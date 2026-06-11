Deneyimli oyun kurucu Rodriguez, formda olan vatandaşı Diaz’ın şimdiden modern futbolcuların en seçkinleri arasına girdiğine inanıyor. Kanat oyuncusunun futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanma şansını değerlendiren Rodriguez, Fabrizio Romano’nun aktardığına göre şöyle konuştu: “Luis Diaz’ın Ballon d’Or’u kazanması, neden olmasın? Bana göre o şu anda dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında. Finale çıkarsak, Ballon d’Or’u kazanabilir.”