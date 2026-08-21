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الأهلي - دوري روشنai - Gemini
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Çeviri:

Komplo mu, ihanet mi: Ahly'nin imparatorluğunu kim yıktı ve taraftarlarının sevincini kim çaldı?

FEATURES
M. Jaissle
R. Mahrez
F. Kessie
Al Ahli
Premier Lig
Almanya
Cezayir
Côte d’Ivoire
Suudi Arabistan

Kupalar kalesinde neler oluyor?

Ahli, yakın tarihinin en güzel dönemlerinden birini yaşıyordu; yerini yeniden kazanan bir takım, tarih yazmaya devam etme hayaliyle tribünlere geri dönen taraftarlar, istikrarlı bir teknik proje kuran bir teknik direktör ve takımın kimliğinin bir parçası hâline gelen yıldızlar. Ancak zirveye ulaşıldıktan sonra yaşananlar zorlu bir soruyu gündeme getirmeye başladı: Ahli neden kendi inşa ettiğini kendi eliyle yıkıyormuş gibi görünüyor?

Kısa bir süre içinde "Er-Raki", projesinin en önemli temel taşlarından bir kısmını kaybetti. Riyad Mahrez, takımın en önemli oyuncularından biri olduğu üç sezonun ardından ayrıldı. Ahli, sözleşmesinin bitmesiyle Franck Kessié'yi de kaybetti. En büyük şok ise yeni sezonun başlamasından önce Matthias Jaissle'ın ayrılıp Newcastle United'a yönelmesiyle geldi. 

Bu üç isim geçici unsurlar değildi; aksine, Ahli'nin son iki edisyonda AFC Şampiyonlar Ligi Elite'i kazanmasına ve bunun yanı sıra Suudi Süper Kupası'nı kaldırmasına katkıda bulunan öğelerdendi.

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İşte tam da burada Ahli taraftarları, kulüp içinde anlaşılmaz bir şeylerin yaşandığını hissetmeye başladı. Kendisini üst üste iki kez kıtasal hâkimiyete taşıyan bir yapıyı kurmayı başarmış bir takım, nasıl olur da en önemli direklerini takviye etmek yerine kaybederek yeni bir döneme girer? Peki yaşananlar sebepleri olan sadece sportif ve mali kararlar mı, yoksa Ahli bir oyuncu ya da teknik direktörün ayrılmasından çok daha büyük bir idari aksaklığın bedelini mi ödüyor?

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Zirveden proje dağılmasına

    Yalnızca Mahrez'in ayrılışı bile taraftarların öfkesini kabartmaya yetmişti; çünkü oyuncu listedeki dünyaca ünlü bir isim olmanın ötesinde, El Ahly ile önemli rakamlara imza atmış, 122 maçta forma giyerek 37 gol atmış ve 46 asist yapmış, ayrıca takımın Asya Şampiyonlar Ligi Elit ve Süper Kupa kupalarını kazanmasında temel bir unsur olmuştu.

    Ardından, son üç yılın en etkili orta saha oyuncularından biri olan Kessie'nin ayrılışı geldi. Fildişili oyuncu El Ahly ile 119 maça çıktı, bu maçlarda 26 gol atıp 14 asist yaptı ve üç kupayı kazanan takımın da bir parçasıydı; sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak ayrıldı.

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    Oyuncuların ardından Jaissle darbesi geldi. Alman teknik direktör gelip geçici bir isim değildi; El Ahly'yi iki Asya kupasına ve Süper Kupa'ya taşıdığı 3 sezon geçirdi, ardından sezon başlamadan hemen önce istifasını sundu ve sonrasında Newcastle'a geçti. 

    Kulüp, ayrılığının istifasıyla gerçekleştiğini ve cezai şartı ödemeye bağlı kaldığını resmen doğruladı; ancak yalnızca ayrılığın zamanlaması bile, teknik direktörün yeni sezona hazırlık ayrıntılarının inşasına katkıda bulunduğu bir projeyi sekteye uğratmaya yetti.

    Buradaki ironi ise şu: El Ahly, etkili unsurlarını başarısız bir sezon ya da sportif bir çöküşün ardından kaybetmedi; bunu kıtasal başarıyla geçen iki yılın ardından yaşadı.

     İşte bu, taraftar öfkesini anlaşılır kılan nokta; çünkü taraftar, zirveye ulaşmış bir takımı başarısını değerlendirip üzerine inşa etmek yerine dağıtmanın mantıklı bir gerekçesini görmüyor.

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    Abdullah Radif: Ayrıntıların krize dönüştüğü an

    Abdullah Radif'in hikâyesi tabloya yeni bir soru ekleyerek gündeme geldi. Al Ahli, oyuncuyla bir serbest transfer anlaşması yaptığını duyurmuş, ardından transfer herkesi şaşırtan bir biçimde tıkanmıştı.

    Ancak bunun ardından gelen, transferin menajer ve komisyonlarla ilgili detaylar nedeniyle askıya alındığına dair söylentiler, eğer doğrulanırsa son derece tehlikeli bir mesele olacaktır; bunun nedeni tek bir oyuncunun transferinin bir kulübün geleceğini değiştirebilecek olması değil, bu tür detayların açık profesyonel standartlarla çalışması gereken bir yapı içindeki dosyaların günlük yönetiminin ne kadar hassas olduğunu ortaya koymasıdır.

    Burada teyit edilmiş olgularla dolaşımdaki anlatıları birbirinden ayırmak gerekir; resmî deliller olmadan simsarların, "hayali transferlerin" ya da Al Ahli'yi yıkmaya yönelik bir komplonun varlığından kesin olarak söz edilemez. Ancak olayların ve çelişen kararların art arda gelmesi şu sorunun sorulmasını haklı kılıyor: Sorun artık projenin yönetiminin kendisinde mi?

  • Gerçekten bir komplo mu var?

    Asya'daki hakimiyetinin ardından Ahli'yi yıkmaya yönelik bir komplo olduğu fikri taraftar açısından cazip görünüyor, ancak şu ana kadar kanıt olmadan gerçeğe dönüştürülemeyecek bir varsayım olarak kalıyor. 

    Fakat gerçekten gözlemlenebilen şey, soru işaretleri doğuran bir dizi karar: Mahrez'in ayrılışı, Kessie'nin çıkışı, hassas bir dönemde Jaissle'ın kaybı ve ardından bazı transfer dosyalarındaki karmaşa.

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    Her olayı tek başına açıklamak mantıklı olabilir; Mahrez'in sözleşmeye dair değerlendirmeleri var, Kessie'nin sözleşmesi sona erdi, istifasını sunan da Jaissle'ın kendisiydi, ayrıca transfer piyasası doğası gereği tıkanan ve yeniden şekillendirilen müzakereler barındırıyor. 

    Ancak sorun şu ki taraftarlar bu dosyalara tek tek bakmıyor, aksine onları tek bir tablonun parçaları olarak görüyor: Bir spor imparatorluğu kurmayı başaran ve ardından temel unsurlarını birer birer kaybetmeye başlayan bir takım.

    Ve işte burada en zor soru ortaya çıkıyor: Bu sadece bir geçiş dönemi mi? Yoksa Ahli, zirveye ulaştıktan sonra projesini koruyacak net bir plana sahip değil mi?

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    Al Ahly'nin mucizeye değil, istikrara ihtiyacı var

    Ahli taraftarı, koşullar ne olursa olsun her oyuncunun tutulmasını mutlaka istemiyor ve değişim fikrini de reddetmiyor; ancak gidişatı anlamak istiyor. Büyük bir oyuncu ayrıldığında, yerine gelecek alternatifin hazır olması gerekir. 

    Başarılı bir teknik direktör ayrıldığında, projeye kimin devam edeceğine dair net bir plan olmalı; bir transfer sekteye uğradığında ise kulüp, tüm piyasasını karıştıracak ölçüde ayrıntıların esiri hâline gelmemeli.

    Ahli şu anda yeni bir şampiyonluk için mücadele etmekten daha büyük bir sınavla karşı karşıya. Asıl sınav şu: Kulüp, son iki yılın başarısını uzun soluklu bir projeye dönüştürebilecek mi, yoksa bu başarılar sıfırdan bir yeniden yapılanma sürecinin izleyeceği kısa ömürlü bir zirve mi olacak?

    Şu ana kadar bu belirsizlik durumundan en çok zarar gören taraf ne yönetim ne de ayrılan oyuncular; asıl mağdur taraftar. İki kez Asya şampiyonluğu gecelerini yaşayan taraftar, takımının daha da güçlenmesini beklerken; yıldızlarının ve teknik direktörünün neden ayrıldığını, basit bazı konuların neden krize dönüştüğünü sorgulamaya başladı.

    Bu nedenle bir "komplo"dan söz etmek henüz erken olabilir; ancak araştırılmayı ve gözden geçirilmeyi hak eden bir aksaklıktan söz etmek daha mantıklı hâle geldi. Ahli konumunu korumak istiyorsa, tek bir soruyu açıkça yanıtlamalı: Kendisini Asya'nın zirvesine taşıyan projeye ne oldu?

    Çünkü şampiyonluklar yalnızca yıldızları bir araya getirerek değil, takımı meydana getiren istikrarı koruyarak kazanılır. Ahli bir dönem bu istikrara sahip oldu ve bu sayede birçoklarının başaramadığını başardı; ancak projenin unsurlarından net bir telafi olmadan vazgeçmeyi sürdürmek, bu başarıyı bir imparatorluğun başlangıcı olmaktan çıkarıp taraftarın belleğinde yalnızca güzel bir anıya dönüştürebilir.

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