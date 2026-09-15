Konu Kolo Muani'ye ve mevcut performansına geldiğinde, Juventus'ta üç farklı yöneticinin, farklı dönemlerde, 1998 doğumlu oyuncunun peşine neredeyse bir takıntı gibi düşmesinin nedeni hâlâ gizemini koruyor. Önce Giuntoli, onu Ocak 2025'te kiralık olarak takıma kattı, ardından Comolli, 2025 yazı boyunca onu boşuna kovaladı, ve son olarak Carnevali, 2026 yazındaki uzun pazarlıkların ardından onu 38 milyon avro sabit ücret artı 12 milyon avro bonus karşılığında bonservisiyle transfer etti.





"Juventus'un olduğundan daha alt seviyede bir kulübe dönüştüğünü düşünemeyiz. Bir döngü içindeyiz, zorluklar da olacak, yeniden zirveye dönme ihtimali de" ifadelerini dün Juventus CEO'su Giovanni Carnevali kullandı. Ancak bugün oluşan izlenim, Kolo Muani'ye yönelme kararının tamamen, bugün tarihinde sahip olduğu seviyenin daha altındaki bir boyuttan çıkmakta zorlanan bir Juventus'a ait olduğu yönünde. Bir zamanlar Juventus, örneğin Fransa'nın mevki mevki en iyilerini, Platini'den Zidane'a, Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira ve Pogba'ya kadar kadrosuna katabilecek güçteydi; bugün ise Yaşlı Hanım, Kolo Muani'yi Torino'ya geri getirmek için bir yıl harcıyor. Oysa oyuncu Dünya Kupası'na çağrılmadı ve şu anda Fransız forvetler arasında en iyi ilk on içinde bile değil.



