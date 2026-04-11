Musiala'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallere katılmama ihtimali, hafta içinde eski Bayern yöneticisi Oliver Kahn tarafından gündeme getirilmişti. Bunun nedeni, 23 yaşındaki oyuncunun geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği ağır sakatlığın ardından geri döndüğünden bu yana gösterdiği performans.
"Kolu ve ayağı kırık halde Dünya Kupası'na uçardı": Vincent Kompany, Kahn'ın Musiala'ya yönelik talebine gülmekten kendini alamadı
Bayern'in Bundesliga'da FC St. Pauli'ye karşı aldığı 5-0'lık deplasman galibiyetindeki etkileyici performansının ardından Musiala, Sky'da Kahn'a "onun söylediklerini tam olarak okumadığını" belirtti. Ancak reddetmek bir seçenek değil: "Kesinlikle Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Hedefim, sezon sonuna kadar takıma mümkün olduğunca çok yardımcı olmak. Ve ondan sonra da milli takıma mümkün olduğunca çok yardımcı olmak istiyorum."
Bunu tekrar yapabileceğini, daha önce St. Pauli maçında kanıtlamıştı. Kompany onu ilk 11'e aldı ve Musiala maçın başlarında kafayla gol attı. Ardından bir direk vuruşu, bir asist ve sayısız iyi pozisyon geldi ve bu, yılın başındaki geri dönüşünden bu yana en iyi performansına yol açtı.
"İyi bir maçtı, oyuna daha iyi giriyorum, bir gol attım. Bugünkü performansımdan memnunum," dedi Musiala. "Oynadığım her dakika bana iyi geliyor. Bir adım attım ama atabileceğim daha çok adım var. Bir ay öncesine göre kendimi gerçekten çok daha iyi hissediyorum."
FCB takım arkadaşı ve DFB kaptanı Joshua Kimmich de övgüde bulundu: "Görüyorsunuz ki, antrenmanlara düzenli olarak katılıp maçlarda süre aldığında, bugün olduğu gibi her zaman golcü kimliğini ortaya koyuyor. Tabii ki, bu performansı her üç günde bir istikrarlı bir şekilde sergileyebilmek için daha alması gereken bir yol var. Ancak zihniyetinde bir değişiklik olduğunu fark ediyorum, artık daha pozitif oluyor."
Kahn'ın Musiala'ya yönelik talebi: Kompany kahkahalarla gülüyor
FCB teknik direktörü Kompany şunları vurguladı: "Jamal henüz tam formuna ulaşmadı, ama sorun değil. Giderek iyileşiyor. Ona karşı biraz sabırlı olmanızı rica ediyorum, ama o da yakında formuna kavuşacak. Bugün onun için iyi bir adımdı."
Kahn'ın, Musiala'nın Real Madrid maçında yedek olarak çıktığı talihsiz performansının ardından dile getirdiği talep, Kompany'yi ilk başta kahkahalara boğdu. Ardından eski profesyonel oyuncu şöyle anlattı: "Oliver Kahn'ı bir keresinde antrenmanda görmüştüm. İnanılmazdı. O, kolu ve ayağı kırık olsa bile Dünya Kupası'na giderdi. Ve bu bir iltifattır." Musiala'nın durumu da benzer.
Sky uzmanı Lothar Matthäus, maçtan önce Musiala'yı "kesinlikle" Dünya Kupası kadrosuna alacağını vurguladı. Almanya'nın en çok milli forma giyen oyuncusu, Bastian Schweinsteiger'in sakatlıktan yeni çıkmış ve başlangıçta pek formda olmadığı halde 2014 Dünya Kupası'na katıldığı dönemi hatırlattı. Ancak turnuva boyunca formunu yükseltti ve Arjantin'e karşı kazanılan final maçında olağanüstü bir performans sergiledi.
Matthäus şöyle devam etti: "Oliver Kahn bir antrenmanı bile kaçırmadı. Ve şimdi Dünya Kupası'na iki buçuk ay kala bir oyuncuya Dünya Kupası'na katılmamasını söylüyor. Bu benim için anlaşılmaz ve gereksiz bir açıklama."
Jamal Musiala'nın bu sezonki istatistikleri
Maçlar 14 90 dakikadan uzun süreli görevler 1 Oynama süresi 559 Gol 4 Asist 3