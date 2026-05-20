AFP
Çeviri:
"Kolay olmadı!" - Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin ardından "saatlerce ağladığını" itiraf etti ve Santos'taki takım arkadaşlarına teşekkür etti
"Birkaç saat boyunca ağladım"
Ancelotti’nin Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı kesinleşen Neymar, Santos TV’ye konuk olarak duygularını dile getirdi. Ekim 2023’te geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Santos’un 10 numarası, bu haberin kendisine büyük bir rahatlama hissi verdiğini ve iyileşme sürecinde harcanan çabaya minnettar olduğunu açıkladı.
Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, "Birkaç saat boyunca ağladım, bu noktaya gelmek kolay olmadı. Adımın açıklanmasından sonra, her şeyi aşmanın ve bu çabayı göğüslemenin değdiğini anladım" dedi.
- Getty Images Sport
Santos'un geri dönüşündeki temel rolü
Keşfedildiği kulübe geri dönen Neymar, Santos’taki atmosferin yüksek seviyeye geri dönmesi için ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguladı. Oyuncu, Rei Pele Antrenman Merkezi’nde gördüğü desteğin, Brezilya milli takımında tekrar oynama hayaline ulaşmasının anahtarı olduğunu düşünüyor ve kariyerinin en zorlu aylarında bu kulübü kendine sığınak olarak gördüğünü belirtti.
"Döndüğümde de her zaman söylediğim gibi, burada kendimi evimde hissediyorum. Bunu açıklamak zor," dedi. "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Milli takıma çağrılmam sadece benim için değil, bu sürecin bir parçası olan herkes için, sahada ve saha dışında benimle birlikte olan, güvenliğimizi, sağlığımızı ve beslenmemizi sağlayan herkes içindi."
Gözünü küresel başarıya dikmek
İdol statüsüne ve milli takımda yazdığı tarihe rağmen Neymar, 2026 Dünya Kupası’nda ilk on birde yer almanın kendiliğinden olmayacağını biliyor. Ancelotti, oyuncunun geçmişinin ayrıcalık garantisi olmayacağını şimdiden açıkça belirtmiş ve ABD’deki hazırlık döneminde ilk on birde yer almak için takım içi rekabetin yoğun geçeceğini ima etmişti.
Buna rağmen Neymar iyimserliğini koruyor ve takımın birliğine odaklanıyor. “Desteğiniz ve bana her zaman inandığınız için teşekkür ederim. Kariyerim boyunca bana verdiğiniz destek için size teşekkür etmek için buradayım. Altıncı şampiyonluğa doğru ilerleyen bu Brezilya takımında hepimiz bir aradayız” dedi.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Brezilya'nın hazırlıkları Teresópolis'teki Granja Comary'de başlayacak, ancak kadro ancak Amerika topraklarında tam kadroya kavuşacak. Marquinhos, Gabriel Magalhães ve Gabriel Martinelli gibi oyuncular, PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finali sonrasında kadroya katılacak. Resmi yola çıkmadan önceki son maç, 31 Mayıs'ta Maracana'da Panama ile oynanacak dostluk maçı olacak.
Amerika Birleşik Devletleri'ne vardıklarında, New Jersey'de konaklayacaklar. C Grubu'nun en üst sıradaki takımı olan Brezilya, 13 Haziran'da Fas ile oynayacağı resmi Dünya Kupası maçına başlamadan önce Mısır ile son bir hazırlık maçı yapacak. Ardından, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, Philadelphia'da Haiti ile karşılaşacak ve Miami'de İskoçya ile oynayacağı maçla ilk aşamayı tamamlayacak.