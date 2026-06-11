AFP
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Kolombiya Dünya Kupası'na hazırlanırken James Rodriguez, Luis Diaz'ın Ballon d'Or adaylığını destekliyor
Diaz, Bayern'deki ilk sezonunda göz dolduruyor
Diaz, Bayern Münih ile geçirdiği muhteşem bir lig sezonunun ardından turnuvaya katılıyor; bu sezon hem Bundesliga hem de DFB-Pokal şampiyonluklarını kazandı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda toplamda 26 gol ve 23 asist kaydetti; ligde ondan daha fazla asist yapan tek isim takım arkadaşı Michael Olise oldu.
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Diaz'ın büyük başarılar elde edeceği öngörülüyor
Deneyimli oyun kurucu Rodriguez, formda olan vatandaşı Diaz’ın şimdiden modern futbolcuların en seçkinleri arasına girdiğine inanıyor. Kanat oyuncusunun futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanma şansını değerlendiren Rodriguez, Fabrizio Romano’nun aktardığına göre şöyle konuştu: “Luis Diaz’ın Ballon d’Or’u kazanması, neden olmasın? Bana göre o şu anda dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında. Finale çıkarsak, Ballon d’Or’u kazanabilir.”
Kolombiya futbol tarihinin izinde
Başarılı bir uluslararası performans, Diaz'ı bu prestijli ödülü kazanan ilk Kolombiyalı oyuncu yapabilir. Radamel Falcao, 2012'de beşinci olarak ülkesinin en iyi derecesini elde etmişti; Rodriguez ise unutulmaz 2014 Altın Ayakkabı performansının ardından sekizinci olmuştu. 2026 Ballon d'Or töreni, tarihi 70. yıl dönümünü kutlamak için Paris'ten Londra'ya taşınarak 26 Ekim'de düzenlenecek olması nedeniyle, heyecan daha da artmış durumda.
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Grup K'nın açılış maçı yaklaşıyor
Kolombiya, yıldız oyuncularının kulüplerinde sergiledikleri muhteşem performansı milli takımda da tekrarlamayı hedeflerken, taktik hazırlıklarını son aşamaya getiriyor. Tam kadro ve tam formda olan Güney Amerikalılar, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve güçlü rakip Portekiz ile heyecan verici bir grup aşaması bekliyor. Dünya Kupası macerası 18 Haziran’da Özbekistan karşısında resmen başlayacak ve Nestor Lorenzo’nun takımı, turnuvadaki büyük hedefleri için ilk sınavını bu maçta verecek.