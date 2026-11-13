“Kolayca atlattılar”: Mauricio Pochettino ocak transfer dönemi için planlarını hazırlamaya başlarken Manchester United'a, beklentilerin altında kalan ve yüksek ücret alan başarısız oyuncularını satmanın zor olacağı uyarısı yapıldı
Pochettino'nun teknik direktörlük görevini Carrick'ten devralması
Manchester United, Michael Carrick yönetiminde elde edilen lig üçüncülüğü ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımın üzerine koyabilmek için 2026 yazında yeterince çaba göstermemekle suçlandı.
Transfer faaliyetleri beklentilerin altında kaldı; maçların seyrini değiştirebilecek oyunculara büyük paralar harcanmadı. Bir süredir güven vermeyen ve kolay gol yiyen savunma hattını güçlendirmek için de adım atılmadı.
Bunun bedeli de ödeniyor: Takımın Premier League'de küme düşme hattına kadar gerilemesinin ardından Carrick teknik direktörlük görevinden alındı. United, Antonio Conte gibi taviz vermeyen bir teknik direktörü göreve getirmek yerine eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü Pochettino'ya güveniyor.
Pochettino, Anfield'daki zorlu Liverpool maçından yalnızca birkaç gün önce göreve başlayacak. Bu da Arjantinli teknik adama, kendisinden hemen önce görev yapan Carrick'in ve ondan önceki birçok tanınmış teknik direktörün işini zorlaştıran sorunları çözmek için çok az zaman bırakacak.
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2027'nin ilk transfer döneminde transfer hareketliliği bekleniyor
Pochettino takıma kendi damgasını vurmak isteyecek, bu da önümüzdeki maçlarda ilk 11'de değişiklikler yapılabileceği anlamına geliyor. Yeni takvim yılına girildiğinde, iddialı bir projeyi benimsemeye ve her zaman yüzde 100'ünü vermeye hazır yeni oyuncuların transfer edilebileceği bir dönem başlayacak.
United'ın kadrosunda şu anda bu tanıma uymayan çok fazla oyuncu olduğu düşünülüyor. Yenilenmeye fazlasıyla ihtiyaç duyan kadroda yer açmak için bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor.
Old Trafford'daki deneyimli yıldızlar geleceklerinden endişe etmeli mi?
Manchester'da gelecekleri konusunda ciddi endişeler taşıması gereken büyük isimler olup olmadığı sorulan, Premier League şampiyonluğu yaşamış eski United savunmacısı Parker, Players Time reports ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sorun şu ki sözleşmesi devam edenler ayrılmayacak. Çünkü başka yerde şu an kazandıkları parayı alamayacaklarını ve son birkaç yıldır çalıştıklarından çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaklarını biliyorlar.
“Şimdiye kadar pek zorlanmadan idare ettiler, teknik direktörleri gönderdiler ve kendilerini yenilmez hissediyorlar. Ama artık biraz daha savunmasız hissetmeliler, çünkü oyun bitti. Neler yaşandığını artık herkes biliyor.
“Ben bunu yıllardır söylüyorum. Artık sadece diğer oyuncular ya da medyadaki birkaç kişi değil, herkes biliyor. Halk da biliyor. Onlar bile sözde işi kaytaran, sakatlık numarası yapan ve yeni bir teknik direktör geldiğinde birdenbire ortaya çıkan bu oyuncuları izleyip sorguluyor.
“Ben bunu görebiliyorsam sokaktaki insanlar da görüyor. Pochettino da kesinlikle farkında ve kimlerin böyle davrandığını biliyor. Bu yüzden ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da uzun vadede ne olacağını biliyorlar: Başarılı olabilecekleri dönem geride kaldığı için o kulüpte kalamazlar.”
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Manchester United'ın 2026-27 fikstürü: Pochettino'nun ilk rakibi Liverpool
United taraftarlarının Old Trafford'daki yakın ve uzun vadeli gelecek planlarında kimlerin yer alıp almaması gerektiği konusunda kendi görüşleri olacaktır; ancak kesin kararları verme görevi Pochettino'ya düşecek.
Premier League'de şu ana kadar 10 maçta yalnızca sekiz puan toplayıp 18. sırada bulunan bir takımın başına geçiyor. Merseyside'da onu zorlu bir başlangıç bekliyor. Ancak bu karşılaşma, takımı yeniden kenetlemek ve herkesi aynı hedef doğrultusunda buluşturmak için ideal bir fırsat olarak da görülebilir.
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