Brighton, El Mala konusunda son olarak Köln'e yaptığı birkaç teklifle reddedilmişti. Duyumlara göre, Geißböcke 19 yaşındaki oyuncu için 50 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor. Ancak teknik direktör Fabian Hürzeler'in kulübü, 35 milyon avroluk sınırını aşmak istemiyor ve Kölner Stadt-Anzeiger'in haberine göre artık pazarlıklardan çekildi. Daha önce El Mala, kardeşi Malek, ailesi ve Brighton arasında yaz transferi konusunda sözlü bir anlaşma sağlandığı bildirilmişti.

El Mala'ya Chelsea ve Newcastle United'ın da ilgi gösterdiği söylenirken, habere göre FC Bayern München "bekleme pozisyonunda". Ancak Alman rekortmeninin bir hamle yapması olası görünmüyor. Medya haberlerine göre odak noktası Anthony Gordon (Newcastle) ve Yan Diomande (RB Leipzig) üzerinde. İlk oyuncunun transferi için kulübün spor yönetimi, onursal başkan Uli Hoeneß'in başkanlık ettiği kuruldan yeşil ışık almış.