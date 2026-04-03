Köln, Bundesliga yıldızı için rekor transfer ücreti talep edince Bayern Münih ve Brighton, Said El Mala yarışından çekildi
Genç sporcunun hızı düşüyor
El Mala'nın transferi için verilen mücadele, başlıca iki rakip olan Bayern Münih ve Brighton'ın görüşmelerden çekilmesiyle ani bir dönüş yaşadı. Yoğun gözlem çalışmaları ve ilk görüşmelere rağmen, Köln'ün belirlediği mali talepler, ilgilenen taraflar için önemli bir engel teşkil etti.
Sky Germany'e göre, Köln'ün değerli oyuncusunun değerini en üst düzeye çıkarmaya kararlı olduğu ve kulüpte bu yaş grubundaki bir oyuncu için yeni bir rekor kıracak bir transfer ücreti talep ettiği bildiriliyor. Bu sert tutum, hem Bavyera devi hem de Premier League ekibini başka seçenekleri araştırmaya zorladı, zira şu anda Alman yeteneğin yüksek değerleme bedelini karşılamaya istekli değiller.
Yüksek talepler ve piyasa gerçekleri
İlgilenen kulüpler tarafından henüz resmi bir adım atılmamış olsa da, haber durumla ilgili bazı ipuçları veriyor. Bayern ve Brighton’ın yarıştan çekilmesinin başlıca nedeni, Köln’ün 40 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti talep etmesidir. Bu ücret, en üst seviyede kendini henüz istikrarlı bir şekilde kanıtlamamış bir oyuncu için her iki kulüp açısından da şu aşamada çok yüksek ve El Mala’nın gerçek değerine uygun olmadığı düşünülüyor.
Risk almaya değer bir yetenek mi?
El Mala, 27 maçta attığı 10 gol ve yaptığı 4 asistle Bundesliga’nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline geldi; sergilediği patlayıcı hız ve teknik becerisi sayesinde, Avrupa’nın tanınmış yıldızlarıyla karşılaştırılıyor. RheinEnergieStadion’daki yükselişi yıldırım hızında gerçekleşti; ancak Köln’ün 40 milyon avroluk bir transfer bedeli konusunda ısrarcı olması, onun neslinin en yetenekli oyuncusu olduğuna dair inancını yansıtıyor. Köln için El Mala'yı elinde tutmak iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bir patlama sezonuyla değeri daha da yükselebilirken, formunun düşmesi halinde önemli bir kazanç fırsatını kaçırma riski her zaman mevcuttur. Şu an için Billy Goats, bir kulüp rekor kıran beklentilerine uygun bir teklifle gelmedikçe yıldız oyuncusunu elinde tutmaktan memnun görünüyor.
Şimdi ne olacak?
Transfer dönemi hızla yaklaşırken, El Mala'nın formu gündemde kalmaya devam edecek. Formunu koruyabilirse, hatta daha da iyileştirebilirse, Köln'ün daha yüksek bir transfer ücreti talep etmesi muhtemel. Ancak, Köln'ün Bundesliga'da 15. sırada yer alması ve küme düşme hattının sadece beş puan üzerinde olması nedeniyle mevcut konumları tehlike altında olduğundan, yıldız oyuncunun kaderi kulübün bu sezonki performansına bağlı olabilir. Eğer küme düşerlerse, El Mala'nın ayrılma olasılığı daha da artacaktır.