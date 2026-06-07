"Kompany'nin yerinde olsaydım...": Fransa milli takım teknik direktörü, Bayern Münih'ten Michael Olise ile ilgili transfer söylentileri hakkında konuştu

Son günlerde Olise’nin adı, Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddialarla anıldı. Kraliyet Kulübü’nün çalkantılı başkanlık seçim kampanyasında, görevdeki başkan Florentino Perez ve rakibi Enrique Riquelme, üyelerin desteğini kazanmak için kâh çılgın transfer vaatlerinde bulunuyorlar.

Olise'nin de bu süreçte bir rolü olacak. Perez, geçen Perşembe günü verdiği bir röportajda, seçimleri kazanması halinde derhal bir süperstar için 150 milyon euroluk bir teklifte bulunmak istediğini açıkladı. Medya haberlerine göre söz konusu oyuncu, Münih ekibinin hücum oyuncusu.

Deschamps, Olise'nin geçen sezon gösterdiği güçlü performansları göz önüne alındığında, onun Real Madrid'in radarında olmasına pek de şaşırmadığını belirtti. 57 yaşındaki teknik adam, "Diğer kulüplerden de teklifler alacağını tahmin edebiliyorum. Başka kulüplerde FC Bayern veya Fransa milli takımında gösterdiği performansı sergileyemeyeceğinden endişe etmiyorum" dedi.