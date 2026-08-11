Ulusal futbol otoriteleri, sahada yer alan taraftarları, oyuncuları ve maç günü görev yapan personeli korumak için kararlı adımlar atarak hızla harekete geçti.

resmî bir açıklamada, Dimayor, kolektif güvenliği önceliklendirmek amacıyla müsabaka takviminin yeniden düzenlendiğini doğruladı: "Maçlar, daha önce planlandıkları saatlerde bu salı, 11 Ağustos'ta oynanacak. Aynı şekilde, salı günü planlanan maçlar da aynı saatlerde çarşamba, 12 Ağustos'ta oynanacak."

Yönetim organı ayrıca, trajediden etkilenenler için tüm Kolombiya futbol ekosistemi adına derin taziyelerini de iletti: "Dimayor olarak ve Kolombiya Profesyonel Futbolu'nun 36 kulübü adına, bu olayın sonucunda endişe ve zorluk dolu anlardan geçen ailelere ve topluluklara destek, güç ve dayanışma mesajı gönderiyoruz."