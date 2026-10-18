Action Plus
Çeviri:
“Komik!” Jose Mourinho, Vinicius Junior'ın mercek altına alınmasına ve Gasperini'nin taktiklerine ilişkin konuştu
Madrid, Sevilla maçına cezalı Vini Jr olmadan hazırlanıyor
Real Madrid, pazar günü Santiago Bernabeu'da Sevilla ile oynayacağı La Liga maçında cezalı yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior'dan yararlanamayacak. Brezilyalı oyuncunun yokluğu, Marco Asensio, Ferland Mendy ve Rodrygo'dan da yararlanamayacak olan Jose Mourinho'nun eksik oyuncu listesini uzatıyor.
Eksiklere rağmen Real Madrid, hafta içinde Avrupa'da Roma karşısında geriden gelerek aldığı dramatik galibiyetin ardından maça büyük bir özgüvenle çıkacak.
Mourinho, medyanın Vinicius'un günlük programına ve saha dışında nerede olduğuna gösterdiği yoğun ilgiyi alaya aldı.
- AFP
Mourinho, Vinicius'un mercek altına alınmasına ve Gasperini ile düellosuna ilişkin konuştu
Brezilyalı yıldıza yönelik kamuoyunun ilgisi hakkında basın mensuplarına konuşan Mourinho, sert bir yanıt verdi. Mourinho, "Size komik bile gelebilecek bir soru sormak istiyorum," diyerek şöyle devam etti: "Sizi takip edenler onun Valdebebas'a saat kaçta geldiğini merak ediyor mu? Peki ne zaman ayrıldığını?"
Roma maçını da değerlendiren Mourinho, "Vinicius çok zorlu bir maç geçirdi ve maçtan sonra söylediğim gibi, bunun başlıca sorumlusu Gasperini'ydi," dedi.
"Beni rahatsız eden, maç sakin seyrederken ikinci golün geliş şekliydi... Ama sorun değil. Bir değil, beş değişiklik yaptım."
Real Madrid hücum ağırlıklı kadro listesini açıkladı
Vinicius'un cezasını telafi etmek için Mourinho, forvetler Kylian Mbappe, Endrick, Brahim Diaz, Carlos Espi ve Yan Diomande'yi kadroya çağırdı.
Madrid iç sahadaki kusursuz performansını sürdürmeyi hedeflerken Mourinho, hücum hattındaki alternatiflerine tam güvendiğini belirtti.
Mourinho, “Bazı değişiklikler yapmak ve takıma tazelik katmak istersek çok iyi seçeneklerimiz var,” diye yineledi.
- SOPA Images
Real Madrid, Bernabeu'daki üstünlüğünü sürdürmeye odaklanıyor
Evinde yenilgi yüzü görmeyen, dört La Liga galibiyeti ve bir Avrupa zaferi elde eden Real Madrid, deplasmanda tehlikeli olduğunu gösteren Sevilla'yı ağırlıyor.
Mourinho'nun takımı, oyun planını uygulayıp üç puanı aldıktan sonra dikkatini yaklaşan lig maçlarına çevirmek istiyor.
Real Madrid'in sezonun altıncı iç saha galibiyetini hedeflediği Santiago Bernabeu'daki maçın başlama saati pazar akşamı olarak belirlendi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun