Kolombiyalı James Rodríguez'in Minnesota United'dan ayrılacağı ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakabileceği bildiriliyor
Dünya Kupası'ndan sonra emeklilik mi?
Minnesota, Rodriguez’in sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatma seçeneğine sahipti, ancak bu kararın 1 Haziran’a kadar alınması gerekiyordu ve haberlere göre 34 yaşındaki oyuncunun istekleriyle uyumlu olması gerekiyordu. The Athletic’e göre Rodriguez’in Çarşamba günü Minnesota’nın Colorado Rapids ile oynayacağı maçın ardından ayrılması bekleniyor. Eğer sahaya çıkarsa bu, kariyerinin son kulüp maçı olabilir; zira Kolombiya’dan gelen haberlere göre, Dünya Kupası’nın ardından emekliliği düşündüğü belirtiliyor.
James'in MLS'deki kariyerine ilişkin istatistikler
Rodriguez'in bu yazki turnuvada Kolombiya'nın en önemli oyuncusu olması bekleniyor, ancak Minnesota'da bu beklentilerin çok uzağında kaldı. Kulüp için toplamda altı maçta forma giydi, ancak çoğunlukla kadroda yer almadı.
En iyi performansı, 25 Nisan'da LAFC karşısında, Loons'un 1-0'lık dar bir mağlubiyet aldığı maçta 63 dakika oynadığı zaman sergilemiş olabilir.
Tek teselli edici nokta, eski Real Madrid yıldızının "Designated Player" statüsünde olmaması ve daha düşük bir maaşla takıma katılmış olmasıdır.
Genel anlatıya uyuyor
Rodriguez'in Minnesota'da etkisiz kalması, orta saha oyuncusunun son dönemdeki gidişatını sürdürüyor. 2014 Dünya Kupası'nda parlamasından bu yana Kolombiya milli takımında sık sık başarılı performanslar sergilese de, bu formunu kulüp düzeyinde tekrarlayamadı. Sonuç olarak, Real Madrid, Everton, Al-Rayyan, León ve diğer takımlarda forma giyerek dünyanın dört bir yanını dolaştı. Rodriguez, Pazar veya Çarşamba günü Minnesota'nın maçlarında forma giyemezse, bu, Rayo Vallecano'da oynadığı altı lig maçını geride bırakarak kariyerinin en kısa kulüp macerası olacak.
Şimdi ne olacak?
Minnesota United, Pazar günü Austin FC ile karşılaşacak, ardından Çarşamba günü Colorado Rapids ile oynayacak. Kolombiya, 17 Haziran'da Özbekistan ile ilk Dünya Kupası maçını oynayacak.