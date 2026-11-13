Manchester'da gelecekleri konusunda ciddi endişeler taşıması gereken büyük isimler olup olmadığı sorulan, Premier League şampiyonluğu yaşamış eski United savunmacısı Parker, Players Time reports ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sorun şu ki sözleşmesi devam edenler ayrılmayacak. Çünkü başka yerde şu an kazandıkları parayı alamayacaklarını ve son birkaç yıldır çalıştıklarından çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaklarını biliyorlar.

“Şimdiye kadar pek zorlanmadan idare ettiler, teknik direktörleri gönderdiler ve kendilerini yenilmez hissediyorlar. Ama artık biraz daha savunmasız hissetmeliler, çünkü oyun bitti. Neler yaşandığını artık herkes biliyor.

“Ben bunu yıllardır söylüyorum. Artık sadece diğer oyuncular ya da medyadaki birkaç kişi değil, herkes biliyor. Halk da biliyor. Onlar bile sözde işi kaytaran, sakatlık numarası yapan ve yeni bir teknik direktör geldiğinde birdenbire ortaya çıkan bu oyuncuları izleyip sorguluyor.

“Ben bunu görebiliyorsam sokaktaki insanlar da görüyor. Pochettino da kesinlikle farkında ve kimlerin böyle davrandığını biliyor. Bu yüzden ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da uzun vadede ne olacağını biliyorlar: Başarılı olabilecekleri dönem geride kaldığı için o kulüpte kalamazlar.”