Queiroz, sadece üç ay içinde ikinci kez Gana Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden resmen ayrıldı. Gana Futbol Federasyonu (GFA), perşembe günü yaptığı açıklamada, tarafların tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesini bir dizi kötü sonucun ardından karşılıklı anlaşmayla feshetme konusunda uzlaştığını duyurdu. Queiroz, eylül ayının başında yeniden takımın başına dönmüştü; daha önce ise Gana'nın 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda Kolombiya karşısında veda etmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

İkinci dönemi bir aydan kısa sürdü ve Kara Yıldızlar'ın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki açılış maçlarında üst üste yenilgiler almasının ardından süreç hızla çözüldü. Fildişi Sahili'ne karşı alınan rutin 2-0'lık yenilgiyi, Gambiya karşısındaki felaket performans izledi. Gana, Accra'da 2-0 önde olmasına rağmen Batı Afrika'nın mütevazı ekibi karşısında peş peşe dört gol yedi; bu sonuç yerel taraftarlar arasında büyük öfkeye yol açtı ve sonunda teknik direktörün kaderini belirledi.