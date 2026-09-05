Getty Images Sport
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"Kolay olmadı" - Alexander Isak, Liverpool'ı Ipswich Town karşısında zafere taşımasının ardından form tutma sorunlarını nasıl aştığını anlattı
Zorlu bir ilk sezonu geride bırakmak
Isak, cuma gecesi Liverpool'un 2026-27 Premier League sezonundaki ilk galibiyetine öncülük etti ancak forvet, bu noktaya gelmek için aştığı kişisel engelleri kabul etmekte gecikmedi. Newcastle United'dan Britanya rekoru olan 125 milyon sterlin bonservis bedeliyle Anfield'a gelen 26 yaşındaki oyuncunun kırmızılı formadaki ilk yılı, yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Yeniden golle buluştuğu süreci değerlendiren golcü, önceki sıkıntılarını geride bırakmak için göstermesi gereken dayanıklılık konusunda mütevazı kaldı.
İsveçli milli oyuncu, Portman Road'da son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşurken son 12 ayın zihinsel ve fiziksel yükü hakkında açık sözlüydü. Isak şunları söyledi: "Kolay olmadı. Uzun bir sakatlıktı, genel olarak zor bir sezondu. Şöyle düşünüyordum: Öncelikle iyi bir Dünya Kupası geçirmek ve ardından sezona iyi başlamak istiyorum, ki bunu şimdi yaptığımı hissediyorum. O sezon bir bakıma artık geride kaldı ama kolay değildi."
- Getty Images Sport
Taktik uygulama Portman Road'da karşılığını buldu
Liverpool, Ipswich karşılaşmasına sezonun ilk iki maçında galibiyet alamamasının ardından baskı altında çıktı. Maça agresif başlama niyeti ilk düdükten itibaren belliydi; Isak, ilk 10 dakika içinde iki kez ağları bularak ev sahibi tribünleri susturdu. Bu, antrenman sahasında yapılan taktik çalışmanın net bir yansımasıydı; konuk ekip, geçiş oyunlarını değerlendirmeye ve henüz lige yükselen ekibi ilk bölümde hazırlıksız yakalamaya çalıştı.
Isak, "Açıkçası ilk galibiyeti bekliyorduk ve maça iyi başlamaktan bahsediyorduk, ki bunu son dönemde yapamadık" dedi. "İki hızlı gol bulmamız bizim için mükemmeldi. Bence oynamak istediğimiz oyuna yaklaşmaya başlıyoruz; hücumcu olup savunmanın üzerine gitmek istiyoruz. Bugün bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. İki gol attık ve daha fazlasını da atabilirdik."
Gakpo bağlantısı ve hücum kimyası
Isak bitiriciliğiyle manşetleri süslerken, Cody Gakpo'nun rolü de galibiyette en az onunki kadar belirleyiciydi. Hollandalı milli oyuncu, Isak'ın iki golünde de asisti yaptı ve bir önceki hafta sonunda Nottingham Forest'a karşı da gol getiren verimli ortaklığı sürdürdü. Gakpo'nun kanatlardan sergilediği oyun görüşü ve uygulama kalitesi, özellikle gecenin ikinci golünü hazırlayan ayağının dışıyla yaptığı enfes pasla, Ipswich savunmasının çözülmesine neden oldu.
Isak, takımın hücumdaki akıcılığına takım arkadaşının katkısını övgüyle anlattı. "Topu kazandığımızda mümkün olduğunca çabuk ileri gitmekten bahsediyorduk çünkü işler en çok o zaman açık oluyor" diyen golcü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cody'nin beni iki kez çok iyi bulduğu ortada. Asist yapma ve beni bu tür durumlarda, topla buluşmaktan keyif aldığım iyi pozisyonlarda bulma konusunda harika iş çıkardı."
- AFP
Odak Avrupa sınavına kayıyor
Isak, Liverpool'daki ikinci sezonuna üç maçta attığı üç golle başladı. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon için herhangi bir istatistik hedefi koymak yerine odağını yalnızca Liverpool'un önündeki bir sonraki sınamaya vermekte kararlı. Şöyle dedi: "Henüz çok erken. Bence hâlâ öğreneceğimiz çok şey var ve şu anda maç maç ilerliyoruz."
Liverpool bir sonraki maçında çarşamba akşamı Anfield'da Atletico Madrid'i ağırlayacak. Bu yüksek önem taşıyan karşılaşma, yeni yönetim altında kaydedilen ilerlemeyi daha da test edecek. Portman Road'daki galibiyet, yoğun fikstür öncesinde mükemmel bir zemin oluştururken, kadro da Avrupa futbolunun dönüşüne hazırlanıyor.
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