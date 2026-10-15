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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Kolo Muani doğru anda oradaydı!”: Duraklama dakikalarının sonlarında yaşanan dramatik anlar Juventus'a Vigo'da galibiyeti getirdi

Juventus
R. Kolo Muani
Celta Vigo - Juventus
Celta Vigo
Ligi Europa
L. Spalletti

Randal Kolo Muani, 92. dakikada attığı kritik kafa golüyle Juventus’a UEFA Avrupa Ligi’nde Celta Vigo karşısında 2-1’lik galibiyeti getirdi. Maçın başında geriye düşen Juventus, Galiçya’da Nick Woltemade ve Kolo Muani’nin golleriyle üç puanı aldı.

  • Kolo Muani, Vigo'da Avrupa sahnesindeki nefes kesen geri dönüşü tamamladı

    Juventus, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Abanca-Balaídos'ta Celta Vigo'yu zorlu bir maçın ardından 2-1 mağlup etti. İspanyol ev sahibi ekibi Hugo Alvarez'in 18. dakikadaki golüyle öne geçerken Luciano Spalletti'nin takımı, ikinci yarıda geri dönerek üç puanı aldı.

    Konuk ekibe beraberliği Nick Woltemade getirirken oyuna sonradan giren Randal Kolo Muani, Andrea Cambiaso'nun ortasında 92. dakikada kafayla galibiyet golünü attı.

    Pierre Kalulu da Juventus formasıyla 100. maçına çıkarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

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    Spalletti, son anlarda galibiyeti getiren hamleyi ve takımın tutumunu övdü

    Maçın heyecan dolu bitişinin ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımının üç puanı almak için son ana kadar gösterdiği çabayı vurguladı. Spalletti, “Yetinmek yerine sahaya çıkıp maçı kazanma isteği gördüm. Doğru uyguladığımız basit bir hücumla da bunu başardık,” dedi.

    “Topu yeniden ceza sahasına soktuk, ara pasını verdik ve Kolo Muani pozisyonu tamamlamak için doğru anda oradaydı.”

    “Sonunda hem yaptığımız oyuncu değişikliklerinin hem de takımın sahadaki tutumunun karşılığını aldık.”

  • Juventus'un ikinci yarıdaki yükselişinin anahtarı risk almak

    Juventus ikinci yarıda çok daha kararlı bir oyun sergiledi. Chico Conceicao ve Pape Matar Sarr kaleciyi kurtarış yapmaya zorlarken, Nico Gonzalez uzatma dakikalarında direğe takıldı. Spalletti, daha önce yaşanan taktiksel zorluklara rağmen takımının inisiyatif alan oyununu savundu.

    Spalletti, "Risk almak modern futbolun ayrılmaz bir parçası. Oyuncuların tutumunu beğeniyorum, bunu bu akşam yine gösterdiler," dedi.

    "Top her ayağımıza geçtiğinde son ana kadar devam ettik."

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    Juventus ve Celta Vigo için sırada ne var?

    Duraklama dakikalarında gelen galibiyet, Juventus'un Avrupa Ligi grup aşamasındaki ivmesini korumasını sağladı.

    Juventus, 3. maç gününde Rennes'i ağırlayarak galibiyet serisini uzatmaya çalışacak.

    Celta Vigo ise turnuvadaki ilk puanlarını almak için Celtic deplasmanına gidecek.

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