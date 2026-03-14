"Kolay yolu seçebilirdim" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Weston McKennie, Juventus'un kendisini satma girişimlerini neden reddettiğini açıklarken, Serie A ekibindeki "inişli çıkışlı" dönemine de değindi
Zor yolu seçmek
McKennie, Juventus makinesinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi; ancak ABD milli takım oyuncusu, Torino’da ilk 11’in garantili bir ismi haline gelme yolunun hiç de kolay olmadığını itiraf ediyor. Premier League'de Leeds'te geçirdiği zorlu kiralık döneminin ardından, orta saha oyuncusu belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalarak İtalya'ya döndü; kulüp onu kalıcı olarak transfer etmeye hazır görünüyordu. Ancak McKennie, "Yaşlı Kadın"a olan bağlılığını iki katına çıkarmayı tercih etti ve sonunda onu 2030 yılına kadar Allianz Stadyumu'nda tutacak bir sözleşme uzatması sağladı.
The Cooligans podcast'ine konuk olduğu sırada dayanıklılığını değerlendiren Teksaslı oyuncu, kulüp yönetimi alıcı ararken ayrılma fırsatını kasten görmezden geldiğini açıkladı. 27 yaşındaki oyuncu, kulüple derin bir bağ hissettiğini ve bu bağın, İngiltere'deki döneminden sonra ilk 11'e daha sorunsuz bir geçiş yapabileceği bir takım bulmak için kulüpten ayrılmasını engellediğini açıkladı.
McKennie köşeye sıkışmıştı
"Juve'deki zamanım tam bir duygu seli gibiydi. Ama burada kendimi her zaman evimde hissettim ve buraya ait olduğumu düşündüm," dedi McKennie. "Juventus bir buçuk yıl önce beni satmak istediğinde kolay yolu seçebilirdim. Beni satmak istedikleri anda şöyle diyebilirdim: 'Tamam, beni burada istemiyorsanız, gidiyorum.' "Ama bu takımda oynayabileceğimi ve tekrar ilk 11'e dönebileceğimi biliyordum. Bunun kolay bir yol olmayacağını biliyordum: belki yedek kulübesinde oturmak, her gün çok sıkı antrenman yapmak gibi. Ama bunu yapmaya hazırdım. Bazen işlerin her zaman kolay olmadığını ve size sunulmadığını anlamanız gerekir. Sırtınız duvara dayandığında, artık geri dönemezsiniz. Sadece ileriye gidebilirsiniz."
McKennie, özellikle fiziksel durumu ve yaşam tarzı konusunda Juventus taraftarlarının bir kısmı ve internet trolleri tarafından sık sık eleştirilerin hedefi olmuştur. ABD Milli Takımı'nın yıldızı bu yorumlara doğrudan yanıt vererek, sosyal medya platformları üzerinden kendisine yöneltilen sert sözlerin çoğunun, sahadaki profesyonel performansını veya saha dışındaki kişiliğini yansıtmadığını ima etti.
"Bence insanlar beni gerçekten tanıyacak zamanları olsaydı, internette yazdıkları birçok şeyi yüz yüze asla söylemezlerdi. Örneğin, kilo konusu bir sır değil, daha önce de konuşulmuş bir konu. Uzun bir süre, genç olduğum ve çok koşabildiğim için 'paçayı kurtarmayı' başardım. Genellikle maçlarda en çok koşan benim," diye belirtti.
2026 Dünya Kupası'na bakış
Kendi evinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, McKennie ABD Milli Takımı'nın hedefleri konusunda net bir mesaj verdi. Juventus'un orta saha oyuncusu, "maç maç" zihniyetini vurgulayarak, takımın iç hedeflerinin kamuoyundaki algıyı veya dış eleştirileri çok aştığını belirtti.
"Nereye varmamız gerektiği konusunda herhangi bir umudum olduğunu söyleyemem, çünkü sonuçta bizim hedefimiz, Dünya Kupası'na katılacak her takım gibi, oraya gidip kazanmak," dedi. "Yapmamız gereken şey bu. Takım olarak, beklentilerimizin taraftarların bizden beklediklerinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum."
Çiftlik sosu tartışması
Saha dışında McKennie, gayri resmi bir kültür elçisi rolünü üstlenmiş olsa da, en sevdiği silah olan "ranch sosu", onu sıkı İtalyan mutfak gelenekleriyle sık sık çatışmaya sokuyor. Juventus'un orta saha oyuncusu, aile üyelerinin onun bu özlemini gidermek için sık sık bu Amerikan klasiğini şişelerce Torino'ya gizlice soktuğunu açıkladı.
"İtalya'da onsuz yaşamayı öğrendim mi? Şey, yani, evet, tabii ki," dedi. "Ama bence bu herkesin bildiği bir gerçek. Arkadaşlarım veya ailem beni buraya ziyarete her geldiklerinde, sırf bana vermek için yanlarında ranch sosu getiriyorlar. Bu, yemeklere ekstra bir lezzet katıyor. İtalya'da kaç kişiye ranch sosu verdiğimi bilseniz şaşırırsınız. Tabii ki o zaman İtalyan tarafları ortaya çıkıyor: 'İstemiyorum, hayır hayır.' Onlara yargılamadan önce denemelerini söylüyorum ve bazıları gerçekten çok beğeniyor."
