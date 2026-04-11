"Kolu ve ayağı kırık halde Dünya Kupası'na uçardı": Vincent Kompany, Kahn'ın Musiala'ya yönelik talebine gülmekten kendini alamadı

Bayern'in Bundesliga'da FC St. Pauli'ye karşı aldığı 5-0'lık deplasman galibiyetindeki etkileyici performansının ardından Musiala, Sky'da Kahn'a "onun söylediklerini tam olarak okumadığını" belirtti. Ancak reddetmek bir seçenek değil: "Kesinlikle Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Hedefim, sezon sonuna kadar takıma mümkün olduğunca çok yardımcı olmak. Ve ondan sonra da milli takıma mümkün olduğunca çok yardımcı olmak istiyorum."

Bunu tekrar yapabileceğini, daha önce St. Pauli maçında kanıtlamıştı. Kompany onu ilk 11'e aldı ve Musiala maçın başlarında kafayla gol attı. Ardından bir direk vuruşu, bir asist ve sayısız iyi pozisyon geldi ve bu, yılın başındaki geri dönüşünden bu yana en iyi performansına yol açtı.

"İyi bir maçtı, oyuna daha iyi giriyorum, bir gol attım. Bugünkü performansımdan memnunum," dedi Musiala. "Oynadığım her dakika bana iyi geliyor. Bir adım attım ama atabileceğim daha çok adım var. Bir ay öncesine göre kendimi gerçekten çok daha iyi hissediyorum."

FCB takım arkadaşı ve DFB kaptanı Joshua Kimmich de övgüde bulundu: "Görüyorsunuz ki, antrenmanlara düzenli olarak katılıp maçlarda süre aldığında, bugün olduğu gibi her zaman golcü kimliğini ortaya koyuyor. Tabii ki, bu performansı her üç günde bir istikrarlı bir şekilde sergileyebilmek için daha alması gereken bir yol var. Ancak zihniyetinde bir değişiklik olduğunu fark ediyorum, artık daha pozitif oluyor."