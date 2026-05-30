Alexander Zverev, saat 01.30'da terlikleriyle Court Philippe-Chatrier'in ortasına çıktı ve ne söylemek istediğini çok iyi biliyordu. Ne söylemek istemediğini de. Jannik Sinner ve Novak Djokovic'in elenmesinin ardından Fransa Açık'ın en güçlü şampiyonluk adayı mıydı? Zverev, Fransız Quentin Halys'e karşı kazandığı gece maçının ardından bu konuyu şimdilik hiç gündeme getirmek istemedi.
Komik bir dil sürçmesi ve yeni bir baskı durumu: Alexander Zverev, Fransa Açık'ta aniden eşsiz bir fırsat yakaladı
"Etkileyebileceğim şeylere odaklanmalıyım ve bunlar da maçlarım," dedi Hamburglu dünya üç numarası, yerel kahramanı 6:4, 6:3, 5:7, 6:2'lik skorla mağlup ettikten sonra: "Şimdi Frenkie de Jong'la oynayacağım, gerisi umurumda değil."
Frenkie de Jong mu? Yaklaşık üç saatlik zorlu mücadelenin ardından gece geç saatlere kadar süren maçın ardından Zverev'in ağzından çıkan bu küçük ve komik dil sürçmesi, muhtemelen geç saatlerin etkisiyle oldu. Elbette Zverev, FC Barcelona'nın profesyonel futbolcusu ile değil, geçen yıl Paris'te kendisinden bir set alan Jesper de Jong ile karşılaşacağını biliyor.
Şu anda dünya sıralamasında 106. sırada yer alan Hollandalı oyuncu, Bois de Boulogne'da şaşırtıcı bir performans sergiliyor. 25 yaşındaki oyuncu, eleme finallerini kaybetmiş, ancak "Lucky Loser" olarak ana tabloya girmeyi başarmıştı. De Jong, ilk maçında İsviçreli efsane Stan Wawrinka'yı yendi ve son olarak üçüncü turda, 2021 Tokyo Olimpiyatları finalinde Zverev'e yenilen Rus Karen Khachanov'u beş sette mağlup etti. Zverev'in tam konsantrasyonla sahaya çıkması gerekecek.
Alexander Zverev: Sinner'ın Fransa Açık'tan elenmesinin ardından ya şimdi ya da asla
Ve bunu, dünya sıralamasında ilk 5'te yer alan tek oyuncu olarak turnuvada hâlâ yer alan ve seviyesinden memnun olan üç kez Grand Slam finalisti de biliyor. "Bugün küçük bir düşüş yaşamış olsam da, seviyemin yerinde olduğunu hissediyorum," diyen Zverev, "İkinci haftada da iyi tenis oynamak ve tüm maçlarımı kazanmak için elimden geleni yapacağım," diye ekledi.
Zverev, şu ana kadar programını büyük bir özgüvenle tamamladı - Paris'te şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin tökezlemesi sonrasında, onun için büyük anın gelip gelmeyeceği konusunda gelen çok sayıda soruya da.
Uzmanlar en azından onun başarılı olabileceğinden emin. Boris Becker, Sinner'ın dramatik elenmesinin ardından Eurosport'ta 29 yaşındaki oyuncuyu tereddüt etmeden "en büyük favori" olarak nitelendirmiş, Mats Wilander de ona katılmıştı. "Elbette, nihayet ilk Grand Slam unvanını kazanmak istediği için kendisine büyük bir baskı uyguluyor," dedi üç kez Paris şampiyonu olan Becker: "Ancak artık baskı dışarıdan da geliyor - hepimizden. Herkes, bu sefer başaramazsa bu unvanı muhtemelen asla kazanamayacağına inanıyor," dedi İsveçli.
Wilander, Zverev'in Grand Slam zaferi kazanacağından emin olduğunu da ekledi. Paris'te bu şans elinin altında.