Randal Kolo Muani'nin Sassuolo karşısındaki kötü performansının ardından bile Luciano Spalletti, Fransız forvetten desteğini çekmedi: "Kolo Muani'yi daha fazla oyuna sokmalıyız. Rakipler adam adama oynadığında, topu santrfora gönderip onun tutmasını sağlamalı ve ardından destek vermeliyiz. Oysa bunu çok az yaptık, her ne kadar bazı durumlarda onun da daha acımasız olması gerekse de, bu doğru". Spalletti'nin başka türlüsünü yapması da mümkün değil, farklı bir şey söylemesi de. Nick Woltemade ile birlikte Kolo Muani, Juventus kadrosunda yer alan iki gerçek santrfordan biri; Arek Milik bu hesaba dahil değil (UEFA ve Serie A listelerinin dışında) ve teknik direktörün, Frosinone maçının ardından yaptığı iğnelemeyi bir kenara bırakırsak, Eylül ayında onu gözden çıkarması zaten düşünülemez.
Çeviri:
Kolo Muani, o kaybedilen top ve gol atamayan 50 milyonluk bir saplantı: NEC ve Atalanta karşısında son şanslar
O top kaybı
Sassuolo karşısında Kolo Muani, oyunun her anında adeta bir hayaletti: boşa çıkmakta, top kontrolünde ve kaleye şutta. Hiç şut denemedi; hatta bunu yapma fırsatı bulduğunda 94. dakikada şut çekmek yerine ceza sahasında talihsiz bir çalımda ısrar edip topu kaybetti ve bu da Sassuolo'nun 3-2'lik golünün başlangıcı oldu. Bu golü (istemeyerek) eski Juventuslu Adzic attı ve Juventus cephesinde teknik direktörden taraftarlara kadar herkesin sinirlerini altüst etti.
Spalletti'nin tercihleri
Sözleriyle Spalletti, Kolo Muani’yi hâlâ savunuyor ve söylendiği gibi başka türlüsünü de yapamaz. Ancak işin pratiğinde, Certaldo’lu teknik adamın elindeki tüm çözümleri düşündüğüne şüphe yok; çünkü perşembe günü Avrupa Ligi’nde NEC Nijmegen karşısında oynanacak maçın ve özellikle de pazar günü ligde Atalanta ile oynanacak karşılaşmanın, Juventus’un sezonu açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıdığı herkes için açık. Önümüzdeki iki maçta Kolo Muani’nin yine süre ve fırsat bulacağı kesin; hem oynayıp hem de bu sezon henüz atamadığı golü bulmak için. Bunu iki maçta da ilk 11’de mi yapacağı, yoksa kulübeden gelerek mi sahaya çıkacağı ise belirsizliğini koruyor. Tek forvet olarak mı yoksa Woltemade ile birlikte mi oynayacağı da öyle; bu durumda ileri uçta onun mu yer alacağı, Alman oyuncunun ise ikinci forvet mi olacağı, yoksa tam tersinin mi gerçekleşeceği görülecek. Her halükarda, eski Tottenham oyuncusunun fazla şansı kalmadı ve artık sahada geçireceği her dakika onun için belirleyici olacak.
Düşük profilli bir takıntı
Konu Kolo Muani'ye ve mevcut performansına geldiğinde, Juventus'ta üç farklı yöneticinin, farklı dönemlerde, 1998 doğumlu oyuncunun peşine neredeyse bir saplantı gibi düşmesinin nedeni hâlâ gizemini koruyor. Önce Giuntoli, onu Ocak 2025'te kiralık olarak kadroya kattı; ardından Comolli, 2025 yazı boyunca onu boşuna kovaladı; son olarak da Carnevali, 2026 yazında uzun süren görüşmelerin ardından oyuncuyu 38 milyon avro sabit bedel artı 12 milyon avro bonus karşılığında bonservisiyle transfer etti.
"Juventus'un olduğundan daha alt seviyede bir kulübe dönüştüğünü düşünemeyiz. Bir döngünün içindeyiz, zorluklar da olacak, yeniden zirveye dönme ihtimali de", dedi Juventus CEO'su Giovanni Carnevali dün. Bugün ortaya çıkan izlenim ise, Kolo Muani'ye yönelme tercihinin bütünüyle, bugün tarihiyle kıyaslandığında daha alt bir ölçekte kalmaktan çıkmakta zorlanan bir Juventus'a ait olduğu yönünde. Bir dönem Juventus, örneğin Fransa'nın mevkilerine göre en iyi isimlerini kadrosuna katabiliyordu; Platini'den Zidane'a, Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira ve Pogba'ya kadar. Bugün ise Yaşlı Hanım, Kolo Muani'yi Torino'ya geri getirebilmek için bir yıl harcıyor; oysa oyuncu Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı ve şu anda Fransa'nın en iyi on forveti arasında bile değil.
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