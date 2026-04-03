Köln, Bundesliga yıldızı için rekor transfer ücreti talep edince Bayern Münih ve Brighton, Said El Mala yarışından çekildi

El Mala'nın transferi için verilen mücadele, başlıca iki rakip olan Bayern Münih ve Brighton'ın görüşmelerden çekilmesiyle ani bir dönüş yaşadı. Yoğun gözlem çalışmaları ve ilk görüşmelere rağmen, Köln'ün belirlediği mali talepler, ilgilenen taraflar için önemli bir engel teşkil etti.

Sky Germany'e göre, Köln'ün değerli oyuncusunun değerini en üst düzeye çıkarmaya kararlı olduğu ve kulüpte bu yaş grubundaki bir oyuncu için yeni bir rekor kıracak bir transfer ücreti talep ettiği bildiriliyor. Bu sert tutum, hem Bavyera devi hem de Premier League ekibini başka seçenekleri araştırmaya zorladı, zira şu anda Alman yeteneğin yüksek değerleme bedelini karşılamaya istekli değiller.