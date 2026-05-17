"Kolay değil" - Ballon d'Or ödüllü Man City orta saha oyuncusu Rodri, Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğu konusunda baskı uygulayarak psikolojik savaş başlatıyor

Rodri, tarihin ağırlığı ve o anın yarattığı baskının City'nin lehine işleyebileceğine inanıyor. Arsenal, yirmi yılı aşkın süredir ilk kez üst lig şampiyonluğunu kovalıyor ve İspanya milli takım oyuncusu, şampiyonluk yarışını sonuca bağlamanın dışarıdan göründüğünden çok daha zor olduğunu belirtiyor.

Cumartesi günü Wembley'de konuşan Ballon d'Or ödüllü oyuncu Hayters'a şunları söyledi: "FA Cup'ı kazanmak özgüvenimizi artırdı ama sakinliğimizi kaybetmiyoruz. Hala oynayacağımız iki maç var ve bunlar çok önemli ve çok, çok zor maçlar. Her şey olabilir. Onların puan kaybetmesi gerekiyor, bu da bir sonraki maçta [Burnley karşısında] veya son maçta [Crystal Palace karşısında] olabilir. Onların yerinde olsaydım, bu işi bitirmek kolay olmazdı. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz."