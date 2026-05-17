AFP
Çeviri:
"Kolay değil" - Ballon d'Or ödüllü Man City orta saha oyuncusu Rodri, Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğu konusunda baskı uygulayarak psikolojik savaş başlatıyor
Şampiyonluk yarışında psikolojik savaş
Cumartesi günü Antoine Semenyo’nun golüyle 1-0 galibiyet elde eden Pep Guardiola’nın takımı, bu sezonun başlarında Arsenal’i yenerek kazandıkları Carabao Kupası’na FA Kupası’nı da ekledi. Ancak asıl ödül hâlâ belirsizliğini koruyor; City’nin Everton’la son maçında berabere kalmasının ardından Arsenal şu anda zirvede iki puan farkla lider durumda. Wembley'de Chelsea'yi yenerek City'nin sezonun ikinci kupa zaferini kazanmasına yardımcı olan Rodri, şimdi tüm dikkatini tekrar lig mücadelesine çeviriyor.
Beklentilerin yükü
Rodri, tarihin ağırlığı ve o anın yarattığı baskının City'nin lehine işleyebileceğine inanıyor. Arsenal, yirmi yılı aşkın süredir ilk kez üst lig şampiyonluğunu kovalıyor ve İspanya milli takım oyuncusu, şampiyonluk yarışını sonuca bağlamanın dışarıdan göründüğünden çok daha zor olduğunu belirtiyor.
Cumartesi günü Wembley'de konuşan Ballon d'Or ödüllü oyuncu Hayters'a şunları söyledi: "FA Cup'ı kazanmak özgüvenimizi artırdı ama sakinliğimizi kaybetmiyoruz. Hala oynayacağımız iki maç var ve bunlar çok önemli ve çok, çok zor maçlar. Her şey olabilir. Onların puan kaybetmesi gerekiyor, bu da bir sonraki maçta [Burnley karşısında] veya son maçta [Crystal Palace karşısında] olabilir. Onların yerinde olsaydım, bu işi bitirmek kolay olmazdı. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz."
Geçmişteki olaylardan çıkarılan dersler
Orta saha oyuncusu, şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini açıklamak için City’nin son haftadaki kahramanca performanslarına atıfta bulundu. Özellikle, City’nin Aston Villa karşısında maçın sonlarında gerideyken, son dakikada muhteşem bir geri dönüşle şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonuna değindi.
Bu deneyimleri değerlendiren Rodri, "Yani, deneyimlerimize göre, 80. dakikada kendi sahamızda Aston Villa'ya karşı şampiyonluğu kaybediyorduk. Yani futbolda her şey olabilir. İşleri bitirmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve bu Premier Lig'de herkesi yenmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz." dedi.
Yarışmacılar için son engeller
Maçlar sona ererken gerilim tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Arsenal, Pazartesi gecesi küme düşen Burnley'e konuk olduğunda puan farkını 5'e çıkarma fırsatını yakalayacak, ancak City'nin hâlâ bir maçı eksik olacak. Guardiola'nın oyuncuları, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Bournemouth karşısında bir yanıt vermek zorunda; çünkü bir kayıp daha, şampiyonluğu Kuzey Londra'ya hediye edebileceğini biliyorlar.