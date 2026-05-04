Kompany'nin cezalandırılmasında da payı olmasına rağmen: FC Bayern için PSG karşısında iyi bir hakem işareti

Ancak hakem, teknik direktör Vincent Kompany’nin muhteşem ilk maçta aldığı cezada da payı vardı. Pinheiro, PSV’yi yendikleri maçta Belçikalı teknik direktöre, sonunda ilk maçı kaybetmesine neden olan üç talihsiz sarı karttan birini gösterdi. Paris’te 4-5 yenildikten sonra, teknik direktör Vincent Kompany’nin takımı finale çıkmak için bu kez de galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Salı günü FC Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak diğer yarı final rövanş maçı (ilk maç 1-1) ise tamamen Almanların elinde. Berlinli hakem Daniel Siebert, Londra'daki maçı yönetecek. Tüm yardımcı hakemler de Almanya'dan geliyor. Rostocklu Bastian Dankert ise video yardımcı hakem olarak görev yapacak.