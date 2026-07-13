Kolo Muani uzaklaşıyor; Juventus, Pellegrino ile Vlahovic’in sansasyonel dönüşü arasında kararsız

Randal Kolo Muani, Paris Saint-Germain’in talebi nedeniyle Juventus’tan yeniden uzaklaşıyor; bu talep, Bianconeri için ulaşılamaz bir rakamın altında kalmıyor. Genel Müdür Giovanni Carnevali bunu şöyle açıklıyor: “Talep çok yüksek; ya bir anlaşmaya varırız ya da başka bir oyuncuya yöneliriz. Talep 45 milyonun üzerinde; bugün transfer yapmak kolay, sadece para harcamak yeterli ama rakamlar çok yüksek.”





Şu ana kadar bonuslar dahil en fazla 40 milyon teklif eden Juventus’un teklifini yükseltmesi pek olası görünmüyor. Dolayısıyla, PSG talebini düşürmezse, 1998 doğumlu forvetin Juventus’a ilgi duymasına rağmen transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.



