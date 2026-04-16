FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Kompany'nin son dakikada attığı gol ve Neuer'in olağanüstü performansı: FC Bayern Münih, Real Madrid ile oynanan rövanş maçının notları ve bireysel değerlendirmeler

FC Bayern, Real Madrid'i eledi ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. İlk maçta 2-1 galip gelen Münih ekibi, çalkantılı geçen rövanş maçını 4-3 kazandı. FCB oyuncularının bireysel performans değerlendirmeleri.

Teknik direktör Vincent Kompany, Madrid'deki maçtaki ilk 11'in aynısını sahaya sürdü. Maçın 35. saniyesinde Bayern kalecisi Manuel Neuer'in yaptığı kötü pas hatası sonucu Arda Güler skoru 0-1'e getirdi. 6. dakikada Aleksandar Pavlovic skoru eşitledi, ancak Güler direkt bir serbest vuruşla ikinci golünü atarak Real'i yeniden öne geçirdi (29.). 

Harry Kane, devre bitmeden Bayern'in yeniden eşitliği sağladı (38.), Kylian Mbappe ise Real'i yeniden öne geçirdi (42.). İkinci yarıda maç biraz sakinleşti, ancak maçın bitimine kısa bir süre kala tekrar çılgın bir hal aldı. 86. dakikada Eduardo Camavinga sarı-kırmızı kart gördü, 89. dakikada Luis Diaz belirleyici beraberlik golünü attı, ardından Michael Olise uzatmalarda skoru 4-3'e getirdi.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Manuel Neuer

    40 yaşında bile Neuer, deha ile delilik arasındaki ince bir çizgide yürüyor. Madrid'deki muhteşem performansının ardından, çok kötü bir pas hatasıyla Arda Güler'in erken golüne neden oldu. Güler'in doğrudan gole çevirdiği serbest vuruşta da Neuer iyi bir izlenim bırakmadı: Zayıf ayak çalışması nedeniyle sol üst köşeye eliyle ulaşamadı. Ancak 55. dakikada Neuer, Mbappe'ye karşı harika bir refleksle kurtarış yaptı. Not: 5.

    • Reklam

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Josip Stanisic

    37. dakikada Stanisic, Real kalecisi Andriy Lunin'e attığı sert şutla golü kaçırdı. 2-3'ün öncesinde, Antonio Rüdiger'in faul yaptığına dair boşuna – ve muhtemelen haklı olarak – itirazda bulundu. İlk yarı sonunda sarı kartla soyunma odasına girdi. Not: 3.

    FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Dayot Upamecano

    Madrid'de sergilediği sallantılı performansın ardından Upamecano, tek bir kusur dışında muhteşem bir rövanş maçı çıkardı. 21. dakikada Vini Jr.'a karşı güçlü bir müdahale yaptı, Kane'in 2-2'yi hazırlayan golünde ise harika bir dripling ve pas sergiledi. Ancak Upamecano, üçüncü golde golcü Mbappe'yi kaçırarak hata yaptı. Ancak bu durumdan etkilenmedi, daha sonra o ana kadar sergilediği güçlü performansına devam etti ve ileride iki iyi kafa vuruşu şansı da yakaladı. Not: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Jonathan Tah

    Upamecano kadar göze çarpmadı, ancak genel olarak iyi bir performans sergiledi. 2-3'ün öncesinde Tah, asist yapan Vini Jr.'a serbest bırakıldı. Mbappé karşısında her zaman iyi görünmedi, ancak her seferinde mücadeleyi bırakmadı. Not: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Konrad Laimer

    Sarı kartla cezalandırılma tehlikesine rağmen, Avusturyalı orta saha oyuncusu maçın başından itibaren ikili mücadelelere adeta kendini attı. 16. dakikada Laimer, gösterdiği çaba nedeniyle ilk kez alkış aldı; 20. dakikada ceza sahasına giren Mbappe'nin şutunu güçlü bir şekilde engelledi; ancak 28. dakikada Vincic'in görüşüne göre Brahim Diaz'a biraz fazla sert girdi ve 1-2'ye yol açan serbest vuruşun sebebi oldu. Son derece titiz bir değerlendirme. Stanisic'in devre arasında oyundan çıkmasının ardından Laimer sağ kanada geçti. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Joshua Kimmich

    Orta sahanın merkezinde hakimiyet kurdu. Kimmich çok sayıda top kontrolü yaptı ve birçok iyi pas verdi. Pavlovic'in beraberlik golünü, kaleye gönderdiği keskin bir köşe vuruşuyla hazırladı; 37. dakikada ise tehlikeli bir şutunu kaleye gönderemedi. Not: 2.

    FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Aleksandar Pavlovic

    Fiziksel olarak sağlam ve Kimmich'in yanında gayretli bir performans sergiledi. Kısa mesafeden kafayla gol atarak skoru eşitledi. 2-3'te biraz kafası karışık görünüyordu. Not: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Michael Olise

    Her zamanki gibi sağ kanattan ortaya doğru kesip şut fırsatı aradıysa da, genel olarak Olise uzun süre potansiyelinin çok altında kaldı. Uzatma dakikalarında ise muhteşem bir golle maçı noktaladı. Not: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Serge Gnabry

    Dizindeki sorunlar nedeniyle Gnabry, FC St. Pauli'ye karşı 5-0 kazanılan maçta forma giyemedi; Real Madrid maçında ise beklendiği gibi tekrar sahaya çıktı, ancak sönük bir performans sergiledi ve Münih ekibinin oyununa gerçek bir katkı sağlayamadı. Not: 4.

    FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Luis Diaz

    Diaz, maçın sonlarında attığı beraberlik golüyle Münih'in kahramanı oldu. Sol kanatta sürekli bir tehdit unsuru olan Diaz, birçok bire bir mücadelede rakibini yıprattı. Yüksek bir top kazanışıyla 1-1'i getiren köşe vuruşunu kazandı; bu sırada da coşkulu bir şekilde el kol hareketleriyle taraftarları coşturdu. İkinci yarıda iki büyük fırsatı kaçırdı (46. ve 62.). Not: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Harry Kane

    Kane, sağ alt köşeye düşünceli bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Real'in üçüncü kez öne geçmesini ise alışılmadık bir top kaybıyla tetikledi. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, Notlar: Yedek oyuncular

    Alphonso Davies: İlk yarı sonunda Stanisic'in yerine oyuna girdi ve hemen Diaz'a iyi bir gol fırsatı yarattı. Not: 3. 

    Jamal Musiala: Bu değerli yedek oyuncu da fark yarattı. Musiala, 61. dakikada Gnabry'nin yerine oyuna girdi ve hemen Diaz'a mükemmel bir pas vererek kendini gösterdi. Sonrasında da göze çarpan bir performans sergiledi, Diaz'ın 3-3'lük golünü topuk pasıyla hazırladı. Not: 2.

