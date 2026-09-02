ZUMA Press Wire
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"Kolaylıkla 15 gol atabilir" - Manchester City efsanesi Sergio Aguero, Arsenal'dan ayrılmasının ardından Gabriel Jesus'un Barcelona'da büyük bir başarı yakalayacağına inanıyor
Forvet, Katalan ekibine transferini tamamladı
Barcelona, Gabriel Jesus'u Arsenal'dan transfer etti; 15 milyon € (£12,8 milyon) bedelli anlaşmada oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalandı. İspanya şampiyonu, Atletico Madrid Julian Alvarez için görüşmeyi reddedince rotasını Brezilya milli futbolcuya çevirdi. Bu transfer, Jesus'un Emirates Stadyumu'ndaki dönemini sona erdiriyor; oyuncu, tekrarlayan sakatlık sorunları ile Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'le yaşadığı rekabetin ardından forma sıralamasında geriye düşmüştü.
- Action Plus
Aguero gol katkısını işaret etti
Jijantes'e konuşan, Etihad Stadyumu'ndaki eski takım arkadaşı Aguero, forvetin Flick yönetiminde parlayacağına inandığını söyledi. Şöyle dedi: "Gabriel Jesus, Barca'ya çok şey katabilir. Pep [Guardiola], daha ileri uçta bir forvete ihtiyaç duyduğumuzda onu kullanıyordu ve çok net bir rolü vardı. Flick de benzer bir tarza sahip."
Forvetin La Liga'daki potansiyelini değerlendiren Aguero, şunları ekledi: "Premier League'de gol atmak gerçekten çok zor, çok karmaşık. Bence her sezon rahatlıkla 10 ya da 15 gol atabilir."
Rodri'nin müthiş işler yapacağına inanılıyor
Aguero, bu yazın başlarında Camp Nou'ya transferini tamamlayan bir diğer eski City yıldızı Rodri'ye de övgüler yağdırdı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Barça, Rodrigo'dan çok memnun kalacak. Çok sade oynuyor ve pozisyonunu çok iyi alıyor, takım için oynuyor, iyi destek veriyor… Oyunu önceden seziyor. Onu televizyonda izlemekle sahada izlemek aynı şey değil."
- ZUMA Press Wire
Valencia sınavı ilk maç fırsatı sunuyor
Jesus, pazar günü La Liga'da Valencia deplasmanına gidecek Barcelona'da ilk maçına hemen çıkabilir. Flick, şampiyonluk yarışının kritik bölümünde sezonun başındaki güçlü ivmeyi korumaya kararlı. Mestalla deplasmanı, Arsenal formasıyla 123 maçta 32 gol kaydeden Brezilyalı oyuncunun eleştirmenlerini susturması için zamanında gelen bir fırsat sunuyor.
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