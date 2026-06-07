Fransız milli takım teknik direktörü, İspanyol spor gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının 24 yaşındaki hücum oyuncusu hakkındaki spekülasyonlara ilişkin görüşlerini dile getirdi.
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"Kompany'nin yerinde olsaydım...": Fransa milli takım teknik direktörü, Bayern Münih'ten Michael Olise ile ilgili transfer söylentileri hakkında konuştu
Son günlerde Olise’nin adı, Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddialarla anıldı. Kraliyet Kulübü’nün çalkantılı başkanlık seçim kampanyasında, görevdeki başkan Florentino Perez ve rakibi Enrique Riquelme, üyelerin desteğini kazanmak için kâh çılgın transfer vaatlerinde bulunuyorlar.
Olise'nin de bu süreçte bir rolü olacak. Perez, geçen Perşembe günü verdiği bir röportajda, seçimleri kazanması halinde derhal bir süperstar için 150 milyon euroluk bir teklifte bulunmak istediğini açıkladı. Medya haberlerine göre söz konusu oyuncu, Münih ekibinin hücum oyuncusu.
Deschamps, Olise'nin geçen sezon gösterdiği güçlü performansları göz önüne alındığında, onun Real Madrid'in radarında olmasına pek de şaşırmadığını belirtti. 57 yaşındaki teknik adam, "Diğer kulüplerden de teklifler alacağını tahmin edebiliyorum. Başka kulüplerde FC Bayern veya Fransa milli takımında gösterdiği performansı sergileyemeyeceğinden endişe etmiyorum" dedi.
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Deschamps, Olise'nin geleceği hakkında: "Doğru ya da yanlış bir seçim yok"
Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Olise, sonuçta 'parlak bir yıldız ve dünyanın en iyi oyuncularından biri'. Medyada yer almak pek onun tarzı değil, tabiri caizse. Ama önemli olan sahada olanlar; saha dışında kendi hayatı var, ancak muhteşem bir yükseliş sergiledi."
Ancak Equipe Tricolore'nin milli takım teknik direktörü, öğrencisine gelecek planları konusunda herhangi bir tavsiye vermek istemedi. "FC Bayern Münih'te kalıp kalmayacağını ya da bir değişiklik yapması gerekip gerekmediğini çok iyi bilecektir. Doğru ya da yanlış bir seçim yoktur," dedi Deschamps. "Kompany'nin ya da Bayern başkanının yerinde olsaydım, onu takımda görmek ve FC Bayern'de kalmasını elbette çok, çok iyi bulurdum."
Olise'nin FC Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde, Alman rekortmeninin yetkilileri, 24 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki transfer döneminde satılık olmadığını defalarca vurgulamıştı.