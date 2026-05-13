Sport Bild'inhaberine göre, söz konusu isim TSG Hoffenheim'dan Bazoumana Toure. Habere göre, transfer olasılığını değerlendirmek üzere Bundesliga kulübüne Mayıs ayı başında bir talep gönderilmiş.
Çeviri:
Köln, Said El Mala konusunda direniyor: Brighton & Hove Albion, görünüşe göre Bundesliga'nın bir başka yükselen yıldızını gözüne kestirmiş durumda
Brighton, El Mala konusunda son olarak Köln'e yaptığı birkaç teklifle reddedilmişti. Duyumlara göre, Geißböcke 19 yaşındaki oyuncu için 50 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor. Ancak teknik direktör Fabian Hürzeler'in kulübü, 35 milyon avroluk sınırını aşmak istemiyor ve Kölner Stadt-Anzeiger'in haberine göre artık pazarlıklardan çekildi. Daha önce El Mala, kardeşi Malek, ailesi ve Brighton arasında yaz transferi konusunda sözlü bir anlaşma sağlandığı bildirilmişti.
El Mala'ya Chelsea ve Newcastle United'ın da ilgi gösterdiği söylenirken, habere göre FC Bayern München "bekleme pozisyonunda". Ancak Alman rekortmeninin bir hamle yapması olası görünmüyor. Medya haberlerine göre odak noktası Anthony Gordon (Newcastle) ve Yan Diomande (RB Leipzig) üzerinde. İlk oyuncunun transferi için kulübün spor yönetimi, onursal başkan Uli Hoeneß'in başkanlık ettiği kuruldan yeşil ışık almış.
Liverpool FC'nin de Toure ile ilgilendiği söyleniyor
Bu arada Toure, sözleşmesi sona eren ve yenilenmeyecek olan Mohamed Salah’ın potansiyel halefi olarak bir süredir Liverpool FC ile anılıyor. 29 Bundesliga maçında 17 gol katkısı yapan 20 yaşındaki oyuncu, TSG’nin son maç gününde hâlâ Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı olmasında önemli bir rol oynadı. 2025'in başında İsveç kulübü Hammarby IF'den Sinsheim'a 10 milyon euroya transfer olduğu söylenen Fildişili oyuncu, 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor.
Hoffenheim, VfB Stuttgart'un hemen arkasında, aynı puana sahip olarak beşinci sırada yer alıyor, ancak Eintracht Frankfurt'un yardımına ihtiyaç duyuyor. Stuttgart puan kaybederse, TSG onu geçebilir. Eintracht Frankfurt, Gladbach ile karşılaşacak. VfB'nin gol farkı beş gol daha iyi.
İstatistikler: Said El Mala ve Bazoumana Toure karşılaştırması
İstatistik Said El Mala Bazoumana Toure Maçlar 35 31 Goller 12 5 Asist 5 12 Oynama süresi 1.958 2.449