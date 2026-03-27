Kolo Muani, Juventus'u öncelikli tercih olarak belirledi. PSG'nin planlarında yer almıyor ve yurt dışından cazip teklifler aldı

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski ve... Randal Kolo Muani. Juventus için önümüzdeki yaz transfer dönemi, özellikle forvet hattı açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Şu anda kadroda bulunan üç oyuncudan hiçbirinin Torino'da kalacağı kesin değil; hatta yaz boyunca Continassa'ya bir değil, iki üst düzey forvetin gelme ihtimali oldukça yüksek.





Juventus yönetimi elbette şimdiden birçok cephede harekete geçti ve sözleşmesi sona eren oyuncuların (Vlahovic ve Lewandowski) kararlarını beklerken, Torino'da büyük bir transfer pişmanlığı olarak görülen, şu anda PSG'den Tottenham'a kiralanmış olan Fransız forvetle ilgili dosya resmi olarak yeniden açıldı. Fabrizio Romano'nun bugün aktardığına göre, oyuncunun isteği Comolli ve Chiellini'nin teklifini beklemek.



