Komik bir dil sürçmesi ve yeni bir baskı durumu: Alexander Zverev, Fransa Açık'ta aniden eşsiz bir fırsat yakaladı

"Etkileyebileceğim şeylere odaklanmalıyım ve bunlar da maçlarım," dedi Hamburglu dünya üç numarası, yerel kahramanı 6:4, 6:3, 5:7, 6:2'lik skorla mağlup ettikten sonra: "Şimdi Frenkie de Jong'la oynayacağım, gerisi umurumda değil."

Frenkie de Jong mu? Yaklaşık üç saatlik zorlu mücadelenin ardından gece geç saatlere kadar süren maçın ardından Zverev'in ağzından çıkan bu küçük ve komik dil sürçmesi, muhtemelen geç saatlerin etkisiyle oldu. Elbette Zverev, FC Barcelona'nın profesyonel futbolcusu ile değil, geçen yıl Paris'te kendisinden bir set alan Jesper de Jong ile karşılaşacağını biliyor.

Şu anda dünya sıralamasında 106. sırada yer alan Hollandalı oyuncu, Bois de Boulogne'da şaşırtıcı bir performans sergiliyor. 25 yaşındaki oyuncu, eleme finallerini kaybetmiş, ancak "Lucky Loser" olarak ana tabloya girmeyi başarmıştı. De Jong, ilk maçında İsviçreli efsane Stan Wawrinka'yı yendi ve son olarak üçüncü turda, 2021 Tokyo Olimpiyatları finalinde Zverev'e yenilen Rus Karen Khachanov'u beş sette mağlup etti. Zverev'in tam konsantrasyonla sahaya çıkması gerekecek.