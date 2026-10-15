AFP
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“Kolo Muani doğru anda oradaydı!”: Duraklama dakikalarının sonlarında yaşanan dramatik anlar Juventus'a Vigo'da galibiyeti getirdi
Kolo Muani, Vigo'da Avrupa sahnesindeki nefes kesen geri dönüşü tamamladı
Juventus, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Abanca-Balaídos'ta Celta Vigo'yu zorlu bir maçın ardından 2-1 mağlup etti. İspanyol ev sahibi ekibi Hugo Alvarez'in 18. dakikadaki golüyle öne geçerken Luciano Spalletti'nin takımı, ikinci yarıda geri dönerek üç puanı aldı.
Konuk ekibe beraberliği Nick Woltemade getirirken oyuna sonradan giren Randal Kolo Muani, Andrea Cambiaso'nun ortasında 92. dakikada kafayla galibiyet golünü attı.
Pierre Kalulu da Juventus formasıyla 100. maçına çıkarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
- AgenciaLOF
Spalletti, son anlarda galibiyeti getiren hamleyi ve takımın tutumunu övdü
Maçın heyecan dolu bitişinin ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımının üç puanı almak için son ana kadar gösterdiği çabayı vurguladı. Spalletti, “Yetinmek yerine sahaya çıkıp maçı kazanma isteği gördüm. Doğru uyguladığımız basit bir hücumla da bunu başardık,” dedi.
“Topu yeniden ceza sahasına soktuk, ara pasını verdik ve Kolo Muani pozisyonu tamamlamak için doğru anda oradaydı.”
“Sonunda hem yaptığımız oyuncu değişikliklerinin hem de takımın sahadaki tutumunun karşılığını aldık.”
Juventus'un ikinci yarıdaki yükselişinin anahtarı risk almak
Juventus ikinci yarıda çok daha kararlı bir oyun sergiledi. Chico Conceicao ve Pape Matar Sarr kaleciyi kurtarış yapmaya zorlarken, Nico Gonzalez uzatma dakikalarında direğe takıldı. Spalletti, daha önce yaşanan taktiksel zorluklara rağmen takımının inisiyatif alan oyununu savundu.
Spalletti, "Risk almak modern futbolun ayrılmaz bir parçası. Oyuncuların tutumunu beğeniyorum, bunu bu akşam yine gösterdiler," dedi.
"Top her ayağımıza geçtiğinde son ana kadar devam ettik."
- Ball Raw Images
Juventus ve Celta Vigo için sırada ne var?
Duraklama dakikalarında gelen galibiyet, Juventus'un Avrupa Ligi grup aşamasındaki ivmesini korumasını sağladı.
Juventus, 3. maç gününde Rennes'i ağırlayarak galibiyet serisini uzatmaya çalışacak.
Celta Vigo ise turnuvadaki ilk puanlarını almak için Celtic deplasmanına gidecek.
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