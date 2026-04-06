Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, takımının deplasman maçlarında karşılaşabileceği en zorlu mücadeleye çıkacağını vurguladı.
Bayern Münih, yarın Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in konuğu olacak.
Kompany, maçla ilgili basın toplantısında şunları söyledi: "Bu tür maçlarda ilk kez deneyim yaşamak önemlidir ve yarın benim için Santiago Bernabéu'da ilk kez olacak. Benim izlenimim, bu tür karşılaşmalarda deneyimli oyuncularımız olduğu yönünde. Maç taktiksel bir mücadele olacak ama ayrıntılar anahtar rol oynayacak. Real Madrid'in, City ile karşılaştığımızdaki gibi bir performans sergileyeceğini bekliyoruz."
Bavyera devinin teknik direktörü, maçın oynanacağı stadyumu şöyle tanımladı: "Santiago Bernabéu'nun bu turnuvada deplasman olarak oynaması en zor stadyum olduğunu düşünüyorum."
Golcü Harry Kane'in durumu hakkında Kompany şunları söyledi: "Önemli olan, son günlerde çok sıkı çalışmış olması; ritmini kaybettiğini sanmıyorum. Sven Ulreich hariç herkes burada. Yarına kadar bekleyeceğiz ve en son bilgileri alır almaz kararımızı vereceğiz. Maç için çok iyi bir kadromuz var ve şu anda bizim için en önemlisi Kane'in oynayabilir durumda olması."
Sakatlığın Kane üzerindeki etkisiyle ilgili olarak Kompany, "Kas sakatlığı bağ sakatlığından farklıdır. Harry bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bize oynamaya hazır olup olmadığını da söylemelidir. Bu maçı kazanmak istiyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Yarın ne olacağını göreceğiz" dedi.
Oyuncularının alacağı sarı kartların rövanş maçını etkileyebileceği ihtimaline ilişkin olarak ise, "Öncelikle performansı düşünmeliyiz ama diğer yönleri de göz önünde bulundurmalıyız. Sarı kartlar, tempo yüksek olduğunda ortaya çıkabilir" dedi.
Real Madrid'in Mbappé ve Vinícius'un birlikte oynadığı durumla, sadece birinin oynadığı durum arasındaki güç karşılaştırması sorulduğunda, "Bu benim önceliğim değil, Bayern'de yeterince sorunumuz var ve Real Madrid'in sorunlarını çözmek bize düşmez. Tek söyleyebileceğim, ikisi de muhteşem ve gerisi Real Madrid'i ilgilendirir" diye yanıtladı.
Kompany, bu büyük maçlarda zihinsel hazırlığın önemine değinerek, "Bu anlarda kendinizi doğru insanlarla çevrelemeniz gerekir. Herkes hata yapar ve bu futbolun bir parçasıdır, ancak ne olursa olsun hayat devam eder. İnsanlar korku hissetmediklerinde daha güçlü olurlar" dedi.
Madrid maçı kariyerinde büyük bir an olup olmadığı sorulduğunda ise, "Büyük an nedir? Örneğin, bir turnuvada Belçika ile ilerlemek gibi. Önemli olan yarın tam konsantrasyonumuzda olmamız. Neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Basitçe, kazanmak ve korkmamak istiyorum."
Maç için teknik planı sorulduğunda teknik direktör, "Bu seviyede tüm takımlar tehlikelidir, gol yemek istemiyoruz ve en az bir gol atmak istiyoruz. Real Madrid gibi bir takıma karşı belirli bir oyun planı yok, yönetmemiz gereken çok şey var ve umarım yeterli alternatif çözümümüz olur" dedi.
2025 yılında Inter Milan'a karşı elenmemizin anısına değinen Kompany, "İleriye bakmalıyız ve bu yüzden bugün buradayız. Önemli olan devam etmek, dünyanın en iyi takımlarından birini yenmek istiyoruz ve geçen yılki elenmemizden de ders çıkarmalıyız. O zaman Inter karşısında dokuz oyuncumuz eksikti ve durum tamamen farklıydı, başka şeyler de ters gitti. Yarınki maç için çok iyi durumdayız ve en iyi oyuncularımız burada. Kazanmak için her şeyi yapacağız, çünkü her maç birbirinden farklıdır."
Luis Díaz'ın ilk 11'de yer almasıyla ilgili olarak ise "Kadro hakkında konuşmayacağım, ancak o takıma çok şey katıyor. Dribbling yapmayı, gol hazırlamayı ve şut atmayı biliyor, ancak onu daha da özel kılan zihniyeti. Kaosdan korkmuyor, bu durumlarda tehlikeli hale geliyor ve takıma büyük bir enerji katıyor. Kulübü böyle bir oyuncuyla sözleşme imzaladığı için tebrik etmekten başka bir şey yapamayız. O, Bayern için mükemmel bir oyuncu."