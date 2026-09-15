Kolo Muani, o kaybedilen top ve gol atamayan 50 milyonluk bir saplantı: NEC ve Atalanta karşısında son şanslar

Konu Kolo Muani'ye ve mevcut performansına geldiğinde, Juventus'ta üç farklı yöneticinin, farklı dönemlerde, 1998 doğumlu oyuncunun peşine neredeyse bir saplantı gibi düşmesinin nedeni hâlâ gizemini koruyor. Önce Giuntoli, onu Ocak 2025'te kiralık olarak kadroya kattı; ardından Comolli, 2025 yazı boyunca onu boşuna kovaladı; son olarak da Carnevali, 2026 yazında uzun süren görüşmelerin ardından oyuncuyu 38 milyon avro sabit bedel artı 12 milyon avro bonus karşılığında bonservisiyle transfer etti.





"Juventus'un olduğundan daha alt seviyede bir kulübe dönüştüğünü düşünemeyiz. Bir döngünün içindeyiz, zorluklar da olacak, yeniden zirveye dönme ihtimali de", dedi Juventus CEO'su Giovanni Carnevali dün. Bugün ortaya çıkan izlenim ise, Kolo Muani'ye yönelme tercihinin bütünüyle, bugün tarihiyle kıyaslandığında daha alt bir ölçekte kalmaktan çıkmakta zorlanan bir Juventus'a ait olduğu yönünde. Bir dönem Juventus, örneğin Fransa'nın mevkilerine göre en iyi isimlerini kadrosuna katabiliyordu; Platini'den Zidane'a, Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira ve Pogba'ya kadar. Bugün ise Yaşlı Hanım, Kolo Muani'yi Torino'ya geri getirebilmek için bir yıl harcıyor; oysa oyuncu Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı ve şu anda Fransa'nın en iyi on forveti arasında bile değil.



