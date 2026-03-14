"Kolay yolu seçebilirdim" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Weston McKennie, Juventus'un kendisini satma girişimlerini neden reddettiğini açıklarken, Serie A ekibindeki "inişli çıkışlı" dönemine de değindi

"Juve'deki zamanım tam bir duygu seli gibiydi. Ama burada kendimi her zaman evimde hissettim ve buraya ait olduğumu düşündüm," dedi McKennie. "Juventus bir buçuk yıl önce beni satmak istediğinde kolay yolu seçebilirdim. Beni satmak istedikleri anda şöyle diyebilirdim: 'Tamam, beni burada istemiyorsanız, gidiyorum.' "Ama bu takımda oynayabileceğimi ve tekrar ilk 11'e dönebileceğimi biliyordum. Bunun kolay bir yol olmayacağını biliyordum: belki yedek kulübesinde oturmak, her gün çok sıkı antrenman yapmak gibi. Ama bunu yapmaya hazırdım. Bazen işlerin her zaman kolay olmadığını ve size sunulmadığını anlamanız gerekir. Sırtınız duvara dayandığında, artık geri dönemezsiniz. Sadece ileriye gidebilirsiniz."

McKennie, özellikle fiziksel durumu ve yaşam tarzı konusunda Juventus taraftarlarının bir kısmı ve internet trolleri tarafından sık sık eleştirilerin hedefi olmuştur. ABD Milli Takımı'nın yıldızı bu yorumlara doğrudan yanıt vererek, sosyal medya platformları üzerinden kendisine yöneltilen sert sözlerin çoğunun, sahadaki profesyonel performansını veya saha dışındaki kişiliğini yansıtmadığını ima etti.

"Bence insanlar beni gerçekten tanıyacak zamanları olsaydı, internette yazdıkları birçok şeyi yüz yüze asla söylemezlerdi. Örneğin, kilo konusu bir sır değil, daha önce de konuşulmuş bir konu. Uzun bir süre, genç olduğum ve çok koşabildiğim için 'paçayı kurtarmayı' başardım. Genellikle maçlarda en çok koşan benim," diye belirtti.