Randal Kolo Muani'nin Sassuolo karşısındaki kötü performansının ardından da Luciano Spalletti, Fransız forvetten vazgeçmedi: "Kolo Muani'yi daha fazla oyuna sokmalıyız. Rakipler bire bir oynadığında, ilk santrfora oynanır; topu tutması sağlanır ve ardından destek verilir. Biz ise bunu çok az yaptık, her ne kadar bazı durumlarda onun da daha acımasız olması gerekse de, bu doğru". Spalletti'nin başka türlü davranması da mümkün değil, farklı bir şey söylemesi de. Nick Woltemade ile birlikte Kolo Muani, Juventus kadrosunda yer alan tek iki santrfordan biri, Arek Milik hariç (UEFA ve Serie A listelerinin dışında), ve teknik direktörün onu daha Eylül ayında gözden çıkarması zaten düşünülemez; Frosinone maçının ardından yaptığı göndermeyi bir kenara bırakırsak.
Çeviri:
Kolo Muani, o kaybedilen top ve 50 milyonluk, gol atamayan bir takıntı: NEC ve Atalanta karşısında son şanslar
O kaybedilen top
Sassuolo karşısında Kolo Muani, oyunun her anında adeta bir hayaletti: boş alanda topla buluşma konusunda, top kontrolünde ve kaleye şutta. Tek bir denemede bile bulunmadı; hatta fırsatını yakaladığında, 94. dakikada şut çekmek yerine ceza sahasında talihsiz bir çalıma gereksiz yere ısrar etti ve Sassuolo'nun 3-2'lik golünün başlangıcına yol açan top kaybını yaptı. Bu gol, (istemeden) eski Juventuslu Adzic'in imzasını taşırken, Juventus cephesinde teknik direktörden taraftarlara kadar herkesin sinirlerini altüst etti.
Spalletti'nin tercihleri
Sözleriyle Spalletti, Kolo Muani’yi hâlâ savunuyor ve zaten başka türlüsü de mümkün değil. Ancak işin pratiğinde, Certaldo’lu teknik adamın elindeki tüm çözümleri düşündüğüne şüphe yok; çünkü perşembe günü Avrupa Ligi’nde NEC Nijmegen ile oynanacak maçın ve özellikle pazar günü ligde Atalanta karşılaşmasının, Juventus’un sezonu açısından şimdiden önemli bir kırılma noktası olduğu herkesin malumu. Önündeki iki maçta, Kolo Muani’nin yine süre ve fırsat bulacağı kesin; hem oynamak hem de bu sezon henüz atamadığı golü bulmak için. Bunu iki karşılaşmada da ilk 11’de mi yapacağı, yoksa yedek kulübesinden mi geleceği ise belirsiz. Tek santrfor olarak mı oynayacağı, yoksa Woltemade ile birlikte mi sahada olacağı da öyle; bu durumda ileri uçta onun mu görev yapacağı, Alman oyuncunun mu ikinci forvet olarak oynayacağı, yoksa tam tersinin mi olacağı da soru işareti. Her hâlükârda, eski Tottenham oyuncusu için fırsatlar artık fazla olmayacak ve bundan sonra sahada geçireceği her dakika onun için belirleyici olacak.
Düşük profilli bir takıntı
Konu Kolo Muani'ye ve mevcut performansına geldiğinde, Juventus'ta üç farklı yöneticinin, farklı dönemlerde, 1998 doğumlu oyuncunun peşine neredeyse bir takıntı gibi düşmesinin nedeni hâlâ gizemini koruyor. Önce Giuntoli, onu Ocak 2025'te kiralık olarak takıma kattı, ardından Comolli, 2025 yazı boyunca onu boşuna kovaladı, ve son olarak Carnevali, 2026 yazındaki uzun pazarlıkların ardından onu 38 milyon avro sabit ücret artı 12 milyon avro bonus karşılığında bonservisiyle transfer etti.
"Juventus'un olduğundan daha alt seviyede bir kulübe dönüştüğünü düşünemeyiz. Bir döngü içindeyiz, zorluklar da olacak, yeniden zirveye dönme ihtimali de" ifadelerini dün Juventus CEO'su Giovanni Carnevali kullandı. Ancak bugün oluşan izlenim, Kolo Muani'ye yönelme kararının tamamen, bugün tarihinde sahip olduğu seviyenin daha altındaki bir boyuttan çıkmakta zorlanan bir Juventus'a ait olduğu yönünde. Bir zamanlar Juventus, örneğin Fransa'nın mevki mevki en iyilerini, Platini'den Zidane'a, Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira ve Pogba'ya kadar kadrosuna katabilecek güçteydi; bugün ise Yaşlı Hanım, Kolo Muani'yi Torino'ya geri getirmek için bir yıl harcıyor. Oysa oyuncu Dünya Kupası'na çağrılmadı ve şu anda Fransız forvetler arasında en iyi ilk on içinde bile değil.
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