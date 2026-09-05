Isak, cuma gecesi Liverpool'un 2026-27 Premier League sezonundaki ilk galibiyetine öncülük etti ancak forvet, bu noktaya gelmek için aştığı kişisel engelleri kabul etmekte gecikmedi. Newcastle United'dan Britanya rekoru olan 125 milyon sterlin bonservis bedeliyle Anfield'a gelen 26 yaşındaki oyuncunun kırmızılı formadaki ilk yılı, yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Yeniden golle buluştuğu süreci değerlendiren golcü, önceki sıkıntılarını geride bırakmak için göstermesi gereken dayanıklılık konusunda mütevazı kaldı.

İsveçli milli oyuncu, Portman Road'da son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşurken son 12 ayın zihinsel ve fiziksel yükü hakkında açık sözlüydü. Isak şunları söyledi: "Kolay olmadı. Uzun bir sakatlıktı, genel olarak zor bir sezondu. Şöyle düşünüyordum: Öncelikle iyi bir Dünya Kupası geçirmek ve ardından sezona iyi başlamak istiyorum, ki bunu şimdi yaptığımı hissediyorum. O sezon bir bakıma artık geride kaldı ama kolay değildi."