"Kolay olmadı!" - Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin ardından "saatlerce ağladığını" itiraf etti ve Santos'taki takım arkadaşlarına teşekkür etti

Ancelotti’nin Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı kesinleşen Neymar, Santos TV’ye konuk olarak duygularını dile getirdi. Ekim 2023’te geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Santos’un 10 numarası, bu haberin kendisine büyük bir rahatlama hissi verdiğini ve iyileşme sürecinde harcanan çabaya minnettar olduğunu açıkladı.

Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, "Birkaç saat boyunca ağladım, bu noktaya gelmek kolay olmadı. Adımın açıklanmasından sonra, her şeyi aşmanın ve bu çabayı göğüslemenin değdiğini anladım" dedi.