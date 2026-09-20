AFP
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'Kolları vücuduna yakın' - Premier League, Manchester United'ın Fulham beraberliğinde penaltısının verilmemesinin ardından resmi VAR ses kaydını yayımladı
VAR ses kayıtları, penaltı olmadığı yönündeki kararı doğruladı
Premier League, Manchester United'ın Fulham deplasmanında aldığı sinir bozucu 1-1'lik beraberliğin ardından tam şeffaflık yolunu seçerek X'teki Match Centre hesabı üzerinden bir açıklama ve buna eşlik eden VAR ses kaydını yayımladı. Söz konusu pozisyon 86. dakikada yaşandı; Lisandro Martinez topu Fulham savunmacısı Bassey'e doğru aşırdı ve tekrar görüntüleri topun oyuncunun eline açık şekilde temas ettiğini gösterdi.
United oyuncularının itirazlarına rağmen hakem Peter Bankes oyunu hemen devam ettirdi; bu karar daha sonra VAR odasındaki meslektaşları tarafından da desteklendi. Süreci netleştirmek isteyen Premier League, incelemeyi doğrulayan bir açıklama yayımladı: "Bassey'nin olası elle oynama ihlali nedeniyle Manchester United lehine penaltı verilmemesi yönündeki hakem kararı VAR tarafından incelendi ve onaylandı."
- Getty Images Sport
Yetkililer, "doğal" kol pozisyonunu açıkladı
Yayımlanan konuşma dökümü, Bankes, yardımcı hakem Dan Cook ve VAR görevlisi Nick Hopton arasındaki konuşmaya ayrıntılı bir bakış sunuyor. Topun Bassey'e çarpmasının ardından Cook, savunmacının siluetine dikkat çekerek kenardan kendi değerlendirmesini hızla paylaştı: "Vücuduna yakın, çarptı ama kolu vücuduna yakın."
Bankes ise sahadaki değerlendirmesinde net kaldı ve sadece şu yanıtı verdi: "Sahadaki karar devam." VAR ekibi daha sonra açık ve bariz bir hata yapılıp yapılmadığından emin olmak için görüntüleri hızlıca inceledi. Hopton da şunu ekledi: "Kolları vücuduna yakın. Görüldüğü gibi, sahadaki devam kararını teyit ediyorum, sahada tarif edildiği gibi tam olarak böyle."
Carrick için kötü formun ortasında hayal kırıklığı
Maç, kaleci Senne Lammens'ı çaresiz bırakan Martinez'in talihsiz kendi kalesine golünün ardından geriye düşen Manchester United için zaten zorlu geçmişti. United, 89. dakikada Matheus Cunha'nın sekerek yön değiştiren şutuyla sonunda eşitliği bulsa da, bu performans eleştirileri dindirmek için pek bir şey yapmadı.
Ancak Carrick, taraftarlar ve yorumculardan gelen artan baskıya rağmen takımının sahadaki yaklaşımını savundu. Teknik adam, oyunun akışının bazılarının öne sürdüğü kadar tek taraflı olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Pasif göründüğümüzü düşünmedim. Futbol zor bir oyun. İlk yarının büyük bölümünü kontrol ettik ve bugün çok iyi futbol oynadık. İşlerin istediğiniz gibi gitmediği bölümler olacaktır."
- AFP
Mola öncesi Carrick üzerindeki baskı artıyor
1-1'lik beraberlik, Premier League puan tablosunda Manchester United'a çok az teselli sunuyor. Carrick'in takımı zorlu bir haftada üst üste üçüncü yenilgiyi önlemeyi başarsa da, ilk beş maçında sadece beş puan alarak daha önce 2014-15'te kaydedilen en kötü Premier League başlangıcını tekrarlayıp milli ara öncesine 12. sıraya saplanmış halde giriyor. United şimdi, 10 Ekim'de Old Trafford'da Tottenham'ı ağırlayarak sahalara dönmeden önce milli arada yeniden toparlanmaya çalışacak.
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