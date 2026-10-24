Davide Nicola, Venezia teknik direktörü olarak Serie A'nın sekizinci haftasındaki Genoa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu: "Napoli karşısında aldığımız galibiyet bizi memnun ediyor ancak sonuçlardan söz etmeden önce bizi rekabetçi kılan çalışma sürecine odaklanmalıyız. Son sıradayız ve hem karşılaşacağımız atmosfer hem de rakibin kalitesi nedeniyle iyi bir performans sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Savunmada da hücumda da hatlar arasındaki mesafeyi kısa tutup kompakt kalmayı öğrenmeliyiz. Bunlar alışkanlık hâline gelmeli. Oyunculardan her şeyi hemen yapmalarını bekleyemem ama her hafta ilerleme kaydetmeliyiz. Genoa mı? Çok yetkin bir teknik direktörü ve özellikle forvet arkasında ve hücumda kaliteli oyuncuları olan güçlü bir takım. Zorlu bir atmosferle karşılaşacağız ama rekabet edecek gücümüz var."
Kolo Muani konusunda Spalletti gibi mi? Nicola: "Adams kim olduğunu göstermek istiyor"
Son olarak Akor Adams'a bir kez daha sahip çıktı. Napoli maçının ilk yarısında taraftarlardan gelen tepkilerin ardından şunları söyledi: "İyi antrenman yapan, formasına saygı duyan ve takımı için her şeyini veren bir oyuncu görüyorum. Her zaman onun yanında olacağım. Hedefimize ulaşmamız için çok önemli olacağından tüm camiayla birlik oluşturmak istiyorum. Ben Adams'a, Spalletti'nin Kolo Muani'ye davrandığı gibi mi davranıyorum? İçinde bulunmadığım ve bilmediğim durumlarla kendimi asla kıyaslamam.Bunlar yuhalama bile değildi. Öncelikle taraftarlar düşündükleri her şeyi dile getirme hakkına sahip" sözlerini TuttoJuve.com aktardı. "Benim anlatmak istediğim şu: Burada Venezia için her şeyi yapma zihniyetine sahip olmayan bir Venezia oyuncusu varsa bunu ilk fark eden ben olurum. Ama kim olduğunu göstermek isteyen birinin yapması gerektiği gibi antrenman yapan, temsil ettiklerine büyük saygı duyan ve hedef için her şeyini veren bir oyuncu görüyorum. Böyle bir oyuncunun, taraftarlar gibi ben de her zaman yanında olacağım".
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