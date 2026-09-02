Jijantes'e konuşan, Etihad Stadyumu'ndaki eski takım arkadaşı Aguero, forvetin Flick yönetiminde parlayacağına inandığını söyledi. Şöyle dedi: "Gabriel Jesus, Barca'ya çok şey katabilir. Pep [Guardiola], daha ileri uçta bir forvete ihtiyaç duyduğumuzda onu kullanıyordu ve çok net bir rolü vardı. Flick de benzer bir tarza sahip."

Forvetin La Liga'daki potansiyelini değerlendiren Aguero, şunları ekledi: "Premier League'de gol atmak gerçekten çok zor, çok karmaşık. Bence her sezon rahatlıkla 10 ya da 15 gol atabilir."