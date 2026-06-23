Kolombiya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Kolombiya’nın iç saha forması, ülkenin geleneksel parlak sarı rengini ön plana çıkarırken, kırmızı ve mavi detaylarla vurgulanarak bir bakışta tanınabilir üç renkli bir kimlik oluşturuyor. Büyülü gerçekçilikten ilham alan forma, kumaşın her yerine yayılmış ince bir kelebek deseni barındırıyor; bu desen, Gabriel García Márquez’in eserlerinde ün kazanan sarı kelebeklere bir saygı duruşu niteliğinde olup, dönüşümü, umudu ve Kolombiya’nın fantezi ile gerçekliğin benzersiz birleşimini simgeliyor. Forma, mavi şort ve kırmızı çoraplarla eşleştirilerek klasik Kolombiya görünümünü tamamlıyor.

Replika forma 90 £, orijinal versiyonu ise 120 £ fiyatla satışta.