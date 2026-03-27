Goal.com
Canlı
cm grafica kolo muani juventus hi 2 1Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Kolo Muani, Juventus'u öncelikli tercih olarak belirledi. PSG'nin planlarında yer almıyor ve yurt dışından cazip teklifler aldı

Transfers

Şu anda Tottenham'a kiralanmış olan forvetin adı, Juventus için yeniden gündeme geldi

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski ve... Randal Kolo Muani. Juventus için önümüzdeki yaz transfer dönemi, özellikle forvet hattı açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Şu anda kadroda bulunan üç oyuncudan hiçbirinin Torino'da kalacağı kesin değil; hatta yaz boyunca Continassa'ya bir değil, iki üst düzey forvetin gelme ihtimali oldukça yüksek.


Juventus yönetimi elbette şimdiden birçok cephede harekete geçti ve sözleşmesi sona eren oyuncuların (Vlahovic ve Lewandowski) kararlarını beklerken, Torino'da büyük bir transfer pişmanlığı olarak görülen, şu anda PSG'den Tottenham'a kiralanmış olan Fransız forvetle ilgili dosya resmi olarak yeniden açıldı. Fabrizio Romano'nun bugün aktardığına göre, oyuncunun isteği Comolli ve Chiellini'nin teklifini beklemek.


  • JUVE DENİYOR

    2024/2025 kış transfer döneminde onu Torino'ya transfer ettikten, 2025/2026 yazında Torino'da tutmaya çalışıp daha sonra Lois Openda'ya yöneldikten ve 2026 kış transfer döneminde onu ikna etmeye çalıştıktan sonra, Juventus, bu günlerde 1998 doğumlu Fransız forvetin kapısını tekrar çaldı ve kapının aralık olduğunu ve kilitli olmadığını gördü.

  • PSG İLE HER ŞEY BİTTİ

    Kolo Muani, Tottenham formasıyla geçirdiği ve olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir sezonun ardından, Ocak ayında Torino'ya transferini engelleyen kulübün ardından sezon sonunda Paris Saint-Germain'e geri dönecek. Ancak Paris kulübü, eski Eintracht oyuncusunu artık projesinin bir parçası olarak görmüyor ve forvetin kendisi de Paris ekibinin formasını giymeye hiç niyetli değil. Ayrılık kesinleşmiş durumda, ancak koşullar ne olacak? Yaz aylarında Al-Khelaifi, oyuncunun değerini 70 milyon olarak belirlemişti ancak bu rakam yaz aylarında kaçınılmaz olarak düşecek ve Openda'nın transferinde olduğu gibi, Juventus'un sunabileceği teklife en yakın rakam olan, satın alma opsiyonlu kiralama şartları geçerli olacak.

  • JUVENTUS ÖNCELİĞİ

    Kolo Muani, Torino'da çok mutlu olmuştu ve ocak ayında geri dönmek için ısrar ettiğinde de, orada karşılaşacağı ortamın farkındaydı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Fransız oyuncu şu anda Juventus'a öncelik veriyor; üstelik takımın bir kısmı da onu ikna etmek için şimdiden kendisiyle iletişime geçti.

  • MASADA ÇOK YÜKSEK TEKLİFLER VAR

    Ancak sorun, geçen yazdan farklı olarak, kulüpler arasında değil, daha çok oyuncu tarafında ekonomik nitelikte olabilir; zira oyuncunun elinde, Juventus’un sunabileceğinden çok daha yüksek tutarda yurt dışından gelen çeşitli teklifler bulunuyor (yani Yıldız’a garanti edilen ve Vlahovic’e önerilen 6-7 milyon avroluk maaş tavanının üzerinde). Kolo Muani'nin, paranın peşinden koşmak için İtalya'dakinden belki de daha az önemli bir ligi kabul edip etmeyeceğine ya da geçen Ocak ayında gelecek sezon için canlı tuttuğu o arzuyu takip edip etmeyeceğine karar vermesi gerekecek.