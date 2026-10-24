Son olarak Akor Adams'a bir kez daha sahip çıktı. Napoli maçının ilk yarısında taraftarlardan gelen tepkilerin ardından şunları söyledi: "İyi antrenman yapan, formasına saygı duyan ve takımı için her şeyini veren bir oyuncu görüyorum. Her zaman onun yanında olacağım. Hedefimize ulaşmamız için çok önemli olacağından tüm camiayla birlik oluşturmak istiyorum. Ben Adams'a, Spalletti'nin Kolo Muani'ye davrandığı gibi mi davranıyorum? İçinde bulunmadığım ve bilmediğim durumlarla kendimi asla kıyaslamam.Bunlar yuhalama bile değildi. Öncelikle taraftarlar düşündükleri her şeyi dile getirme hakkına sahip" sözlerini TuttoJuve.com aktardı. "Benim anlatmak istediğim şu: Burada Venezia için her şeyi yapma zihniyetine sahip olmayan bir Venezia oyuncusu varsa bunu ilk fark eden ben olurum. Ama kim olduğunu göstermek isteyen birinin yapması gerektiği gibi antrenman yapan, temsil ettiklerine büyük saygı duyan ve hedef için her şeyini veren bir oyuncu görüyorum. Böyle bir oyuncunun, taraftarlar gibi ben de her zaman yanında olacağım".







