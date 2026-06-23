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Colombia World Cup 26 kit - Diazadidas
Angelica Daujotas

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Kolombiya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Kolombiya
Dünya Kupası

Kolombiya, büyülü gerçekçilik ve ulusal gururdan ilham alan Dünya Kupası formalarını tanıttı

Kolombiya’nın 2026 Dünya Kupası formaları, kültürel sembolizmi en son teknoloji adidas ürünleriyle birleştirerek dikkatleri üzerine çekecek. Yeni koleksiyon, yenilikçi performans malzemelerini Kolombiya kimliğine atıfta bulunan unsurlarla harmanlayarak taraftarlara hem taze bir görünüm hem de derin bir anlam sunuyor.

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Mağaza: Kolombiya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • adidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 3adidas

    Kolombiya Ev Forması

    Kolombiya’nın iç saha forması, ülkenin geleneksel parlak sarı rengini ön plana çıkarırken, kırmızı ve mavi detaylarla vurgulanarak bir bakışta tanınabilir üç renkli bir kimlik oluşturuyor. Büyülü gerçekçilikten ilham alan forma, kumaşın her yerine yayılmış ince bir kelebek deseni barındırıyor; bu desen, Gabriel García Márquez’in eserlerinde ün kazanan sarı kelebeklere bir saygı duruşu niteliğinde olup, dönüşümü, umudu ve Kolombiya’nın fantezi ile gerçekliğin benzersiz birleşimini simgeliyor. Forma, mavi şort ve kırmızı çoraplarla eşleştirilerek klasik Kolombiya görünümünü tamamlıyor.

    Replika forma 90 £, orijinal versiyonu ise 120 £ fiyatla satışta.

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    Kolombiya Deplasman Forması

    Deplasman forması, Kolombiya’nın eşsiz biyolojik çeşitliliğini kutluyor ve ülkenin iki kıyı şeridinin renk paletini harmanlıyor. Tasarımda, Pasifik Okyanusu’nun koyu mavi tonları ile Karayip Denizi’nin açık mavi tonlarını bir araya getiren ve kademeli dikey çizgilerle hayat bulan, tüm yüzeyi kaplayan tekrarlanan bir desen yer alıyor. 3 şerit, manşetler ve logolar boyunca uzanan cesur sarı süsleme detayı, boyun arkasındaki “COLOMBIA” yazısında da tekrarlanarak, gurur duygusu ve vatanla olan bağı çağrıştırıyor. 

    Replika formanın fiyatı 90 sterlin, orijinal versiyonun fiyatı ise 120 sterlin.

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Dünya Kupası
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Kolombiya
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Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
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