Golcü Harry Kane'in durumu hakkında Kompany şunları söyledi: "Önemli olan, son günlerde çok sıkı çalışmış olması; ritmini kaybettiğini sanmıyorum. Sven Ulreich hariç herkes burada. Yarına kadar bekleyeceğiz ve en son bilgileri alır almaz kararımızı vereceğiz. Maç için çok iyi bir kadromuz var ve şu anda bizim için en önemlisi Kane'in oynayabilir durumda olması."

Sakatlığın Kane üzerindeki etkisiyle ilgili olarak Kompany, "Kas sakatlığı bağ sakatlığından farklıdır. Harry bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bize oynamaya hazır olup olmadığını da söylemelidir. Bu maçı kazanmak istiyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Yarın ne olacağını göreceğiz" dedi.

Oyuncularının alacağı sarı kartların rövanş maçını etkileyebileceği ihtimaline ilişkin olarak ise, "Öncelikle performansı düşünmeliyiz ama diğer yönleri de göz önünde bulundurmalıyız. Sarı kartlar, tempo yüksek olduğunda ortaya çıkabilir" dedi.



