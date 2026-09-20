Premier League, Manchester United'ın Fulham deplasmanında aldığı sinir bozucu 1-1'lik beraberliğin ardından tam şeffaflık yolunu seçerek X'teki Match Centre hesabı üzerinden bir açıklama ve buna eşlik eden VAR ses kaydını yayımladı. Söz konusu pozisyon 86. dakikada yaşandı; Lisandro Martinez topu Fulham savunmacısı Bassey'e doğru aşırdı ve tekrar görüntüleri topun oyuncunun eline açık şekilde temas ettiğini gösterdi.

United oyuncularının itirazlarına rağmen hakem Peter Bankes oyunu hemen devam ettirdi; bu karar daha sonra VAR odasındaki meslektaşları tarafından da desteklendi. Süreci netleştirmek isteyen Premier League, incelemeyi doğrulayan bir açıklama yayımladı: "Bassey'nin olası elle oynama ihlali nedeniyle Manchester United lehine penaltı verilmemesi yönündeki hakem kararı VAR tarafından incelendi ve onaylandı."