Maçın heyecan dolu bitişinin ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımının üç puanı almak için son ana kadar gösterdiği çabayı vurguladı. Spalletti, “Yetinmek yerine sahaya çıkıp maçı kazanma isteği gördüm. Doğru uyguladığımız basit bir hücumla da bunu başardık,” dedi.

“Topu yeniden ceza sahasına soktuk, ara pasını verdik ve Kolo Muani pozisyonu tamamlamak için doğru anda oradaydı.”

“Sonunda hem yaptığımız oyuncu değişikliklerinin hem de takımın sahadaki tutumunun karşılığını aldık.”