleşmesinin bitmesiyle Franck Kessié'yi de kaybetti. En büyük şok ise yeni sezonun başlamasından önce Matthias Jaissle'ın ayrılıp Newcastle United'a yönelmesiyle geldi.

Bu üç isim geçici unsurlar değildi; aksine, Ahli'nin son iki edisyonda AFC Şampiyonlar Ligi Elite'i kazanmasına ve bunun yanı sıra Suudi Süper Kupası'nı kaldırmasına katkıda bulunan öğelerdendi.

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İşte tam da burada Ahli taraftarları, kulüp içinde anlaşılmaz bir şeylerin yaşandığını hissetmeye başladı. Kendisini üst üste iki kez kıtasal hâkimiyete taşıyan bir yapıyı kurmayı başarmış bir takım, nasıl olur da en önemli direklerini takviye etmek yerine kaybederek yeni bir döneme girer? Peki yaşananlar sebepleri olan sadece sportif ve mali kararlar mı, yoksa Ahli bir oyuncu ya da teknik direktörün ayrılmasından çok daha büyük bir idari aksaklığın bedelini mi ödüyor?