AFP
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'Kolay bir karar değildi' - Carlos Queiroz, AFCON elemelerindeki yıkıcı çöküşün ardından Gana ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
İkinci dönemin hızlı sonu
Queiroz, sadece üç ay içinde ikinci kez Gana Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden resmen ayrıldı. Gana Futbol Federasyonu (GFA), perşembe günü yaptığı açıklamada, tarafların tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesini bir dizi kötü sonucun ardından karşılıklı anlaşmayla feshetme konusunda uzlaştığını duyurdu. Queiroz, eylül ayının başında yeniden takımın başına dönmüştü; daha önce ise Gana'nın 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda Kolombiya karşısında veda etmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
İkinci dönemi bir aydan kısa sürdü ve Kara Yıldızlar'ın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki açılış maçlarında üst üste yenilgiler almasının ardından süreç hızla çözüldü. Fildişi Sahili'ne karşı alınan rutin 2-0'lık yenilgiyi, Gambiya karşısındaki felaket performans izledi. Gana, Accra'da 2-0 önde olmasına rağmen Batı Afrika'nın mütevazı ekibi karşısında peş peşe dört gol yedi; bu sonuç yerel taraftarlar arasında büyük öfkeye yol açtı ve sonunda teknik direktörün kaderini belirledi.
- AFP
Queiroz, zorlu ayrılığı değerlendirdi
GFA aracılığıyla yayımlanan resmî açıklamada Queiroz, durumun zorluğunu dile getirirken bu adımın millî takımın sağlığı için gerekli olduğunu vurguladı. Queiroz, “Bu kolay bir karar değildi” dedi. “Ancak her iki taraf da mevcut koşullar altında profesyonel ilişkimizi sona erdirmenin, her şeyin üstünde Gana'nın, Gana Millî Takımı'nın ve Gana futbolunun çıkarları gözetildiğinde en uygun hareket tarzı olduğu konusunda hemfikirdi. Gana'ya ve Gana Millî Takımı'na hizmet etmek benim için bir onurdu.”
73 yaşındaki eski Real Madrid teknik direktörü, ülkenin futbol geleceğine istikrar kazandırması yönündeki büyük beklentilerle göreve getirilmişti. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Gana Futbol Federasyonu'na ve özellikle Başkanına, bana duydukları güven ve böylesine gururlu bir futbol ülkesine liderlik etme fırsatı verdikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Gana'ya, Gana Millî Takımı için daha güçlü bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak ve ülkenin yetenek gelişimini desteklemek konusunda kararlı olarak geldim. Buradan saygı, minnettarlık ve gururla ayrılıyorum.”
İç huzursuzluklar ve çevresel endişeler
Ayrılığın nazik bir çerçevede gerçekleşmesine rağmen Queiroz, takıma sağlanan altyapı ve destek konusunda altta yatan sorunlara işaret etti. Açıklaması sırasında, elit oyuncuların gelişmesine olanak tanıyacak profesyonel bir ortamın gerekliliğine dair daha önce dile getirdiği endişeleri yineledi. Eski Manchester United yardımcı antrenörü, “Bağlılığımıza ve çabalarımıza rağmen gerekli koşullar tam olarak oluşturulmadı ve son dönemdeki performansımız da bu yolculuğun sona erdirilmesi kararına katkıda bulundu” sözleriyle bunu bir kez daha vurguladı.
Queiroz, doğru sistemler hayata geçirildiği takdirde kadronun en üst seviyede mücadele edebilecek kaliteye sahip olduğu konusunda kararlılığını koruyor. Şöyle dedi: “Yetenek ve potansiyel mevcut. Birlik, destek ve doğru ortamla bu nesil Gana için büyük başarılar elde edebilir.” Keskin düşüşü durdurmaya çalışan gururlu bir futbol ülkesi için bu ortamın yeniden inşa edilmesi kritik önem taşıyacak. Dört kez Afrika şampiyonu olan Gana, 2008 ile 2017 arasında art arda altı AFCON turnuvasında en az yarı finale yükseldi, ancak son dönemde zor günler geçiriyor; 2021 ve 2024’te üst üste grup aşamasında elenmesinin ardından 2025 turnuvasına ise hiç katılma hakkı kazanamadı.
- AFP
Black Stars eleme belirsizliğinde kaldı
Ayrılık, Black Stars için çalkantılı geçen altı aylık dönemin sonunu işaret ediyor. Bu süreçte Queiroz, 2026 Dünya Kupası'nın hemen öncesinde Otto Addo'nun yerine geçti. Söz konusu turnuvada Panama karşısında alınan galibiyet ve İngiltere ile berabere kalınmasının ardından takımı grup aşamasından çıkarmayı başardı ve birçok taraftarın beklentisini aştı. Ancak eylüldeki dönüşü bu kıvılcımı yeniden yaratamadı ve Gana, AFCON elemelerinde C Grubu'nda oynadığı iki maçın ardından puansız şekilde son sırada kaldı.
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