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Millonarios v Bucaramanga - Liga BetPlay DIMAYOR II-2024Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Kolombiya genelinde büyük yıkıma yol açan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kolombiya futbolu askıya alındı

Kolombiya
Millonarios
Deportivo Cali
Kolombiya 1

Kolombiya'yı vuran yıkıcı 7,4 büyüklüğündeki depremin en az 20 kişinin ölümüne ve geniş çaplı yıkıma yol açmasının ardından ülke genelinde profesyonel futbol askıya alındı. Ligin yönetim organı Dimayor, erkekler ve kadınlar en üst liglerindeki programlanan tüm maçların 24 saat ertelendiğini doğruladı.

  • Doğal afet maçları durdurdu

    Kolombiya Futbolu Ana Bölümü Dimayor, pazartesi günü ülke genelinde çeşitli bölgeleri vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yurt içi organizasyonları geçici olarak askıya aldı. Doğal afet, altyapıda geniş çaplı hasara yol açtı ve birçok büyük şehirde en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Erteleme kararı, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla üst lig, Yükselme Turnuvası ve kadınlar liginin tamamındaki tüm karşılaşmaları kapsıyor.

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  • Millonarios v Bucaramanga - Liga BetPlay DIMAYOR II-2024Getty Images Sport

    Yönetim organı açıklama yayımladı

    Ulusal futbol otoriteleri, sahada yer alan taraftarları, oyuncuları ve maç günü görev yapan personeli korumak için kararlı adımlar atarak hızla harekete geçti.

    resmî bir açıklamada, Dimayor, kolektif güvenliği önceliklendirmek amacıyla müsabaka takviminin yeniden düzenlendiğini doğruladı: "Maçlar, daha önce planlandıkları saatlerde bu salı, 11 Ağustos'ta oynanacak. Aynı şekilde, salı günü planlanan maçlar da aynı saatlerde çarşamba, 12 Ağustos'ta oynanacak."

    Yönetim organı ayrıca, trajediden etkilenenler için tüm Kolombiya futbol ekosistemi adına derin taziyelerini de iletti: "Dimayor olarak ve Kolombiya Profesyonel Futbolu'nun 36 kulübü adına, bu olayın sonucunda endişe ve zorluk dolu anlardan geçen ailelere ve topluluklara destek, güç ve dayanışma mesajı gönderiyoruz."

  • Trajedi futbol camiasını birleştirdi

    Resmî taziye mesajı, Kolombiya ulusal bir krizle mücadele ederken Dimayor'un 36 üye kulübünün ortak üzüntüsünü yansıtıyor. Bu felaket, yoğun iç fikstür takviminin ortasında yaşanırken organizatörleri stadyumların yapısal güvenliğini ve maç sahalarına ulaşım bağlantılarını değerlendirmeye zorluyor. Futbol camiasından gelen manevi destek, etkilenen toplulukların sıkıntısını hafifletmeye yönelik ulusal dayanışma hamlesinin kritik bir unsurunu oluşturuyor.

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  • Millonarios v Bucaramanga - Liga BetPlay DIMAYOR II-2024Getty Images Sport

    Kısa bir gecikme yeniden başlamanın önüne geçti

    Ertelenen lig maçlarının artık 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günlerinden itibaren kademeli olarak yeniden başlaması öngörülüyor. Ancak maçların yeniden başlatılmasının uygulanabilirliği, depremden etkilenen bölgelerdeki stadyum altyapısına yönelik güvenlik değerlendirmelerine ve lojistik hazırlık durumuna büyük ölçüde bağlı olmaya devam ediyor. Dimayor ve üye kulüpleri, uzun vadeli takvim planlamalarını teyit etmeden önce ülkedeki acil durum tablosunu yakından izlemeyi sürdürüyor.