Brezilyalı yıldıza yönelik kamuoyunun ilgisi hakkında basın mensuplarına konuşan Mourinho, sert bir yanıt verdi. Mourinho, "Size komik bile gelebilecek bir soru sormak istiyorum," diyerek şöyle devam etti: "Sizi takip edenler onun Valdebebas'a saat kaçta geldiğini merak ediyor mu? Peki ne zaman ayrıldığını?"

Roma maçını da değerlendiren Mourinho, "Vinicius çok zorlu bir maç geçirdi ve maçtan sonra söylediğim gibi, bunun başlıca sorumlusu Gasperini'ydi," dedi.

"Beni rahatsız eden, maç sakin seyrederken ikinci golün geliş şekliydi... Ama sorun değil. Bir değil, beş değişiklik yaptım."