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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Komik!” Jose Mourinho, Vinicius Junior'ın mercek altına alınmasına ve Gasperini'nin taktiklerine ilişkin konuştu

Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid - Sevilla
Sevilla
La Liga

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, kanat oyuncusu Vinicius Junior'ın cezası nedeniyle Sevilla maçında forma giyemeyeceğinin kesinleşmesinin ardından medyanın oyuncuya yönelik takıntısını önemsemedi. Portekizli teknik direktör, hafta içi Roma'ya karşı oynadıkları Avrupa mücadelesini değerlendirirken kadroyu dinç tutmak için beş değişiklik yapacağını doğruladı.

  • Madrid, Sevilla maçına cezalı Vini Jr olmadan hazırlanıyor

    Real Madrid, pazar günü Santiago Bernabeu'da Sevilla ile oynayacağı La Liga maçında cezalı yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior'dan yararlanamayacak. Brezilyalı oyuncunun yokluğu, Marco Asensio, Ferland Mendy ve Rodrygo'dan da yararlanamayacak olan Jose Mourinho'nun eksik oyuncu listesini uzatıyor.

    Eksiklere rağmen Real Madrid, hafta içinde Avrupa'da Roma karşısında geriden gelerek aldığı dramatik galibiyetin ardından maça büyük bir özgüvenle çıkacak.

    Mourinho, medyanın Vinicius'un günlük programına ve saha dışında nerede olduğuna gösterdiği yoğun ilgiyi alaya aldı.

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho, Vinicius'un mercek altına alınmasına ve Gasperini ile düellosuna ilişkin konuştu

    Brezilyalı yıldıza yönelik kamuoyunun ilgisi hakkında basın mensuplarına konuşan Mourinho, sert bir yanıt verdi. Mourinho, "Size komik bile gelebilecek bir soru sormak istiyorum," diyerek şöyle devam etti: "Sizi takip edenler onun Valdebebas'a saat kaçta geldiğini merak ediyor mu? Peki ne zaman ayrıldığını?"

    Roma maçını da değerlendiren Mourinho, "Vinicius çok zorlu bir maç geçirdi ve maçtan sonra söylediğim gibi, bunun başlıca sorumlusu Gasperini'ydi," dedi.

    "Beni rahatsız eden, maç sakin seyrederken ikinci golün geliş şekliydi... Ama sorun değil. Bir değil, beş değişiklik yaptım."

  • Real Madrid hücum ağırlıklı kadro listesini açıkladı

    Vinicius'un cezasını telafi etmek için Mourinho, forvetler Kylian Mbappe, Endrick, Brahim Diaz, Carlos Espi ve Yan Diomande'yi kadroya çağırdı.

    Madrid iç sahadaki kusursuz performansını sürdürmeyi hedeflerken Mourinho, hücum hattındaki alternatiflerine tam güvendiğini belirtti.

    Mourinho, “Bazı değişiklikler yapmak ve takıma tazelik katmak istersek çok iyi seçeneklerimiz var,” diye yineledi.

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  • imago-sport-1084627084.jpgSOPA Images

    Real Madrid, Bernabeu'daki üstünlüğünü sürdürmeye odaklanıyor

    Evinde yenilgi yüzü görmeyen, dört La Liga galibiyeti ve bir Avrupa zaferi elde eden Real Madrid, deplasmanda tehlikeli olduğunu gösteren Sevilla'yı ağırlıyor.

    Mourinho'nun takımı, oyun planını uygulayıp üç puanı aldıktan sonra dikkatini yaklaşan lig maçlarına çevirmek istiyor.

    Real Madrid'in sezonun altıncı iç saha galibiyetini hedeflediği Santiago Bernabeu'daki maçın başlama saati pazar akşamı olarak belirlendi.

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