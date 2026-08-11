Getty Images Sport
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Kolombiya genelinde büyük yıkıma yol açan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kolombiya futbolu askıya alındı
Doğal afet maçları durdurdu
Kolombiya Futbolu Ana Bölümü Dimayor, pazartesi günü ülke genelinde çeşitli bölgeleri vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yurt içi organizasyonları geçici olarak askıya aldı. Doğal afet, altyapıda geniş çaplı hasara yol açtı ve birçok büyük şehirde en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Erteleme kararı, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla üst lig, Yükselme Turnuvası ve kadınlar liginin tamamındaki tüm karşılaşmaları kapsıyor.
- Getty Images Sport
Yönetim organı açıklama yayımladı
Ulusal futbol otoriteleri, sahada yer alan taraftarları, oyuncuları ve maç günü görev yapan personeli korumak için kararlı adımlar atarak hızla harekete geçti.
resmî bir açıklamada, Dimayor, kolektif güvenliği önceliklendirmek amacıyla müsabaka takviminin yeniden düzenlendiğini doğruladı: "Maçlar, daha önce planlandıkları saatlerde bu salı, 11 Ağustos'ta oynanacak. Aynı şekilde, salı günü planlanan maçlar da aynı saatlerde çarşamba, 12 Ağustos'ta oynanacak."
Yönetim organı ayrıca, trajediden etkilenenler için tüm Kolombiya futbol ekosistemi adına derin taziyelerini de iletti: "Dimayor olarak ve Kolombiya Profesyonel Futbolu'nun 36 kulübü adına, bu olayın sonucunda endişe ve zorluk dolu anlardan geçen ailelere ve topluluklara destek, güç ve dayanışma mesajı gönderiyoruz."
Trajedi futbol camiasını birleştirdi
Resmî taziye mesajı, Kolombiya ulusal bir krizle mücadele ederken Dimayor'un 36 üye kulübünün ortak üzüntüsünü yansıtıyor. Bu felaket, yoğun iç fikstür takviminin ortasında yaşanırken organizatörleri stadyumların yapısal güvenliğini ve maç sahalarına ulaşım bağlantılarını değerlendirmeye zorluyor. Futbol camiasından gelen manevi destek, etkilenen toplulukların sıkıntısını hafifletmeye yönelik ulusal dayanışma hamlesinin kritik bir unsurunu oluşturuyor.
- Getty Images Sport
Kısa bir gecikme yeniden başlamanın önüne geçti
Ertelenen lig maçlarının artık 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günlerinden itibaren kademeli olarak yeniden başlaması öngörülüyor. Ancak maçların yeniden başlatılmasının uygulanabilirliği, depremden etkilenen bölgelerdeki stadyum altyapısına yönelik güvenlik değerlendirmelerine ve lojistik hazırlık durumuna büyük ölçüde bağlı olmaya devam ediyor. Dimayor ve üye kulüpleri, uzun vadeli takvim planlamalarını teyit etmeden önce ülkedeki acil durum tablosunu yakından izlemeyi sürdürüyor.
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