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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Kolo Muani uzaklaşıyor; Juventus, Pellegrino ile Vlahovic’in sansasyonel dönüşü arasında kararsız

Juventus
Transfers
M. Pellegrino
D. Vlahovic

Juventus takımının forvet kadrosu için zorlu görüşmeler

Randal Kolo Muani, Paris Saint-Germain’in talebi nedeniyle Juventus’tan yeniden uzaklaşıyor; bu talep, Bianconeri için ulaşılamaz bir rakamın altında kalmıyor. Genel Müdür Giovanni Carnevali bunu şöyle açıklıyor: “Talep çok yüksek; ya bir anlaşmaya varırız ya da başka bir oyuncuya yöneliriz. Talep 45 milyonun üzerinde; bugün transfer yapmak kolay, sadece para harcamak yeterli ama rakamlar çok yüksek.”


Şu ana kadar bonuslar dahil en fazla 40 milyon teklif eden Juventus’un teklifini yükseltmesi pek olası görünmüyor. Dolayısıyla, PSG talebini düşürmezse, 1998 doğumlu forvetin Juventus’a ilgi duymasına rağmen transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.


  • PELLEGRINO POLE'DE

    Juventus bu nedenle seçeneklerini değerlendiriyor ve alternatif yolları düşünüyor; bunlardan ilki, Parma’da forma giyen Arjantinli Mateo Pellegrino’ya yöneliyor. Parma ile ilişkiler mükemmel durumda ve kulüp, oyuncunun transferine tam destek veriyor. Juve’nin şu ana kadarki teklifi, kolayca yerine getirilebilecek şartlar altında (Serie A’da 10. sıra) 30 milyonluk satın alma zorunluluğu içeren bir yıllık ücretli kiralama oldu. Parma ise onu yaklaşık 30 milyon karşılığında, ancak kesin transfer olarak elinden çıkarmaya hazır. Ya da alternatif olarak, çok daha yüksek bedelli bir kiralama anlaşması yapmayı düşünüyor. Taraflar önümüzdeki saatler içinde bu konuyu yeniden görüşecek.



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  • SORLOTH PİSTİ

    İkinci seçenek ise Alexander Sorloth ile ilgili. Juventus ile Atlético Madrid arasındaki temaslar, bir dizi ortak ilgi alanı sayesinde önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacak gibi görünüyor. Juventus’a geri dönen ancak Atlético’nun radarında hâlâ yer alan Nico González’den yola çıkarak, diğer oyunculara da yayılacak bir görüşme süreci şekillenebilir. Bunların arasında elbette Sorloth da yer alıyor; Juventus, geçtiğimiz haftalarda hücumunu güçlendirmek için ana hedeflerinden biri olarak bu forveti belirlemişti. Spalletti, fiziksel olarak güçlü ve yapılı bir “9 numara” arıyor; Norveçli oyuncu bu özellikleri mükemmel bir şekilde bünyesinde barındırıyor. Sorloth ise daha önce Juventus’a transfer olma ihtimalinden memnuniyet duyduğunu belirtmişti.


    Forvet, Dünya Kupası başlamadan önce geleceğini netleştirmek istemişti ve belki de gösterdiği performans ışığında her şeyi sezmişti, ancak şimdi Norveç’in Dünya Kupası macerası sona erdiğine göre karar verme zamanı geldi. En büyük engel ise mali konudur. Atlético Madrid, Nico Gonzalez’in değerini 20 milyon avrodan fazla görmezken, Juventus ise Sorloth için belirlenen 35 milyon avroluk talebi mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor. Şimdi göreceğiz ki, Dünya Kupası’nda atamadığı goller Atlético Madrid’i taleplerini düşürmeye zorlayacak mı? Ve Juventus bu tip bir forvetle hâlâ ilgilenecek mi?


  • Peki ya VLAHOVIC?

    Üçüncü ve son seçenek, 30 Haziran’da Juventus ile olan sözleşmesini sona erdiren ve şu ana kadar sözleşme taleplerini (sezon başına en az 8 milyon maaş artı menajerler için cömert bir imza bonusu) kabul etmeye istekli bir kulüp bulamayan Dusan Vlahovic konusunda çarpıcı bir U dönüşü öngören senaryodur. Kim bilir, belki de Juve’nin yeni bir as forvet bulmadaki zorlukları ve Sırp oyuncunun yaşadığı zorluklar, tarafları yeniden biraraya getirip sözleşme yenilemesini, bu kez Bianconeri’nin teklifine (sezon başına en fazla 6 milyon) dayalı olarak yeniden görüşmeye sevk eder.


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